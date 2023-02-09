«Топ Ган: Мэверик» признан лучшим фильмом 2022 года по версии Rotten Tomatoes
У картины с Томом Крузом 96% одобрения критиков и 99% одобрения аудитории.
Главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes огласил список лучших фильмов прошлого года. Первое место по версии сайта досталось авиационному экшену «Топ Ган: Мэверик». Боевик с Томом Крузом стал тем сиквелом, который смог по всем фронтам превзойти оригинальный фильм — блокбастер режиссера Джозефа Косински получил 96% одобрения критиков на основе 464 отзывов и 99% положительных оценок от обычных зрителей.
Картина является самым кассовым фильмом в Северной Америке за 2022 год со сборами в размере $718,7 млн и вторым в глобальном зачете с выручкой в $1,488,7 млрд, уступая лишь «Аватару: Путь воды», чей бокс-офис уже вплотную приблизился к отметке в $2,2 млрд. По опросам CinemaScore, продолжение «Лучшего стрелка» Тони Скотта получило от аудитории наивысшую оценку — A+. Кроме того, «Топ Ган: Мэверик» получил ряд номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая песня».
Топ-10 фильмов за 2022 год по версии Rotten Tomatoes:
- «Топ Ган: Мэверик» (96%)
- «Банши Инишерина» (97%)
- «Всё везде и сразу» (95%)
- «Пиноккио Гильермо дель Торо» (97%)
- «Я краснею» (95%)
- «Событие» (99%)
- «Бэтмен» (85%)
- «Вулкан любви» (98%)
- «Марсель, ракушка в ботинках» (99%)
- «Тилл» (98%)