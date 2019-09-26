Никто не принимает Артура Флека — кажется, даже он сам. Клоун-неудачник и вечный одиночка, он мечтает о карьере стендап-комика, но публика охотнее станет смеяться над ним самим, нежели над его шутками. Стать полноценным членом общества в агрессивном и грязном Готэме ему также мешает уникальная болезнь. Дело в том, что Артур буквально начинает задыхаться от смеха в самых неподходящих ситуациях и никак не может это контролировать, что часто играет с ним злую шутку. Отношения с девушками не…
Плохие отзывы могут оставить здесь только бесчувственные и непонимающие глубины фильма люди!!!!
Он шикарный! Игра актера просто 10 баллов из 10! Пережил и показал все тонкости чувств человека. Прям всем рекомендую! 2 часа фильма на одном дыхании, готова смотреть его как 9 роту сотни раз ... Это просто шедевр!
Да, есть некоторые глупые млменты фильма.
Например: как большой женщине, пролежавший в псих больнице оформили опеку над ребенком? И также база данных, где такое видано, чтоб можно было придти в больницу, сказать что "я сын" и тебе сразу достали всю историю болезни человека да ещё и зачитали ее? .
Но именно эти моменты показали как ломается психика человека..
И больше всего показали, что каждому необходимо любовь и признание..
В общем, всем обязательно к просмотру!!!
Хотелось аплодировать игре актёра!!!
Столько тем для размышлений после просмотра. Есть над чем подумать. Советую к просмотру.
Игра актера супер, оскар 100%. За последнее время лучшей игры актера не видел.
Давно ждал фильм, который бы оправдал все действия злодея, но этот фильм не о том, он о истории Джокера и мне за весь фильм не разу не стало его жалко, как некоторым.
Жду фильм который полностью оправдает действия злодея.
Но ценз маленький 21+ не менее. Многие воспримут как пособие к действию. Одно из идей фильма это самореализация и не обязательно именно в плохую сторону, нужно развиваться в хорошую)
10/10
вр!
Душевнобольной человек, с постепенно все сильней протекающей «крышей». Напряженность в обществе, его дикое расслоение. Лицемерие и полный пофигизм элиты...
Полный социальный пи..дец.
Фильм НЕ развлекательный, НЕ для тех, кто идёт на "блокбастер про Джокера" с попкорном и пивасиком, НЕ для детей и подростков.
Чтобы было понятно, для тех, кто не смотрел и раздумывает, стоит ли идти, "Джокер" - это фильм уровня и содержания "Антихриста" Ларса фон Триера.
Если знаете, то поймёте.
А если не знаете, то, может быть, оно вам и не надо? ))
Честно я не ожидала что фильм будет настолько жёстким...
Фильм полная муть, нечего интересного(
отличная идея снять не в формате комикса(пиу-пиу и все крутые) - а в форме художественной драмы! не смотря на то, что я люблю именно ДС!
поймал себя на мысли, что из-за хорошей игры актёров и съёмки, искренне переживал и поддерживал клоунов ;((
больше и сказать нечего, 10 баллов из 10ти!
пересмотрю предыдущие истории...
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