Режиссёр, сценарист, драматург и продюсер Мартин МакДона родился 26 марта 1971 года в районе Лондона Камбервелл в семье уборщицы и строителя. У него есть старший брат, также режиссёр и сценарист, Джон Майкл МакДона, снявший такие картины, как «Однажды в Ирландии» и «Голгофа». Оба брата имеют ирландские корни и в своих картинах чаще всего снимают именно ирландских актёров. Когда будущие режиссёры ещё были подростками, их родители переехали на родину отца в Голуэй, а мальчики остались жить в Лондоне. С 16 лет оба стали получать пособие по безработице.

Мартин МакДона – Пьесы

С раннего возраста брат Мартина увлёкся писательством, что пробудило в нём самом большое желание попробовать себя в драматургии. МакДона писал постоянно и создал несколько десятков пьес и сценариев, однако на первых порах все они были отвергнуты. Успех пришёл к нему после пьесы «Красавица из Линэна» в 1977 году, которую он написал за восемь дней. В итоге она была поставлена в одном из бродвейских театров и принесла автору престижную премию «Тони», которую можно назвать «Оскаром» в театральной среде. В числе его самых известных пьес можно выделить следующие: «Калека с острова Инишмаан» и «Сиротливый Запад».

Мартин МакДона – Фильмы

В режиссёрскую профессию Мартин МакДона пришёл в довольно позднем возрасте, будучи уже всемирно признанным драматургом. Сам он признаётся, что это рано или поздно должно было случиться и кино всегда интересовало его больше, чем театр. В настоящий момент на его счету четыре картины, три из которых являются полнометражными и одна – короткометражная. Именно с неё он начал свой путь в кино. Лента называется «Шестизарядный», и в 2004 году она удостоилась премии «Оскар» как лучший короткометражный фильм. В картине главную роль исполнил актёр Брендан Глисон, который сыграл и в следующем проекте Мартина «Залечь на дно в Брюгге». Он также появился в двух картинах Джона Майкла МакДона: «Однажды в Ирландии» и «Голгофа».

Первым полным метром режиссёра стала трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге» с Бренданом Глисоном и Колином Фарреллом, которая вышла на экраны в 2007 году. Картина получила признание критиков и удостоилась нескольких наград на престижные премии. Спустя пять лет в прокат вышел второй фильм Мартина «Семь психопатов», где вновь сыграл Колин Фаррелл, а также Кристофер Уокен, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. В нём рассказывается история голливудского сценариста, который по воле случая оказывается втянут в разборки с местными криминальным авторитетом.

Мартин МакДона – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Самым большим прорывом в карьере Мартина МакДона стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который стал главным фаворитом в наградном сезоне 2017. Главные роли в фильме сыграли Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон, которые также были отмечены за актёрские работы. Фильм рассказывает о женщине, которая выступает против местного шерифа, так и не поймавшего преступника, изнасиловавшего и убившего её дочь.

Мартин МакДона – Личная жизнь

О личной жизни Мартина МакДона известно немного. В отличие от своего брата Джона Майкла, женатого на продюсере Элизабет Ивз, режиссёр не состоит в браке и полностью посвящает себя работе.