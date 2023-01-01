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Бэтмен
Бэтмен, 2022: актеры и роли
The Batman
Бэтмен
2022 / США
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7.7
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Бэтмен, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Ривз
Matt Reeves
В ролях
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Зои Кравиц
Zoe Kravitz
Пол Дано
Paul Dano
Джон Туртурро
John Turturro
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Барри Кеоган
Barry Keoghan
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Энди Серкис
Andy Serkis
Руперт Пенри-Джонс
Rupert Penry-Jones
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