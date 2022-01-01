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Фильмы про изгоев
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Фильмы про изгоев

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Проклятие Лауры. Завещание
Проклятие Лауры. Завещание
5.0
ужасы
2020, США
Королевский гамбит
Королевский гамбит
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6.0
драма
2020, США
Дамбо
Дамбо
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7.0
семейный, фэнтези, приключения
2019, США
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
7.0
криминал, триллер
2019, США
Так сказал Чарли
Так сказал Чарли
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5.0
драма
2019, США
Джокер
Джокер
8.0
криминал, драма
2019, США
Кошки
Кошки
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6.0
мюзикл, драма, комедия
2019, США / Великобритания
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла
8.0
драма
2019, США
Девушка-невидимка
Девушка-невидимка
5.0
драма, фэнтези, мелодрама
2019, США
Темное зеркало
Темное зеркало
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7.0
триллер
2018, США
Мы всегда жили в замке
Мы всегда жили в замке
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5.0
триллер, драма, детектив
2018, США
Зомби
Зомби
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6.0
семейный, мюзикл, мелодрама
2018, США
Сука - судьба
Сука - судьба
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5.0
драма
2017, Франция
Я сражаюсь с великанами
Я сражаюсь с великанами
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7.0
фэнтези, драма
2017, США
Ничей
Ничей
6.0
драма
2017, Россия
Ведьмы
Ведьмы
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4.0
ужасы
2017, Германия / Австрия
Ученик
Ученик
7.0
драма
2016, Россия
Зоология
Зоология
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6.0
драма
2016, Россия / Германия / Франция
Человек - швейцарский нож
Человек - швейцарский нож
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7.0
приключения, драма, комедия
2016, США
Американское насилие
Американское насилие
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5.0
триллер, драма, криминал
2016, США
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Когда общество оборачивается против одного, причин может быть множество. Первая и сразу приходящая на ум – непохожесть человека на других. Люди еще не нажили умения безоговорочно принимать и понимать тех, кто сильно отличается от них. И это плохо. Но есть кое-что похуже…

Пять лучших фильмов про изгоев

Что делать тому, кого отвергают без его вины? Тому, кто стал жертвой лжи или клеветы? Или тому, кто сам по глупости противопоставляет себя прочим?

«Страна надежды», 2004 (США)

Юношу по имени Бинь презирает вся его деревушка: он «буй дои», рожден от американского солдата во время войны во Вьетнаме. Устав от голода, тяжкого труда и насмешек, он отправляется искать свою мать в Сайгон. Но здесь его путь не закончится – вместе с младшим братишкой Тамом и случайно встреченной девушкой Линг им придется нелегально перебираться в Америку…

Действие происходит в 1990 году, но на заднем плане появляются автомобили, выпущенные позже. Титр «Сайгон» некорректный – с 1976 года город называется Хошимин.

«Месть от кутюр», 2015 (Австралия)

1951 год, австралийский городок Дэнгатор. Общественность в шоке: в модной «фифе», приехавшей из Европы, все узнают Тилли Даннэйдж – девчонку, некогда обвиненную в гибели одноклассника и отправленную в интернат для «плохишей». Оказывается, она научилась превосходно шить и отличается прекрасным вкусом. Вскоре она начинает получать заказы от местных дам. И пока никто не чует подвоха…

Кейт Уинслет снималась спустя 3 месяца после родов. Специально для роли она научилась шить. Швейная машина ее персонажа – Singer 201K2. Это была прочная, надежная и дорогостоящая модель для профессионалов.

«Пудра», 1995 (США)

С женщиной по фамилии Рид на последней неделе беременности происходит невероятный несчастный случай: в нее попадает молния. Еще живую жертву госпитализируют, и в больнице она умирает, успев родить ребенка. У Джереми, ее сына, абсолютно белая кожа, лысая голова и красные глаза. Папаша в ужасе отказывается от такого «сокровища»: он лишь первый, у кого странное существо вызвало отторжение…

В моменте с убийством оленя Харли заявляет, что попал точно в сердце. Но пулевое отверстие, видное в кадре, находится в районе трахеи. И трупное окоченение не наступает за несколько секунд.

«Ученик», 2016 (Россия)

Старшеклассник Веня Южин увлекся Библией. Но интерес юноши не ограничивается ознакомлением – книга, попав на благодатную почву подросткового максимализма, прорастает не цветочками, а зубами дракона. Парень превращается в религиозного фанатика, все глубже погружающегося в ветхозаветный хаос жестокости, мракобесия и беспощадной войны с окружающими…

Режиссер Кирилл Серебренников перенес на экран поставленный им же в «Гоголь-центре» спектакль «М(ученик)». Он выбрал для съемок Калининградскую область, увидев фактурные волнорезы в Балтийске. Кинопроизводство длилось всего месяц.

«Дело Ричарда Джуэлла», 2019 (США)

1996 год, Атланта, Олимпийские игры. Охранник замечает бесхозный рюкзак и вызывает сапера, тот находит три самодельных взрывных устройства. Но проявивший бдительность мужчина, спасший сотни человеческих жизней, получает не благодарность, а настоящую травлю со стороны СМИ и органов охраны правопорядка. ФБР считает, что именно он пытался организовать теракт!

История в основе сюжета – реальна. Полу Уолтеру Хаузеру, исполнителю главной роли, пришлось поправиться на 25 фунтов (больше 11 кг), чтобы походить на прототип.

Съемочный процесс проходил непосредственно на месте событий – Сэнтэнниал-Парк в Атланте – и в те же даты, но на 23 года позже.

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