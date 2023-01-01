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Джокер
Награды и номинации фильма Джокер
Joker
Джокер
2019 / США
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8.3
Оцените
557
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Награды и номинации фильма Джокер
Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019
«Золотой лев»
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2020
Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
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