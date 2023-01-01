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Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение, 2021: актеры и роли
The Matrix: Resurrections
Матрица: Воскрешение
2021 / США
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5.7
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175
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Матрица: Воскрешение, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Лана Вачовски
Lana Wachowski
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Яхья Абдул-Матин II
Yahya Abdul-Mateen II
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Приянка Чопра Джонас
Priyanka Chopra Jonas
Джессика Хенвик
Jessica Henwick
Джонатан Грофф
Jonathan Groff
Кристина Риччи
Christina Ricci
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