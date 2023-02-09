«Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes

Главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes огласил список лучших фильмов прошлого года. Первое место по версии сайта досталось авиационному экшену «Топ Ган: Мэверик». Боевик с Томом Крузом стал тем сиквелом, который смог по всем фронтам превзойти оригинальный фильм — блокбастер режиссера Джозефа Косински получил 96% одобрения критиков на основе 464 отзывов и 99% положительных оценок от обычных зрителей.

Картина является самым кассовым фильмом в Северной Америке за 2022 год со сборами в размере $718,7 млн и вторым в глобальном зачете с выручкой в $1,488,7 млрд, уступая лишь «Аватару: Путь воды», чей бокс-офис уже вплотную приблизился к отметке в $2,2 млрд. По опросам CinemaScore, продолжение «Лучшего стрелка» Тони Скотта получило от аудитории наивысшую оценку — A+. Кроме того, «Топ Ган: Мэверик» получил ряд номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая песня».

Топ-10 фильмов за 2022 год по версии Rotten Tomatoes: