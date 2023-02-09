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Киноафиша Новости «Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes

«Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes

9 февраля 2023 15:33
«Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes

У картины с Томом Крузом 96% одобрения критиков и 99% одобрения аудитории.

Главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes огласил список лучших фильмов прошлого года. Первое место по версии сайта досталось авиационному экшену «Топ Ган: Мэверик». Боевик с Томом Крузом стал тем сиквелом, который смог по всем фронтам превзойти оригинальный фильм — блокбастер режиссера Джозефа Косински получил 96% одобрения критиков на основе 464 отзывов и 99% положительных оценок от обычных зрителей.

Картина является самым кассовым фильмом в Северной Америке за 2022 год со сборами в размере $718,7 млн и вторым в глобальном зачете с выручкой в $1,488,7 млрд, уступая лишь «Аватару: Путь воды», чей бокс-офис уже вплотную приблизился к отметке в $2,2 млрд. По опросам CinemaScore, продолжение «Лучшего стрелка» Тони Скотта получило от аудитории наивысшую оценку — A+. Кроме того, «Топ Ган: Мэверик» получил ряд номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая песня».

Топ-10 фильмов за 2022 год по версии Rotten Tomatoes:

  1. «Топ Ган: Мэверик» (96%)
  2. «Банши Инишерина» (97%)
  3. «Всё везде и сразу» (95%)
  4. «Пиноккио Гильермо дель Торо» (97%)
  5. «Я краснею» (95%)
  6. «Событие» (99%)
  7. «Бэтмен» (85%)
  8. «Вулкан любви» (98%)
  9. «Марсель, ракушка в ботинках» (99%)
  10. «Тилл» (98%)
Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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