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Доктор Сон Доктор Сон
Киноафиша Фильмы Доктор Сон Отзывы о фильме «Доктор Сон»
Doctor Sleep Доктор Сон 2019 / США
8.1 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Доктор Сон»

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Наша рецензия

Юный герой знаменитого «Сияния» Стивена Кинга вырос. Дэнни Торренс всё ещё страдает от пережитого в детстве и глушит воспоминания алкоголем. Но он учится управлять своим даром и успешно прячет воображаемых монстров в воображаемые же коробки. Желание хоть немного исправить жизнь заставляет Дэнни переехать в другой город, и вскоре он узнаёт, что группа энергетических вампиров, именующая себя «Истинный узел», похищает детей и убивает их, высасывая «сияние».…

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anastasiyapervykhina 7 ноября 2019, 14:42
Оценка
Сегодня ходила. Мне понравился. Как верно описать фильм, не знаю, я не красноречиво. Но просиженные часы 2:40 не зря. Я не пожалела.
7 ноября 2019, 14:42 Ответить
rafik.ivanov.85 7 ноября 2019, 20:48
Оценка
Гениальна !!! Все круто !!! Очень грамотно дозированно снят !! Не чего лишнего !! Кто не смотрел первую часть посмотрите перед просмотром второй . Прям шикарный фильмец !)
7 ноября 2019, 20:48 Ответить
ferula2011 7 ноября 2019, 22:18
Посмотрел фильм,теперь прочту книгу
7 ноября 2019, 22:18 Ответить
Леха 7 ноября 2019, 23:24
Оценка
Майк Флэнаган дерьма не сделает. Это уже аксиома. Удивительно талантливый создатель ужасов. Фильм на 10.
7 ноября 2019, 23:24 Ответить
roman-trs 8 ноября 2019, 09:11
Идите! Вам понравится!
8 ноября 2019, 09:11 Ответить
Кристина Шабаева 8 ноября 2019, 18:45
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 7 ноября 2019, 20:48
А какая первая часть?)
8 ноября 2019, 18:45 Ответить
anastasiyapervykhina 9 ноября 2019, 07:31
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 7 ноября 2019, 20:48
Оценка
Подскажи как первая часть называется?
9 ноября 2019, 07:31 Ответить
Майя Тюрькова 9 ноября 2019, 09:18
в ответ на сообщение anastasiyapervykhina от 9 ноября 2019, 07:31
Оценка
Сияние
9 ноября 2019, 09:18 Ответить
Лариса Шарикова 9 ноября 2019, 09:19
в ответ на сообщение anastasiyapervykhina от 9 ноября 2019, 07:31
Сияние
9 ноября 2019, 09:19 Ответить
Майя Тюрькова 9 ноября 2019, 09:21
Оценка
Фильм прекрасный, динамичный, давно с таким интересом не следила за происходящим на экране. Много отсылок к фильму Кубрика, гармонично вплетенных в сюжет, что порадовало. Оценка фильму отлично! 👏🏻
9 ноября 2019, 09:21 Ответить
chpokira 9 ноября 2019, 22:18
Оценка
Кратко-офигенный фильм, рекомендую👍🏽
9 ноября 2019, 22:18 Ответить
Кайрат Казиханов 10 ноября 2019, 12:46
в ответ на сообщение Кристина Шабаева от 8 ноября 2019, 18:45
Сияние
10 ноября 2019, 12:46 Ответить
Наталия Петряшова 10 ноября 2019, 14:39
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 7 ноября 2019, 20:48
Скажите, пожалуйста, а если 1 часть не смотрела, то стоит идти на нынешний фильм? Пойму происходящее? Или этот сюжет плотно взаимосвязан с предыдущим?
10 ноября 2019, 14:39 Ответить
Владимир Сокольский 10 ноября 2019, 16:00
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 10 ноября 2019, 14:39
Оценка
Обязательно, пусть вторая часть сама по себе самостоятельное кино, однако в фильме очень много фан сервиса связанного с оригиналом Кубрика. Поэтому лучше сначала посмотреть сияние, и только потом доктор сон.
10 ноября 2019, 16:00 Ответить
Владимир Школяр 10 ноября 2019, 17:25
Оценка
Чушь полная!!!
10 ноября 2019, 17:25 Ответить
Разия Ашимова 12 ноября 2019, 05:40
Оценка
Вчера ходили с друзьями и зря время потратили. Ну очень скучный фильм. Можно посмотреть один раз и то не до конца. Чушь полная 👎
12 ноября 2019, 05:40 Ответить
Наталия Петряшова 12 ноября 2019, 12:58
в ответ на сообщение Владимир Сокольский от 10 ноября 2019, 16:00
Спасибо большое.
12 ноября 2019, 12:58 Ответить
vikysa999 12 ноября 2019, 20:34
Оценка
Просто великолепно!
12 ноября 2019, 20:34 Ответить
alexamyr 13 ноября 2019, 16:30
Оценка
Скучно! Ушли из зала! :(
13 ноября 2019, 16:30 Ответить
Евгений Ганин 14 ноября 2019, 19:13
в ответ на сообщение Кристина Шабаева от 8 ноября 2019, 18:45
Первая "Сияние" Стэнли Кубрика. Но она - ужасы. А тут... городское фэнтези пол телепатов. Больше под стать перу Нила Геймана. Будто Кинг у него украл идею и стиль. Нет духа Кинга
14 ноября 2019, 19:13 Ответить
Евгений Ганин 14 ноября 2019, 19:15
в ответ на сообщение Майя Тюрькова от 9 ноября 2019, 09:21
Но это не характерный для Кинга Сюжет. Никаких Дэри. Кастлрока. Мэна. Маленьких городков. Это Нил Гейман с его демоническими Циганами и городским комикс-фэнтези.
14 ноября 2019, 19:15 Ответить
sabinamustafaeva 15 ноября 2019, 14:34
Оценка
Фильм очень понравился!
Ощущение, будто бы идёт более 3 часов, но смотрится при этом на одном дыхании.
Множество прямых отсылок к «Сиянию», так что если не смотрели, то советую сначала посмотреть его, а потом «Доктор Сон».
15 ноября 2019, 14:34 Ответить
SUENA 16 ноября 2019, 12:01
Оценка
Хрень полная... доктор сон меня одолевал на первых 20 минутах!
16 ноября 2019, 12:01 Ответить
станислав к. 17 ноября 2019, 15:15
Оценка
Посмотрел фильм. Честно столько восторженных отзывов. На мой взгляд фильм будет интересен только тем кто читал книгу (чтоб искать не соответсвия из разряда что в книге мама блондинка и глаза у главного персонажа недостаточно серые... ну и посмотреть на сам отель как его видит автор фильма и сказать что неее не как в книге). Если книгу вы не читали то фильм снят достаточно добротно но чего то такого гениального как пишут в отзывах нет. Да 150 рублей фильм стоит особенно если сравнить с нашими отечественными разрекламированными. Будем честны фильм ОНО намного удачнее снят... Если не читали книгу то фильм вам ничем особым не запомнится... так один из многих...
17 ноября 2019, 15:15 Ответить
Дуана Вайта 18 ноября 2019, 16:39
Здравствуйте, Время на сайте сеансов на оренбурском времени?
18 ноября 2019, 16:39 Ответить
Татьяна Ефимова 21 ноября 2019, 00:39
В ФИЛЬМЕ ЕСТЬ СЦЕНА УБИЙСТВА РЕБЕНКА. МАЛЬЧИКА ЖЕСТОКО И ДОЛГО ПЫТАЮТ. Это за гранью. Такие фильмы показывать нельзя.
21 ноября 2019, 00:39 Ответить
Дмитрий Повышев 23 ноября 2019, 14:57
Оценка
Это точно не ужасы. Фильм клёвый! Если думаете идти на него или нет, то посмотрите вначале первую часть, тогда сразу станет ясным ваш ли это фильм и стоит ли тратить на него время.
23 ноября 2019, 14:57 Ответить
tanishe 24 ноября 2019, 17:31
Оценка
После прочитанной книги без досады это смотреть невозможно...
24 ноября 2019, 17:31 Ответить
AkirA1980 26 ноября 2019, 00:54
Оценка
Кино - АГОНЬ !!!
10 из 10
На фильм попал случайно. Весь фильм на одном дыхании.
Для тех, кто не видели фильм СИЯНИЕ или не читал книгу - в фильме будет много не ясности. Фильм является продолжением фильма СИЯНИЕ.
Рекомендую к просмотру!!
26 ноября 2019, 00:54 Ответить
Валерия Ильичёва 29 ноября 2019, 18:35
в ответ на сообщение alexamyr от 13 ноября 2019, 16:30
ДИЗЛУЙК!!!!!
29 ноября 2019, 18:35 Ответить
Андрей 14 апреля 2020, 00:02
Оценка
классный фильм!
не могу вспомнить по Кингу что-то плохое!
как он пишет такие сюжеты и такие истории???!
я не фанат Кинга, но многие фильмы ужасов какие то недодуманные, неровные, а у Кинга, что не история, то удивляет и сюжет интересный!
прекрасная игра актёров и режиссура!
думаю, что пересмотрю Сияние и еще раз этот фильм!
9 баллов из 10ти
14 апреля 2020, 00:02 Ответить
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