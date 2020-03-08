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Бэтмен
Отзывы о фильме «Бэтмен»
The Batman
Бэтмен
2022 / США
Трейлер
7.7
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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abuladzes01rus
8 марта 2020, 09:10
жду этат фильм
8 марта 2020, 09:10
1
0
Ответить
zaramag76
2 января 2022, 21:24
Жду этот фильм.
2 января 2022, 21:24
2
0
Ответить
User
3 марта 2022, 00:08
Жди😅
3 марта 2022, 00:08
0
0
Ответить
Гриша Гильманов
15 марта 2022, 08:21
Не дождётесь показ отменили.
15 марта 2022, 08:21
0
0
Ответить
Гриша Гильманов
15 марта 2022, 08:26
в ответ на сообщение
zaramag76 от 2 января 2022, 21:24
не дождёшься
15 марта 2022, 08:26
0
0
Ответить
Леха Иноземцев
16 июня 2022, 18:05
в ответ на сообщение
Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Дождались, получается)
16 июня 2022, 18:05
1
0
Ответить
Настя Гулынина
17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение
Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:26
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07
2
0
Ответить
Настя Гулынина
17 июня 2022, 09:07
в ответ на сообщение
Гриша Гильманов от 15 марта 2022, 08:21
Уже показывают
17 июня 2022, 09:07
2
0
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Елена Несмеева
24 июня 2022, 20:45
Оценка
И этот фильм мы так долго ждали??????? Скукотища!
24 июня 2022, 20:45
1
0
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kavadina2006
25 июня 2022, 22:15
Оценка
Шикарно все. Музыкальное сопровождение , цветокоррекция, актеры.
25 июня 2022, 22:15
1
0
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Никита Зайцев
1 июля 2022, 23:24
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:24
0
0
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Comon
8 июля 2022, 10:01
Оценка
Трехчасовая мрачная нудятина, опять всё об одном и том же, сколько можно уже..
8 июля 2022, 10:01
0
0
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hrs.557.re
4 сентября 2022, 11:07
Оценка
Ужас
4 сентября 2022, 11:07
0
0
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katrunin
4 ноября 2022, 22:08
Оценка
Фильм прекрасный. Только, возможно, для интереса сюжета, можно было добавить больше моментов по взаимоотношениям Бэтмена и Женщины-кошки
4 ноября 2022, 22:08
0
0
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Пётр Сизов
9 декабря 2022, 17:55
Оценка
Очередная голливудская нудятина. Патиссон что в маске, что без неё, никакой разницы.
Сюжет давно известен, ничего нового. Раньше хоть снимать умели.
9 декабря 2022, 17:55
0
0
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