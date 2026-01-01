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Мартин МакДона

Martin McDonagh

Дата рождения
26 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Мартина МакДона

Режиссёр, сценарист, драматург и продюсер Мартин МакДона родился 26 марта 1971 года в районе Лондона Камбервелл в семье уборщицы и строителя. У него есть старший брат, также режиссёр и сценарист, Джон Майкл МакДона, снявший такие картины, как «Однажды в Ирландии» и «Голгофа». Оба брата имеют ирландские корни и в своих картинах чаще всего снимают именно ирландских актёров. Когда будущие режиссёры ещё были подростками, их родители переехали на родину отца в Голуэй, а мальчики остались жить в Лондоне. С 16 лет оба стали получать пособие по безработице.

Мартин МакДона – Пьесы

С раннего возраста брат Мартина увлёкся писательством, что пробудило в нём самом большое желание попробовать себя в драматургии. МакДона писал постоянно и создал несколько десятков пьес и сценариев, однако на первых порах все они были отвергнуты. Успех пришёл к нему после пьесы «Красавица из Линэна» в 1977 году, которую он написал за восемь дней. В итоге она была поставлена в одном из бродвейских театров и принесла автору престижную премию «Тони», которую можно назвать «Оскаром» в театральной среде. В числе его самых известных пьес можно выделить следующие: «Калека с острова Инишмаан» и «Сиротливый Запад».

Мартин МакДона – Фильмы

В режиссёрскую профессию Мартин МакДона пришёл в довольно позднем возрасте, будучи уже всемирно признанным драматургом. Сам он признаётся, что это рано или поздно должно было случиться и кино всегда интересовало его больше, чем театр. В настоящий момент на его счету четыре картины, три из которых являются полнометражными и одна – короткометражная. Именно с неё он начал свой путь в кино. Лента называется «Шестизарядный», и в 2004 году она удостоилась премии «Оскар» как лучший короткометражный фильм. В картине главную роль исполнил актёр Брендан Глисон, который сыграл и в следующем проекте Мартина «Залечь на дно в Брюгге». Он также появился в двух картинах Джона Майкла МакДона: «Однажды в Ирландии» и «Голгофа».

Первым полным метром режиссёра стала трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге» с Бренданом Глисоном и Колином Фарреллом, которая вышла на экраны в 2007 году. Картина получила признание критиков и удостоилась нескольких наград на престижные премии. Спустя пять лет в прокат вышел второй фильм Мартина «Семь психопатов», где вновь сыграл Колин Фаррелл, а также Кристофер Уокен, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон. В нём рассказывается история голливудского сценариста, который по воле случая оказывается втянут в разборки с местными криминальным авторитетом.

Мартин МакДона – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Самым большим прорывом в карьере Мартина МакДона стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который стал главным фаворитом в наградном сезоне 2017. Главные роли в фильме сыграли Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон, которые также были отмечены за актёрские работы. Фильм рассказывает о женщине, которая выступает против местного шерифа, так и не поймавшего преступника, изнасиловавшего и убившего её дочь.

Мартин МакДона – Личная жизнь

О личной жизни Мартина МакДона известно немного. В отличие от своего брата Джона Майкла, женатого на продюсере Элизабет Ивз, режиссёр не состоит в браке и полностью посвящает себя работе.

Связи Мартина МакДона
Джон Майкл МакДона
родные братья Джон Майкл МакДона

Популярные фильмы

Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина (2022)
7.7
Палачи (2016)

Фильмография Мартина МакДона

Ночной разговор 6.5
Ночной разговор
драма, триллер 2024, Великобритания
Банши Инишерина 8
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
драма 2022, Ирландия / Великобритания
Смотреть трейлер
Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8
Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
7.7
Палачи Hangmen
спектакль 2016, Великобритания
Семь психопатов 7.2
Семь психопатов Seven Psychopaths
комедия 2012, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Залечь на дно в Брюгге 7.7
Залечь на дно в Брюгге In Bruges
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
Смотреть трейлер
Шестизарядный 7.4
Шестизарядный Six Shooter
комедия, драма, короткометражный 2004, Ирландия / Великобритания
Девятая дикая лошадь
Девятая дикая лошадь Wild Horse Nine
драма, триллер , Великобритания
Смотреть трейлер
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Интересные факты о Мартине МакДона

- Мартин МакДона является автором восьми пьес, поставленных в театре. Некоторые спектакли по его пьесам были поставлены в том числе и в России.

- В 2011 году Мартин МакДона выступил также в качестве продюсера картины своего брата «Однажды в Ирландии».

- До тридцати лет режиссёр и драматург Мартин МакДона жил на пособие по безработице.

- Рост Мартина МакДона – 1,87 м.

Фотографии Мартина МакДона

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