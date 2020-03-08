Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бэтмен Бэтмен
Киноафиша Фильмы Бэтмен Отзывы о фильме «Бэтмен»
The Batman Бэтмен 2022 / США
7.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бэтмен»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
abuladzes01rus 8 марта 2020, 09:10
жду этат фильм
8 марта 2020, 09:10 Ответить
zaramag76 2 января 2022, 21:24
Жду этот фильм.
2 января 2022, 21:24 Ответить
User 3 марта 2022, 00:08
Жди😅
3 марта 2022, 00:08 Ответить
Гриша Гильманов 15 марта 2022, 08:21
Не дождётесь показ отменили.
15 марта 2022, 08:21 Ответить
Гриша Гильманов 15 марта 2022, 08:26
в ответ на сообщение zaramag76 от 2 января 2022, 21:24
не дождёшься
15 марта 2022, 08:26 Ответить
Леха Иноземцев 16 июня 2022, 18:05
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Дождались, получается)
16 июня 2022, 18:05 Ответить
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:26
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07 Ответить
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07 Ответить
Елена Несмеева 24 июня 2022, 20:45
Оценка
И этот фильм мы так долго ждали??????? Скукотища!
24 июня 2022, 20:45 Ответить
kavadina2006 25 июня 2022, 22:15
Оценка
Шикарно все. Музыкальное сопровождение , цветокоррекция, актеры.
25 июня 2022, 22:15 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:24
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:24 Ответить
Comon 8 июля 2022, 10:01
Оценка
Трехчасовая мрачная нудятина, опять всё об одном и том же, сколько можно уже..
8 июля 2022, 10:01 Ответить
hrs.557.re 4 сентября 2022, 11:07
Оценка
Ужас
4 сентября 2022, 11:07 Ответить
katrunin 4 ноября 2022, 22:08
Оценка
Фильм прекрасный. Только, возможно, для интереса сюжета, можно было добавить больше моментов по взаимоотношениям Бэтмена и Женщины-кошки
4 ноября 2022, 22:08 Ответить
Пётр Сизов 9 декабря 2022, 17:55
Оценка
Очередная голливудская нудятина. Патиссон что в маске, что без неё, никакой разницы.
Сюжет давно известен, ничего нового. Раньше хоть снимать умели.
9 декабря 2022, 17:55 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Элементарно
Элементарно 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 5 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 21 комментарий
Паралимпиец
Паралимпиец 25 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 6 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 4 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 5 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 51 комментарий
Город астероидов
Город астероидов 3 комментария
Переводчик
Переводчик 50 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 3 комментария
Сквозь время
Сквозь время 30 комментариев
Защитники космоса
Защитники космоса 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 90 комментариев
Рождественская история
Рождественская история 1 комментарий
Железный человек 3
Железный человек 3 1 комментарий
Луна 2112
Луна 2112 1 комментарий
Отверженные
Отверженные 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Related video
Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям
После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США
Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса
Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал
На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)
Старик и старуха: Янковский и Фандера ссохлись и поседели, хотя им даже 60 нет (фото)
Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть
Боярский чудом не остался без работы: в причину сложно поверить
Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала
Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше