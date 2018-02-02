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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – это новый фильм ирландца Мартина МакДона, за спиной которого две полнометражные ленты: «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов». То ли случайно, то ли так просто сложилось, но режиссер выпускает ровно один фильм в пять лет, и его последняя картина в этом году стала одной из главных в наградной гонке. И причины тому кроются не только в красивом названии. Кадр из фильма «Три билборда на границе…