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Бретт Каллен
Бретт Каллен
Brett Cullen
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Бретт Каллен
Brett Cullen
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Дата рождения
26 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Бретта Каллена
Родился 26 августа 1956 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Бретта Каллена
От рассвета до заката
комедия, ужасы
2022, США
4.0
Джокер
криминал, драма
2019, США
8.0
Прокол
драма
2011, США
7.0
Скейтлэнд
драма
2009, США
5.0
Мгновения жизни
триллер, драма
2007, США
7.0
Второй шанс
драма, спорт
2006, США
7.0
Тема для разговора
мелодрама, комедия, драма
1995, США
6.0
Там, где покоится зло
триллер
1991, США
5.0
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19 сентября 2018 00:01
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