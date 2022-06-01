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Клифф Кертис
Клифф Кертис
Cliff Curtis
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Клифф Кертис
Cliff Curtis
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Дата рождения
27 июля 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Клифф Кертис
Родился 27 июля 1968. Роторуа, Новая Зеландия.
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Фильмография Клифф Кертис
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
8.0
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.0
Мурина
драма
2021, Хорватия / Бразилия / Словения
6.0
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Восставший
боевик, драма, приключения
2016, США
6.0
Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
7.0
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения
2008, США
7.0
Нарушители
драма
2008, США
8.0
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Девушка восстает против властных родителей в трейлере драмы о взрослении «Мурина»
Фильм был отмечен призом на Каннском кинофестивале.
Написать
1 июня 2022 12:39
Анна Пэкуин, Клифф Кертис и Джош Лоусон сыграют в семейном фильме от Netflix
В основу сюжета лягут реальные события, в ходе которых 16-летней мореплавательнице удалось в одиночку совершить безостановочное кругосветное путешествие.
Написать
22 июля 2021 15:06
Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера
Постановкой сиквела займется создатель «Ребекки» Бен Уитли.
Написать
26 октября 2020 12:35
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