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Юный герой знаменитого «Сияния» Стивена Кинга вырос. Дэнни Торренс всё ещё страдает от пережитого в детстве и глушит воспоминания алкоголем. Но он учится управлять своим даром и успешно прячет воображаемых монстров в воображаемые же коробки. Желание хоть немного исправить жизнь заставляет Дэнни переехать в другой город, и вскоре он узнаёт, что группа энергетических вампиров, именующая себя «Истинный узел», похищает детей и убивает их, высасывая «сияние».…