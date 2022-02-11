Содержание:

Калеб Лэндри Джонс – Фильмы

- Калеб Лэндри Джонс – «Во все тяжкие»

- Калеб Лэндри Джонс – «Твин Пикс»

- Калеб Лэндри Джонс – «Прочь»

- Калеб Лэндри Джонс – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Калеб Лэндри Джонс – Личная жизнь

Американский актёр Калеб Лэндри Джонс родился 7 декабря 1989 года в Гарланде, штат Техас. Когда он был ещё ребёнком, его родители, Синди и Патрик Джонс, обосновались близ города Ричардсон, где Калеб провёл своё детство. Именно там он познакомился с Робертом Хадсоном, вместе с которым создал группу «Роберт Джонс». Уже в юном возрасте Калеб заинтересовался актёрским мастерством и позже переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру.

Калеб Лэндри Джонс – Фильмы

Первое появление Калеба Лэндри Джонса на большом экране состоялось в 2007 году в фильме братьев Коэн «Старикам тут не место». Он сыграл там совсем небольшую роль паренька на велосипеде, однако начало карьере было положено. После этого Калеб стал появляться в эпиходических ролях в самых разнообразных проектах, среди которых были сериалы «Во все тяжкие», «Огни ночной пятницы», «Виктория – победительницы», а также фильмы «Социальная сеть», «Аутсайдеры» и «Последнее изгнание дьявола».

Прежде чем завоевать мировую известность в 2017 году, Калеб Лэндри Джонс сыграл во второстепенных ролях во многих полнометражных картинах. Среди них можно выделить ленты «Контрабанда», «Летняя песня», «Антивирус», «Королева и страна», «Стоунволл», «Бог знает что» и «Война против всех» Джона Майкла МакДоны.

Калеб Лэндри Джонс – «Во все тяжкие»

Сериал «Во все тяжкие», выходивший в эфир с 2008 по 2013 год имел бешеный успех у зрителей. История о болеющем раком учителе химии, начавшим заниматься производством и сбытом наркотиков, покорила мир. Одну из ролей в сериале исполнил начинающий актёр Калеб Лэндри Джонс. Он появился в паре эпизодов, воплотив на экране образ друга Уолтера младшего, сына главного героя, по имени Луис. Именно эта роль позволила затем Калебу попасть затем в такие проекты, как «Последнее изгнание дьявола» и «Люди Икс: Первый класс», где он исполнил роль юного мутанта по прозвищу Банши.

Калеб Лэндри Джонс – «Твин Пикс»

В 2017 году Дэвид Линч возвращается с новым сезоном культового сериала «Твин Пикс» спустя 25 лет. В шоу вернулись старые герои, а также в нём появились и новые лица, среди которых было множество молодых актёров. Калеб Лэндри Джонс сыграл в сериале Стивена Бёрнетта – юного наркомана, который женат на дочери Нормы из закусочной в исполнении Аманды Сайфред.

Калеб Лэндри Джонс – «Прочь»

Также в 2017 году Калеб Лэндри Джонс появился на экране в картине «Прочь», ставшей одним из фаворитов в наградной гонке. Фильм рассказывает о том, как темнокожий парень едет вместе со своей девушкой знакомиться с её родителями, однако ситуация принимает весьма неожиданный и пугающий поворот. В «Прочь» Калеб перевоплотился в брата главной героини по имени Джереми.

Калеб Лэндри Джонс – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ещё одной важной и, пожалуй, одной из самых известных ролей для Калеба Лэндри Джонса стала роль у Мартина МакДоны в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лента рассказывает о Милдред Хейс, выступившей против всего города в надежде найти убийцу своей дочери. Калеб Лэндри Джонс сыграл в картине Реда Уэлби из рекламного агентства, который продаёт главной героине рекламное место на тех самых билбордах.

Калеб Лэндри Джонс – Личная жизнь

Калеб Лэндри Джонс не распространяется о своей личной жизни. Информации о том, состоит ли он с кем-либо в романтических отношениях, не имеется.