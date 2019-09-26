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Джокер Джокер
Киноафиша Фильмы Джокер Отзывы о фильме «Джокер»
Joker Джокер 2019 / США
8.1 Оцените
555 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о фильме «Джокер»

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Наша рецензия

Никто не принимает Артура Флека — кажется, даже он сам. Клоун-неудачник и вечный одиночка, он мечтает о карьере стендап-комика, но публика охотнее станет смеяться над ним самим, нежели над его шутками. Стать полноценным членом общества в агрессивном и грязном Готэме ему также мешает уникальная болезнь. Дело в том, что Артур буквально начинает задыхаться от смеха в самых неподходящих ситуациях и никак не может это контролировать, что часто играет с ним злую шутку. Отношения с девушками не…

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Артем Мухамадьянов 26 сентября 2019, 15:36
Сколько +?
26 сентября 2019, 15:36 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2019, 16:47
в ответ на сообщение Артем Мухамадьянов от 26 сентября 2019, 15:36
18+
26 сентября 2019, 16:47 Ответить
Артем Мухамадьянов 26 сентября 2019, 17:58
А если я пойду с друзьями и со взрослым нас впустят?
26 сентября 2019, 17:58 Ответить
Олег Стерлягов 27 сентября 2019, 21:11
Билет для детей стоит дешевле чем взрослый?
27 сентября 2019, 21:11 Ответить
Алишер Бакиров 30 сентября 2019, 16:36
Оценка
Будут ли в фильме откровенные сцены? Если да, то насколько?
30 сентября 2019, 16:36 Ответить
ARLANKAZ 30 сентября 2019, 20:55
в ответ на сообщение Алишер Бакиров от 30 сентября 2019, 16:36
Наврятле
30 сентября 2019, 20:55 Ответить
katrin2177 1 октября 2019, 14:00
Жду с нетерпением!
1 октября 2019, 14:00 Ответить
Артем Мухамадьянов 1 октября 2019, 14:16
А с 13 лет можно?
1 октября 2019, 14:16 Ответить
Маргарита Мигирова 2 октября 2019, 19:52
Модно время выхада?
2 октября 2019, 19:52 Ответить
nikkap1809 2 октября 2019, 23:59
С 14 пустят?
2 октября 2019, 23:59 Ответить
Маша Сивер 3 октября 2019, 09:14
в ответ на сообщение Артем Мухамадьянов от 26 сентября 2019, 17:58
только если с родственниками
3 октября 2019, 09:14 Ответить
kyz19921992 3 октября 2019, 14:27
Оценка
+++
3 октября 2019, 14:27 Ответить
valtoliver 3 октября 2019, 17:04
Оценка
Очень тяжелый фильм, емли вы ждете экшена, то фильм не об этом.
3 октября 2019, 17:04 Ответить
boeva-03 3 октября 2019, 18:25
Скажите пожалуйста можно ли купить билеты родителю и пойти в кино без него ? Очень хотелось посмотреть этот фильм очень долго его ждала
3 октября 2019, 18:25 Ответить
boeva-03 3 октября 2019, 18:26
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 26 сентября 2019, 16:47
Можно ли что бы родитель купил билет и я могла пойти с его согласия на этот фильм? Ответьте пожалуйста🙏🏻
3 октября 2019, 18:26 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:27
в ответ на сообщение Олег Стерлягов от 27 сентября 2019, 21:11
На этот фильм вам не продадут детский билет.
3 октября 2019, 19:27 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:27
в ответ на сообщение Артем Мухамадьянов от 26 сентября 2019, 17:58
Уточните эту информацию в кинотеатре, в который собираетесь пойти.
3 октября 2019, 19:27 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:28
в ответ на сообщение Артем Мухамадьянов от 1 октября 2019, 14:16
Возрастное ограничение 18+
3 октября 2019, 19:28 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:28
в ответ на сообщение Маргарита Мигирова от 2 октября 2019, 19:52
Фильм в прокате с 3 октября.
3 октября 2019, 19:28 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:29
в ответ на сообщение nikkap1809 от 2 октября 2019, 23:59
Возрастное ограничение 18+
3 октября 2019, 19:29 Ответить
Киноафиша.инфо 3 октября 2019, 19:29
в ответ на сообщение boeva-03 от 3 октября 2019, 18:25
Уточните эту информацию в кинотеатре, в который собираетесь пойти.
3 октября 2019, 19:29 Ответить
rafik.ivanov.85 3 октября 2019, 19:30
Оценка
Хоакин феникс сыгрыл джокера великолепно !! Походу на ближайшие лет 10 он закрипил за собой эту роль! Будет круто !!!
3 октября 2019, 19:30 Ответить
remager26 3 октября 2019, 19:55
Оценка
Очень крутой фильм, даже не ожидала, очень понравился, рекомендую! С большим смыслом, на протяжении всей картины понимаешь состояние души главного героя. Хоть фильм и больше двух часов, смотрится на одном дыхании. Оказывается Джокер то совсем и не плохой человек.
3 октября 2019, 19:55 Ответить
Ольга Рязанова 3 октября 2019, 20:21
Оценка
Отличный фильм!!!
3 октября 2019, 20:21 Ответить
812577650 3 октября 2019, 21:22
Оценка
Не интересно (*_*)
3 октября 2019, 21:22 Ответить
kirruk 3 октября 2019, 23:09
Оценка
Отличный фильм. Не смотрел ни одного бетмана целенаправленно целиком, но общую суть понимаю. Этот фильм не заставит смотреть остальные части, скорее он будет смысловым исключением с отличным сюжетом, хоть и предсказуемым.
3 октября 2019, 23:09 Ответить
vyelskaya 4 октября 2019, 08:35
Оценка
Это прекрасный фильм, красивый и глубокий. Мы выплакали все слезы.
Плохие отзывы могут оставить здесь только бесчувственные и непонимающие глубины фильма люди!!!!
4 октября 2019, 08:35 Ответить
alexandrashe 4 октября 2019, 17:01
Оценка
Очень проникновенная картина, начинаешь сочувствовать герою, переживать за него в итоге радоваться за него и после фильма остаётся только восторг и улыбка на лице.
4 октября 2019, 17:01 Ответить
Кристина Вишневская 4 октября 2019, 20:10
Оценка
На этот фильм нужно хожить строго с 18 лет. Много сцен с насилием.
4 октября 2019, 20:10 Ответить
Сергей Коротенко 4 октября 2019, 20:17
Оценка
Ждем продолжения, джекер это шедевр!!! До этого мы смотрели, только о хороших парнях которые спасают мир, а теперь Джокер, просто пять баллов !!!
4 октября 2019, 20:17 Ответить
Svetlana Nazarova 5 октября 2019, 00:02
Оценка
Первый час фильм нудноват, потом вроде что -то разошлось к концу, но прям больших эмоций после просмотра не осталось. Любителям драмы, глубоких смыслов, слишком впечатлительным зайдет. Остальные потратят время. 7/10 за игру главного героя
5 октября 2019, 00:02 Ответить
Екатерина Ефимова 5 октября 2019, 01:02
Оценка
Атмосферный с глубоким смыслом фильм. Стоит посмотреть. С нетерпением жду второй части!
5 октября 2019, 01:02 Ответить
Алина Васильева 5 октября 2019, 01:29
Оценка
Зарегистрировалась на этом сайте только ради того, чтобы оставить отзыв об этом фильме.
Он шикарный! Игра актера просто 10 баллов из 10! Пережил и показал все тонкости чувств человека. Прям всем рекомендую! 2 часа фильма на одном дыхании, готова смотреть его как 9 роту сотни раз ... Это просто шедевр!
Да, есть некоторые глупые млменты фильма.
Например: как большой женщине, пролежавший в псих больнице оформили опеку над ребенком? И также база данных, где такое видано, чтоб можно было придти в больницу, сказать что "я сын" и тебе сразу достали всю историю болезни человека да ещё и зачитали ее? .
Но именно эти моменты показали как ломается психика человека..
И больше всего показали, что каждому необходимо любовь и признание..
В общем, всем обязательно к просмотру!!!
5 октября 2019, 01:29 Ответить
Виталий Шишкин 5 октября 2019, 08:49
Оценка
Кино снято круто, сюжет закрученный, но остались вопросы к режиссёру, но в целом 10/10 сходил в день премьеры впечатления остались хорошие.
5 октября 2019, 08:49 Ответить
David Murphy 5 октября 2019, 17:07
Оценка
Шедевр своего жанра!!!
5 октября 2019, 17:07 Ответить
hiksus86 5 октября 2019, 20:50
Оценка
Лучший фильм за последние несколько лет, что я смотрел в кинотеатре.
Хотелось аплодировать игре актёра!!!
5 октября 2019, 20:50 Ответить
hiksus86 5 октября 2019, 20:51
Оценка
Этот фильм станет классикой!!!
5 октября 2019, 20:51 Ответить
elya_mamedova_9595 5 октября 2019, 21:47
Оценка
Фильм отличный, роль джокера великолепна) но чутка не дотянули(
5 октября 2019, 21:47 Ответить
Максим Рубанов 5 октября 2019, 22:08
Оценка
скучно
5 октября 2019, 22:08 Ответить
Zaratos7 5 октября 2019, 22:31
Оценка
Филь шикарен, а кто говорит, что фильм дерьмо, то извините но вам не понять сей смысл фильма! Просто улыбнитесь! 🤡
5 октября 2019, 22:31 Ответить
Alexander Volkov 6 октября 2019, 01:04
Оценка
Ждали приквел чёрного рыцаря. Получили какой-то трэш бердман, скучно и натянуто. Точно не дотягивает до восторженных отзывов литвиновой, Минаева и Навального
6 октября 2019, 01:04 Ответить
Кирилл Алексеевский 6 октября 2019, 02:34
Оценка
Мощь Хоакин-Феникс великолепно сыграл :)
6 октября 2019, 02:34 Ответить
andress 6 октября 2019, 07:10
Оценка
Фильм явно не для детской психики , что и указано в описании " 18+ запрещено для детей" , но в зале сидело много подростков по 14 лет и даже дети 10-12 лет !! Товарищи родители и администрация кинотеатра ( каро на стачек) очнитесь , вы с ума сошли ???
6 октября 2019, 07:10 Ответить
Александр Шибанов 6 октября 2019, 08:47
Оценка
Надеялся на большее, ну хоть не полное дерьмо. 7 баллов (за "веселый" смех).
6 октября 2019, 08:47 Ответить
Анастасия Климова 6 октября 2019, 09:54
Оценка
Ужасный фильм. Людям с неустойчивой психикой противопоказано смотреть, вызывает обострение.
6 октября 2019, 09:54 Ответить
dk 6 октября 2019, 15:08
Оценка
Фильм одного актера и самый красивый мрачняк этого года по моей версии.
6 октября 2019, 15:08 Ответить
stas43334 6 октября 2019, 17:07
Оценка
Фильм великолепный.. какая глубокая игра актеров, их передача эмоционального состояния просто неописуемая. Советую на фильм идти тем, кто сторонник "Тарантиновского" направления, потому-что фильм действительно глубокий, во всех смыслах этого слова. В нем нет ожидаемого всеми "ЭКШЕНА".
6 октября 2019, 17:07 Ответить
Игнатий Волков 6 октября 2019, 19:43
Оценка
Накипело. Читаю отзывы рецензии и я в недоумении. Фильм как произведение очень хорош! Но герой в нём просто бестолочь... Я понимаю что он больной человек, но его сделали таким тупорылым маменькиным сынком...Актер выглядит на 45-50,его маме максимум 65-70.И если это предыстория то почему он выглядит как старик? Извините, но ему просто уже времени не остается побыть злодеем. Гримм, Волосы, Костюм.. Вычурно всё... Ярко не смотря на жанр, через чур.. Джокер Хита Леджера гениален.Гоубина героя чувствовалось в его игре, голосе,у него голова соображает пока не менее, он был безумный гений маньяк,его харизма наконец-то.. А этот? Я не чего не имею против самого актера, но героя которого он сыграл сделали слюнтявым, жалким .через чур..
6 октября 2019, 19:43 Ответить
anna_volk 7 октября 2019, 01:43
Оценка
Потрясающий фильм! Глубокий! Эмоции просто зашкаливали! Умопомрачительный Хоакин Феникс!!! Лучший Джокер!!!
7 октября 2019, 01:43 Ответить
cheshirito64 7 октября 2019, 07:31
в ответ на сообщение Игнатий Волков от 6 октября 2019, 19:43
Оценка
Ну тут как раз предыстория. Смысл в том каким он был ДО того, как стал злодеем. Показаны предпосылки и развитие героя. Джокер Леджера из Темного рыцаря уже готовый психопат, и о его прошлом мы знаем совсем немного из его рассказов,которые всегда разнятся. Ну и к тому же этот фильм вроде как не является чустью киновселенной DC
7 октября 2019, 07:31 Ответить
yanyasya1988 7 октября 2019, 08:50
Оценка
Незнаю кто там что говорит, но мне лично не понравился фильм,нет героя жалко конечно, но я ждала какого другого фильма, не настолько злого.
7 октября 2019, 08:50 Ответить
Оксана Витальевна 7 октября 2019, 15:03
Оценка
Фильм супер! Было желание уйти с просмотра не один раз, но любопытство вщяло вверх, чем все это кончится) Кто пишет, что фильм дрянь, значит не понял, не проникся. Мое мнение, этот фильм нужно смотреть одному. Психологически очень глубоко ковыряет мозг.
7 октября 2019, 15:03 Ответить
Женя Кацуба 7 октября 2019, 16:20
Оценка
Одним этим фильмом DC утёрла нос всем марвеловским Мстителям и другим идиотским героям в трико! ))
7 октября 2019, 16:20 Ответить
Светлана Печкина (Николаева ) 7 октября 2019, 16:22
Оценка
Как в театре побывала. Давно не встречала такой актерской игры ни на сцене, ни в кино. Надеюсь , что Оскара получит и фильм, и актер. Пожалуй ,такое сильное впечатление в свое время произвел фильма Артист, с потрясающей игрой Жана Дюжардена, который тогда и получил высшую награду. Оттяжникам с пивасиком и попкорном и блондинкам( и просто тупым) лучше сходить на комедь от ТНТ и Дома -2,5,9.- фильм решительно не понравится.
7 октября 2019, 16:22 Ответить
kibernix 8 октября 2019, 13:46
Оценка
Ужасный мутный фильм не зодите .
8 октября 2019, 13:46 Ответить
vikysa999 8 октября 2019, 15:49
Оценка
Фильм полное г... Жаль что потратила свое время и время мужа, даже за 300р, совсем не оправдал трейлер и Джокер как отдельный мир, не как во всех фильмах с ним. Просто фильм про психа(
8 октября 2019, 15:49 Ответить
alfiya7163 8 октября 2019, 16:23
Оценка
Фильм с глубоким смыслом, первый час муть... во второй - полная развязка и самое самое интересное...Шикарная актерская игра...
8 октября 2019, 16:23 Ответить
Карина Малышева 8 октября 2019, 20:20
в ответ на сообщение Игнатий Волков от 6 октября 2019, 19:43
Оценка
Появились те же мысли,актер какой-то прям лох,вызывает жалость и отвращение,абсолютно не вяжется образ антигероя,гангстера Джокера,которого нам показывали раньше,просто неудачник с большими психическими отклонениями на фоне детских травм...я не смогла проникнуться увы ни как
8 октября 2019, 20:20 Ответить
ivanlushin2000 9 октября 2019, 04:16
Оценка
Фильм очень глубокий, проницательный, превосходный. Это тот фильм, на который я хочу пойти второй раз. Очень сильно цепляет за душу состояние героя, заставляет ему сопереживать. Очень много деталей и нюансов, что не может не радовать, ведь все продумано до мелочей. Игра актера потрясная! Очень также порадовала русская локализация фильма: записки, визитки, письма переведены на русский визуально. До сих пор не осознаю как это сделали. Но это восхитительно!
9 октября 2019, 04:16 Ответить
ar.spirin2014 9 октября 2019, 08:04
Оценка
Фильм просто ужасно плохой, зря время только потратил
9 октября 2019, 08:04 Ответить
sibdomovoy 9 октября 2019, 10:23
Оценка
Нудный унылый фильм, еле досмотрел до конца. Не советую
9 октября 2019, 10:23 Ответить
Andrey Prikazchik 9 октября 2019, 14:12
Оценка
Сильнейшее кино, кроме культового в нём столько граней. Впервые после "Хранителей" так аплодирую такому жанру
9 октября 2019, 14:12 Ответить
Альвина Матящук 9 октября 2019, 16:44
Оценка
Глубокий фильм, с глубокими переживаниями и чувствами! Не оставит равнодушными... Спасибо!
9 октября 2019, 16:44 Ответить
Vikusha_zt 9 октября 2019, 19:44
Оценка
Мда, муть очередная. Без слов порсто.
9 октября 2019, 19:44 Ответить
Наташа Егорова 9 октября 2019, 20:12
Оценка
Гениально. Хочу еще раз сходить. Давно такого удовольствия не получала от просмотра кино. Прям, браво.
9 октября 2019, 20:12 Ответить
Наташа Егорова 9 октября 2019, 20:18
в ответ на сообщение Алишер Бакиров от 30 сентября 2019, 16:36
Оценка
Нет откровенных сцен в фильме вообще.
9 октября 2019, 20:18 Ответить
yasilya 9 октября 2019, 20:22
Оценка
Фильм огонь!!!!
9 октября 2019, 20:22 Ответить
Xx_ltz-ak_xx 10 октября 2019, 13:39
Оценка
Это шедевр!
10 октября 2019, 13:39 Ответить
Пётр Караиван 10 октября 2019, 14:02
Оценка
«Джокер» - суперский драматический артхаус,не экшн,игра глав.героя хороша,игра музыки,игра света,постановка кадра,время 30тых годов америки передано превосходно,смысл в каждом кадре,матафор образов,в лоб фильм нельзя смотреть, и сильно завершён фильм,франк синатра,луи армстронг,джазмены,блюзмены:мызыка создает уют картины.Фильм разгоняется,если сначала медленно,то под к середине пошустрее и в под конец замедление,различные референсы и тд.
10 октября 2019, 14:02 Ответить
Пётр Караиван 10 октября 2019, 14:04
в ответ на сообщение Пётр Караиван от 10 октября 2019, 14:02
Оценка
Но в русском дубляже вырезали многие фразы и,красиво употребленные,маты
10 октября 2019, 14:04 Ответить
b.valentina321 10 октября 2019, 15:16
Оценка
Фильм шикарный!
Столько тем для размышлений после просмотра. Есть над чем подумать. Советую к просмотру.
10 октября 2019, 15:16 Ответить
Полина Тарасова 10 октября 2019, 17:58
Оценка
Фильм неинтересный, сюжет откровенно фиговый. Игра актеров
10 октября 2019, 17:58 Ответить
Константин Якшин 13 октября 2019, 00:05
Оценка
Очень хороший фильм! Хотелось бы сразу сказать, что этот фильм для людей, которые ДУМАЮТ, потому что в нем нет никакого экшена, супер боевика и другое... Фильм отражает современные проблемы общества, показывает его «сгнившую сторону». Нереально правдивый фильм: суть его можно заметить почти каждый день в реальности. Мне было очень обидно, когда я пришёл в кинотеатр на этот сеанс, а больше половины людей сидели и просто смеялись, болтали и оскорбляли великого актера... Ребята быдло- не ходите на жанры «триллер», не трогайте их- это сделано не для такого деградирующего общества, как вы. И в заключении хотелось бы сказать СПАСИБО актерам и создателям этого фильма- все было великолепно!!! Давно не видел настолько проницаемых и хороших фильмов. Спасибо!
13 октября 2019, 00:05 Ответить
Ольга Рухлова 13 октября 2019, 07:52
Оценка
Фильм шикарный! Прям, шедевр за многое время. Игра Феникса это что-то нереальное. Давно не было такого качественного продукта. Да, не боевик и не блокбастер, а скорее драма. И из-за этого воспринимается все серьезнее
13 октября 2019, 07:52 Ответить
Вадим Матвеев 13 октября 2019, 10:03
ерунда. его избили, он стал убийцей. серьезно? смех изображал плохо. весь шум вокруг фильма раздут! печальная тенденция товарисчи, если актер похудел для роли до состояния скелета, то ему оскара дают. в фильме порадовали последние 30мин. Злодея Хоакин играет хорошо, больного играть не получилось.
13 октября 2019, 10:03 Ответить
Марс Поляков 13 октября 2019, 10:26
в ответ на сообщение Кристина Вишневская от 4 октября 2019, 20:10
Оценка
Прлностью с вами согласен, я бы даже ценз в 21+ поставил, совершено не понимаю родителей которые под расписку своих 14и летних детей приводят на это кино, наверно для того, чтобы их задушили.
13 октября 2019, 10:26 Ответить
Марс Поляков 13 октября 2019, 10:34
Оценка
Фильм шедевральный, останется в копилке шедевров.
Игра актера супер, оскар 100%. За последнее время лучшей игры актера не видел.
Давно ждал фильм, который бы оправдал все действия злодея, но этот фильм не о том, он о истории Джокера и мне за весь фильм не разу не стало его жалко, как некоторым.
Жду фильм который полностью оправдает действия злодея.
Но ценз маленький 21+ не менее. Многие воспримут как пособие к действию. Одно из идей фильма это самореализация и не обязательно именно в плохую сторону, нужно развиваться в хорошую)
10/10
13 октября 2019, 10:34 Ответить
leadraven 13 октября 2019, 15:20
Оценка
Не восторг, но хорошее кино. Актёрская работа выдающаяся, а вот история довольно поверхностная.
13 октября 2019, 15:20 Ответить
Луховицы Север 13 октября 2019, 17:19
Оценка
Фильм полное фуфло, не советую смотреть эту хрень, потеря времяни. Не как не относиться этот фильм к франшизе. Актер отвратительный , хуже не видел чем это говно
13 октября 2019, 17:19 Ответить
Ляйсан Загайнова 13 октября 2019, 22:26
в ответ на сообщение Олег Стерлягов от 27 сентября 2019, 21:11
Оценка
Что там делать с детьми?
13 октября 2019, 22:26 Ответить
Анастасия Мхитарян 14 октября 2019, 00:57
Столько оказывается ценителей кино. Жаль, мне Вас не понять, просто потому что наверное не мой жанр. Как по мне, скучный, нудный, злой и противный фильм, и актер простите, вызывает только отвращение.
14 октября 2019, 00:57 Ответить
sadykov-oil 14 октября 2019, 14:00
Оценка
Ходили с супругой. Редкостный психологический бред! Фильм о становлении психически больного человека, его воспоминания и его больное восприятие действительности. Не понятно зачем показывают, как он моет свою ходячую мать в ванной, это вызывает только отвращение. Очень жаль потраченного времени! Весь фильм ждали интересной развязки или поворота сюжетной линии, но ничего не произошло. Полное разочарование!!! Если кто ещё не посмотрел - не тратьте время!!!!
14 октября 2019, 14:00 Ответить
Александр Чернов 14 октября 2019, 20:14
Оценка
Мне кажется фильм шляпа ;)
14 октября 2019, 20:14 Ответить
Юлия Юлия 14 октября 2019, 21:38
Оценка
Ужасный, отвратительный фильм
14 октября 2019, 21:38 Ответить
arma_amd 15 октября 2019, 17:43
Оценка
Шикарный фильм, мало таких в послелнее время
15 октября 2019, 17:43 Ответить
valdemar.puvlov 15 октября 2019, 21:28
Оценка
Мне понравилось феликс показал как любой человек может найти себя даже если он полный псих фильм улет джокер огонь получился просто
15 октября 2019, 21:28 Ответить
Павел Петренко 15 октября 2019, 21:32
Оценка
Фильм и правдо хорош.
15 октября 2019, 21:32 Ответить
babitskiy.denis 16 октября 2019, 13:17
Ожидал лучшего на самом деле ...
16 октября 2019, 13:17 Ответить
Наиль Мухаметзянов 17 октября 2019, 12:14
Оценка
Отличная игра актёра!
17 октября 2019, 12:14 Ответить
romanskii 17 октября 2019, 13:08
Оценка
Обязателен к просмотру, внимательному и вдумчивому. Слово мерзкое, но это шеде
вр!
17 октября 2019, 13:08 Ответить
annatofi 19 октября 2019, 08:46
Оценка
Хотите получить депрессивное состояние после просмотра, тогда этот фильм ваш.
19 октября 2019, 08:46 Ответить
Вячеслав Никулин 20 октября 2019, 16:43
Оценка
Фильм тяжело оценивать.
Душевнобольной человек, с постепенно все сильней протекающей «крышей». Напряженность в обществе, его дикое расслоение. Лицемерие и полный пофигизм элиты...
Полный социальный пи..дец.
20 октября 2019, 16:43 Ответить
Veronika 20 октября 2019, 22:37
Оценка
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Хороший фильм для своего жанра. Предсказуем: 9 из 10. Депрессию не вызвал)))))
20 октября 2019, 22:37 Ответить
Сёмина Катя 21 октября 2019, 00:45
Оценка
Зря потраченное время на "киношедевр".
21 октября 2019, 00:45 Ответить
artem.varlamov.1994 22 октября 2019, 06:18
Оценка
Отличный психолошический фильм - советую. Люители вселенной DC оценят )
22 октября 2019, 06:18 Ответить
Ivanhm 22 октября 2019, 22:11
Оценка
Плохой фильм. Сюжет скучный. Кривляние хоакина бездарны! Вообще не раскрыли героя. С Леджером и рядом не стоит.
22 октября 2019, 22:11 Ответить
presentik_ox 23 октября 2019, 12:58
Оценка
Игра актеров отличная, но сам фильм люто диповый, местами скучный. Еле досидели до конца. Жаль потраченное время.
23 октября 2019, 12:58 Ответить
Валерия Сисюк 23 октября 2019, 14:23
Оценка
Мне очень понравился! Хоакин Феникс невероятный!
23 октября 2019, 14:23 Ответить
Andrey Baranyuk 24 октября 2019, 11:00
Оценка
Фильм прекрасный, игра актёра потрясающая. Едва ли не лучший фильм за последние несколько лет из тех, что я смотрел.
Фильм НЕ развлекательный, НЕ для тех, кто идёт на "блокбастер про Джокера" с попкорном и пивасиком, НЕ для детей и подростков.
Чтобы было понятно, для тех, кто не смотрел и раздумывает, стоит ли идти, "Джокер" - это фильм уровня и содержания "Антихриста" Ларса фон Триера.
Если знаете, то поймёте.
А если не знаете, то, может быть, оно вам и не надо? ))
24 октября 2019, 11:00 Ответить
Анастасия Карпова 25 октября 2019, 19:08
Оценка
Вопрос,пустят ли детей которым 15 лет?
25 октября 2019, 19:08 Ответить
Влада Алёхина 25 октября 2019, 21:54
Пустят детей 13 лет?
25 октября 2019, 21:54 Ответить
Полина Никольская 27 октября 2019, 00:53
Оценка
Фильм очень психологически тяжёлый
Честно я не ожидала что фильм будет настолько жёстким...
27 октября 2019, 00:53 Ответить
ElenaSi 27 октября 2019, 17:14
Оценка
Я под впечатлением. Гениальная игра Феникса
27 октября 2019, 17:14 Ответить
Оскар Осар 27 октября 2019, 17:45
Оценка
Два часа времени потрачено напрасно.
Фильм полная муть, нечего интересного(
27 октября 2019, 17:45 Ответить
Тимофей Тетерин 28 октября 2019, 16:25
Оценка
Крутой фильм. В начале из-за подробного описания жизни персонажа, возможно будет скучновато, но начиная с середины начинается уйма событий, из-за которых от фильма оторваться сложновато)
28 октября 2019, 16:25 Ответить
Тимофей Тетерин 28 октября 2019, 16:25
Оценка
Крутой фильм. В начале из-за подробного описания жизни персонажа, возможно будет скучновато, но начиная с середины начинается уйма событий, из-за которых от фильма оторваться сложновато)
28 октября 2019, 16:25 Ответить
Katya Pankratova 29 октября 2019, 14:25
Оценка
Потрясный фильм! Хоакин просто шедеврально сыграл.
29 октября 2019, 14:25 Ответить
Su-Rin Choi 31 октября 2019, 03:42
Оценка
Фильм просто восхитительный, игра Хоакина просто невероятная, вся история тронул меня до глубины души. Кто хочет увидить всем знакомого Джокера, то это не тот фильм, он очень сложный и многим будет непонятен. Буду пересматривать его много много раз, он того стоит.
31 октября 2019, 03:42 Ответить
Виктор Норушев 3 ноября 2019, 22:49
Оценка
Выспался нормально...
3 ноября 2019, 22:49 Ответить
Ksenia Ignateva 4 ноября 2019, 11:40
Оценка
Фильм очень понравился. Шедевр 21 века!Гениальная игра актера дала возможность прочувствовать весь трагизм сюжета. Громким эхом в душе каждого зрителя отзывается мысль: "Люди, что вы делаете, вы же сами своей жестокостью сотворили монстра!" Главный герой заслуживает Оскара!!!
4 ноября 2019, 11:40 Ответить
Ksenia Ignateva 4 ноября 2019, 11:41
Оценка
Отдельно хочу отметить музыку и этот его танец ...Шедеврально!!!!!
4 ноября 2019, 11:41 Ответить
voejkov-naum 5 ноября 2019, 11:50
Оценка
Затягивает с первых миут своей атмосферой. Кучу эмоциц получили при просмотре. Девушка была в восторге... 10/10
5 ноября 2019, 11:50 Ответить
Евгений Фёдоров 5 ноября 2019, 13:46
Оценка
Игра , класс ! Актеры , потрясающе . Сам сюжет мерзкий. Просто наблюдаешь да шизофреником с массой других заболеваний , который перестал принемать таблетки.
5 ноября 2019, 13:46 Ответить
Дмитрий Четвериков 22 ноября 2019, 15:29
Оценка
Фильм просто великолепный! Актерская игра Хоакина Феникса это нечто, глаз не отвести. Также хочется отметить потрясную режиссёрскую работу, грамотный сценарий, а также музыкальное сопровождение.
22 ноября 2019, 15:29 Ответить
Екатерина Ленц 23 ноября 2019, 15:56
Оценка
Просто невероятный фильм! Грамотное сочетание музыки, жестов, света и цвета, раскрывающее главную мысль фильма. Великолепная игра Хоакина Феникса.
23 ноября 2019, 15:56 Ответить
Елена Лебедева 1 декабря 2019, 14:10
Оценка
Очень тяжёлый фильм, советую всем
1 декабря 2019, 14:10 Ответить
Soleil Levant 4 декабря 2019, 21:48
Оценка
почему закрыли прокат? я бы сходил ещё несколько раз, как и многие мои друзья, я прям расстроился ((
4 декабря 2019, 21:48 Ответить
centurion1kogorty 30 декабря 2019, 08:03
Оценка
отличнейший фильм где люди не принимают его хорошим и он становится плохим.жизненый фильм .подбор актёрский достойный.
30 декабря 2019, 08:03 Ответить
МаринаФастунова- Печенкина 9 января 2020, 11:01
Оценка
Фильм не понравился абсолютно!!! Мне кажется этот фильм глубоко на любителя!!! Хорошо что в кино не пошли!!! Удивлена такими оценками!?
9 января 2020, 11:01 Ответить
Otter 5 февраля 2020, 18:30
Оценка
Грустный фильм. в плане, что хайпа много, а толку мало. Пытается в комиксы, но не получается.
5 февраля 2020, 18:30 Ответить
Андрей 18 февраля 2020, 22:47
Оценка
хороший фильм, прекрасная игра Хоакина(хотя мне этот актёр не очень нравится)!
отличная идея снять не в формате комикса(пиу-пиу и все крутые) - а в форме художественной драмы! не смотря на то, что я люблю именно ДС!
поймал себя на мысли, что из-за хорошей игры актёров и съёмки, искренне переживал и поддерживал клоунов ;((
больше и сказать нечего, 10 баллов из 10ти!
пересмотрю предыдущие истории...
18 февраля 2020, 22:47 Ответить
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