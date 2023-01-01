Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джокер Джокер
Киноафиша Фильмы Джокер Награды и номинации фильма Джокер
Joker Джокер 2019 / США
8.3 Оцените
557 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Джокер

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
«Золотой лев»
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
«Ампутировали»: после разоблачения Киркоров показал, что скрывал под одеждой (фото)
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше