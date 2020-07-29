Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Руэн-Норанда, Квебек, Канада
Рост
182 см
Биография Брюса Гринвуда
Родился 12 августа 1956 года. Руэн-Норанда, Квебек, Канада.
Развернуть
Фильмография Брюса Гринвуда
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.0
Игра Джералда
ужасы, триллер
2018, США
6.0
Кодахром
драма
2017, США
6.0
Спектральный анализ
боевик
2016, США
6.0
Золото
триллер, драма, приключения
2016, США
6.0
Хорошее убийство
триллер
2015, США
6.0
Правда
биография, драма
2015, США
6.0
Анатомия любви
драма
2014, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В трейлере мультфильма «Бэтмен: Смерть в семье» решается судьба Робина
Первая интерактивная анимационная лента Warner Bros.
Написать
29 июля 2020 15:10
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине