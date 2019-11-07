Юный герой знаменитого «Сияния» Стивена Кинга вырос. Дэнни Торренс всё ещё страдает от пережитого в детстве и глушит воспоминания алкоголем. Но он учится управлять своим даром и успешно прячет воображаемых монстров в воображаемые же коробки. Желание хоть немного исправить жизнь заставляет Дэнни переехать в другой город, и вскоре он узнаёт, что группа энергетических вампиров, именующая себя «Истинный узел», похищает детей и убивает их, высасывая «сияние».…
Ощущение, будто бы идёт более 3 часов, но смотрится при этом на одном дыхании.
Множество прямых отсылок к «Сиянию», так что если не смотрели, то советую сначала посмотреть его, а потом «Доктор Сон».
10 из 10
На фильм попал случайно. Весь фильм на одном дыхании.
Для тех, кто не видели фильм СИЯНИЕ или не читал книгу - в фильме будет много не ясности. Фильм является продолжением фильма СИЯНИЕ.
Рекомендую к просмотру!!
не могу вспомнить по Кингу что-то плохое!
как он пишет такие сюжеты и такие истории???!
я не фанат Кинга, но многие фильмы ужасов какие то недодуманные, неровные, а у Кинга, что не история, то удивляет и сюжет интересный!
прекрасная игра актёров и режиссура!
думаю, что пересмотрю Сияние и еще раз этот фильм!
9 баллов из 10ти
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