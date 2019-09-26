Наша рецензия

Никто не принимает Артура Флека — кажется, даже он сам. Клоун-неудачник и вечный одиночка, он мечтает о карьере стендап-комика, но публика охотнее станет смеяться над ним самим, нежели над его шутками. Стать полноценным членом общества в агрессивном и грязном Готэме ему также мешает уникальная болезнь. Дело в том, что Артур буквально начинает задыхаться от смеха в самых неподходящих ситуациях и никак не может это контролировать, что часто играет с ним злую шутку. Отношения с девушками не…