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Эмили Элин Линд
Emily Alyn Lind
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Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд
Emily Alyn Lind
Дата рождения
6 мая 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Биография Эмили Элин Линд
Родилась 6 мая 2002 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.9
Реанимация
(2015)
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(2019)
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(2017)
Фильмография Эмили Элин Линд
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Мы были лжецами
триллер
2025, США
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приключения, комедия, фэнтези
2023, Канада / США
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2020, США
7.7
Доктор Сон
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мистика, ужасы
2019, США
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Рецензия
7.4
Человек будущего
комедия, боевик, фантастика
2017, США
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