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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Награды и номинации фильма Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
2017 / США / Великобритания
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7.9
Оцените
124
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2017
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017
Золотые Озеллы за лучший сценарий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
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