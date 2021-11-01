Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мартин МакДона

Мартин МакДона

Martin McDonagh
Мартин МакДона
Мартин МакДона Martin McDonagh
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона
родные братья
Биография Мартина МакДона

Режиссёр, сценарист, драматург и продюсер Мартин МакДона родился 26 марта 1971 года в районе Лондона Камбервелл в семье уборщицы и строителя. У него есть старший брат, также режиссёр и сценарист, Джон Майкл МакДона, снявший такие картины, как «Однажды в Ирландии» и «Голгофа». Оба брата имеют ирландские корни и в своих картинах чаще всего снимают именно ирландских актёров. Когда будущие режиссёры ещё были подростками, их родители переехали на родину отца в Голуэй, а мальчики остались жить в Лондоне. С 16 лет оба стали получать пособие по безработице.

Мартин МакДона – Пьесы

С раннего возраста брат Мартина увлёкся писательством, что пробудило в нём самом большое желание попробовать себя в драматургии. МакДона писал постоянно и создал несколько десятков пьес и сценариев, однако на первых порах все они были отвергнуты. Успех пришёл к нему после пьесы «Красавица из Линэна» в 1977 году, которую он написал за восемь дней. В итоге она была поставлена в одном из бродвейских театров и принесла автору престижную премию «Тони», которую можно назвать «Оскаром» в театральной среде. В числе его самых известных пьес можно выделить следующие: «Калека с острова Инишмаан» и «Сиротливый Запад».

Мартин МакДона – Фильмы

В режиссёрскую профессию Мартин МакДона пришёл в довольно позднем возрасте, будучи уже всемирно признанным драматургом. Сам он признаётся, что это рано или поздно должно было случиться и кино всегда интересовало его больше, чем театр. В настоящий момент на его счету четыре картины, три из которых являются полнометражными и одна – короткометражная. Именно с неё он начал свой путь в кино. Лента называется «Шестизарядный», и в 2004 году она удостоилась премии «Оскар» как лучший короткометражный фильм. В картине главную роль исполнил актёр Брендан Глисон, который сыграл и в следующем проекте Мартина «Залечь на дно в Брюгге». Он также появился в двух картинах Джона Майкла МакДона: «Однажды в Ирландии» и «Голгофа».

Первым полным метром режиссёра стала трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге» с Бренданом Глисоном и Колином Фарреллом, которая вышла на экраны в 2007 году. Картина получила признание критиков и удостоилась нескольких наград на престижные премии. Спустя пять лет в прокат вышел второй фильм Мартина «Семь психопатов», где вновь сыграл Колин Фаррелл, а также Кристофер Уокен, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. В нём рассказывается история голливудского сценариста, который по воле случая оказывается втянут в разборки с местными криминальным авторитетом.

Мартин МакДона – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Самым большим прорывом в карьере Мартина МакДона стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который стал главным фаворитом в наградном сезоне 2017. Главные роли в фильме сыграли Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон, которые также были отмечены за актёрские работы. Фильм рассказывает о женщине, которая выступает против местного шерифа, так и не поймавшего преступника, изнасиловавшего и убившего её дочь.

Мартин МакДона – Личная жизнь

О личной жизни Мартина МакДона известно немного. В отличие от своего брата Джона Майкла, женатого на продюсере Элизабет Ивз, режиссёр не состоит в браке и полностью посвящает себя работе.

Интересные факты о Мартине МакДона

- Мартин МакДона является автором восьми пьес, поставленных в театре. Некоторые спектакли по его пьесам были поставлены в том числе и в России.

- В 2011 году Мартин МакДона выступил также в качестве продюсера картины своего брата «Однажды в Ирландии».

- До тридцати лет режиссёр и драматург Мартин МакДона жил на пособие по безработице.

- Рост Мартина МакДона – 1,87 м.

Фильмография Мартина МакДона
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
7.0
Семь психопатов
Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.0
Залечь на дно в Брюгге
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.0
The Banshees of Inisherin
The Banshees of Inisherin
драма ,
0.0
Все фильмы
Фотографии Мартина МакДона Все фотографии
Мартин МакДона Мартин МакДона Мартин МакДона Мартин МакДона
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Оскар Айзек, Сэм Рокуэлл и Кристофер Уокен сыграют в новом фильме Мартина МакДоны Сценарий характеризуют как «убийственный».
Написать
1 ноября 2021 11:37
Американская ассоциация наружной рекламы поблагодарила создателей фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Американская ассоциация наружной рекламы выразила благодарность создателям фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» за то, как в киноленте показаны билборды. По мнению
Написать
14 марта 2018 01:16
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
Написать
21 февраля 2018 00:28
Все новости
Связи
Джон Майкл МакДона
Джон Майкл МакДона John Michael McDonagh
родные братья
Все связи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши