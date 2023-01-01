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Бэтмен Бэтмен
Киноафиша Фильмы Бэтмен Бэтмен, 2022: актеры и роли
The Batman Бэтмен 2022 / США
7.7 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Бэтмен, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Ривз Мэтт Ривз Matt Reeves
В ролях
Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Зои Кравиц Зои Кравиц Zoe Kravitz Пол Дано Пол Дано Paul Dano Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Барри Кеоган Барри Кеоган Barry Keoghan Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Руперт Пенри-Джонс Руперт Пенри-Джонс Rupert Penry-Jones
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