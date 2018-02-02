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Три билборда на границе Эббинга, Миссури Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Киноафиша Фильмы Три билборда на границе Эббинга, Миссури Отзывы о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Три билборда на границе Эббинга, Миссури 2017 / США / Великобритания
7.9 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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Наша рецензия

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – это новый фильм ирландца Мартина МакДона, за спиной которого две полнометражные ленты: «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов». То ли случайно, то ли так просто сложилось, но режиссер выпускает ровно один фильм в пять лет, и его последняя картина в этом году стала одной из главных в наградной гонке. И причины тому кроются не только в красивом названии. Кадр из фильма «Три билборда на границе…

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САНСАНЫЧ XXX 2 февраля 2018, 20:33
Оценка
хороший фильм
2 февраля 2018, 20:33 Ответить
leadraven 5 февраля 2018, 09:51
Оценка
Хороший фильм. Жизненный, правдивый, жестокий. Неспадающий эмоциональный накал. Как говорится, обнажённый нерв. 2 часа пролетели незаметно, а фильм запомнится надолго.
5 февраля 2018, 09:51 Ответить
DreamMaster 6 февраля 2018, 05:24
Оценка
Словами не выразить какие эмоции вызывает этот фильм. Если коротко: этот фильм просто обязателен к просмотру.
6 февраля 2018, 05:24 Ответить
Alessia 11 февраля 2018, 02:43
Оценка
Фильм напоминает сборную солянку, в надежде на Оскар в фильме намешали всё, что только можно было: расизм, феминизм, гомосексуализм, проблемы родителей и детей, отношение к людям с врождённым уродством и ограниченными возможностями, к неизлечимо больным и так далее. Видимо думали, что хотя бы что-то из этого поможет получить заветный Оскар. Нагромождение бессмысленных нелепостей в фильме бьет все рекорды, иногда персонажи ведут себя как полные дебилы. Этим фильмом режиссер простовыставляет Сша в неприглядном свете. Оказывается в Америке можно безнаказанно избивать кого хочешь, выбрасывать в окна, насиловать и даже поджигать полицейский участок. Даже стыдно за создателей этого фильма. Очень сочувствую актерам, которым пришлось принимать участие в этом нелепом маскараде.
11 февраля 2018, 02:43 Ответить
Артем Дохолян 11 февраля 2018, 19:42
Оценка
Фильм о тот как люди ищут своих собственных демонов в других! Во всем только не в себе.
11 февраля 2018, 19:42 Ответить
Maio13 11 февраля 2018, 20:33
Оценка
Фильм потрясающий! Великолепный сюжет, емкие диалоги, и герои со своими характерами и целями. После просмотра данной картины еще долгое время остаешься под впечатлением. Не жалейте денег и времени, успейте оценить этот шедевр!
11 февраля 2018, 20:33 Ответить
Roman Svetlov 14 февраля 2018, 00:10
Оценка
Отлично. Пять с плюсом.
14 февраля 2018, 00:10 Ответить
dfa333 22 февраля 2018, 09:25
Оценка
Потрясающий и очень атмосферный фильм. Он учит понимать людей и сопереживать им.
P.S. сценарий - вышка!!!
22 февраля 2018, 09:25 Ответить
Body_Bogdan 28 февраля 2018, 12:35
Оценка
Фильм поражает не только представленными пейзажами, но и талантливым актерским составом с отлично сыгранными ролями. Достойная заявка на получение Оскара как минимум в двух номинациях - "Лучший фильм года" и "Лучшая женская роль".
28 февраля 2018, 12:35 Ответить
manyashai 13 марта 2018, 21:40
Оценка
Так себе
13 марта 2018, 21:40 Ответить
Тимур Сахапов 27 марта 2018, 18:30
Оценка
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури: Насилие - не способ счастья»
Чёрная полоса настигает каждого, вне зависимости от того, какой Вы человек и что делаете в своей жизни. Грабите бабушку или помогаете ей перейти дорогу - что одно, что другое преследует какие-то цели человека. Отличие состоит в том, что одно из двух деяний приближает скорые неудачи всё быстрее. Вообще, описанные выше поступки не имеют отношения к данному фильму, да и чёрная полоса скорей противоположность, чем прямое отношение. Данный антипод можно сопоставить с главной героиней, которая, несмотря на пофигизм окружающих, не пускает смерть своей дочери на самотёк. Несвойственный остальным жителям города характер делает из Милдред женщину, способную устроить переворот. Кому от этого будет хуже – властям или самой женщине – такой же вопрос, как и то, на чью сторону встанут граждане, чтобы распутать эту непонятную сеть.

Уверен, мало кому хочется пережить те события, которые произошли с главной героиней. Занимаясь сценарием, а также дальнейшей постановкой фильма, Мартин МакДона должен был ориентироваться в первую очередь не на правдивость истории, а на её восприятие. Тем, как зритель примет драматическую составляющую в фильме, а затем и логически её обоснует. С этим проблем у британского режиссёра не возникло. Милдред Хейз, в исполнении Фрэнсис Макдорманд, это настоящий символ женственности, способный свернуть горы ради своих целей. Не думайте, что женственность существует в одном единственном понятии - красоты и благолюбия. В первую очередь, женственность - это харизма женского пола, что идентифицирует её как личность. В лице Милдред это понятие формируется через поступок, который она совершает. Именно это хотел показать Мартин МакДона - тот факт, что такие особы ещё живы, а значит - способны передать себя будущему поколению.

Главное достоинство «Трёх билбордов» - химия, образовавшаяся между персонажами. Нет значения, какая роль у Макдорманд, Рокуэлла и Харрельсона - каждый из них - это отточенный механизм, работающий благодаря своему партнёру. Признаться, честно, предварительные догадки (если у кого-то вначале они вырисовываются) скисают в пропасть, преступи фильм в начало третьей фазы. Оттого, что вначале думаешь о конфликте двух людей, а в конце получаешь совершенно иное - именно это преобразовывает атмосферу и восприятие от картины. Даже юмор, который должен восприниматься как возможность отвлечься от серьезной капсулы, здесь воспринимается как продолжение хмурой обстановки жизни. Его, как такового здесь и нет, но особо внимательные зрители смогут заметить его несколько раз. То, каким образом господин МакДона меняет хронологию картины и делает его гением киноиндустрии.

Совсем недавно, картина Мартина МакДона выиграла Оскар за лучшую женскую роль, уступив номинацию «лучший фильм» «Форме воды» Гильермо Дель Торо. Справедливо? Скорей нет, чем да. И хоть «Форма воды», по законам прошлогодних церемоний, больше претендовала на победу, учитывая предпочтения киноакадемиков, «Три билборда» - это фильм, способный понравиться каждому зрителю, независимо от его предпочтений. В отличие от творения Гильермо, сие обладает более интересными персонажами, а события фильма намного сильнее интригуют и позволяют вникнуть в ситуацию. Конечно, на вкус и цвет зрителя может прийти много всего, но если оценивать со стороны независимого оценщика, то проигравший статуэтку за «лучший фильм» должен был её брать.

Вердикт. Любая смерть, обошедшая человека, карается жестокими муками. Неважно, смерть по неосторожности или нарочная - третьей стороне, относящейся к погибшей будет ничуть не легче. Это и рождает из обыкновенного гражданина с добрыми намерениями грубого и бессердечного человека. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - по-настоящему живой фильм, который не оставит после просмотра ни одного равнодушного человека. Чего стоит концовка, где ранимые эмоции создают сцену из ничего. Таких сцен, как эта, в фильме примерно четыре-пять, но конечная – эталон. Именно она является короной, а для зрителя считается самой трогательной. Она доказывает, что Рокуэлл и Макдорманд не зря взяли свои статуэтки.

«Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа: "Вагина" или "член"? Да? Это мне подходит». На самом деле, подобных фраз фильме хоть отбавляй и каждая просто бесподобна. Над диалогами была проведена гениальная работа. Слушать их большое наслаждение.
27 марта 2018, 18:30 Ответить
murka 1 апреля 2018, 14:23
Оценка
Я не понимаю откуда такой рейтинг и положительные отзывы, фильм ни о чем, депрессивное г... сложно искать скрытый смысл там, где его нет...
1 апреля 2018, 14:23 Ответить
Андрей 4 апреля 2018, 13:38
Оценка
фильм напомнил "Красоту по-американски"...
актёрская игра впечатляет - хорошая команда, все!
а вот сюжет мне не понятен! что хотел сказать сценарист??? что говорил, понятно, а к чему привёл???
да, трагическая история, причём у каждого персонажа, но разве можно закидывать полицейский участок бутылками с зажигательной смесью(или выкидывать людей из окна)??? главную героиню должны были посадить и надолго, а фильм должен был закончится!!!
короче, 5 баллов из 10ти!
4 апреля 2018, 13:38 Ответить
yanchuck 11 апреля 2018, 17:09
Оценка
Фильм одновременно тяжелой, но и забавный. показаны интересные аспекты человеческой жизни в провинциальном городе, психология людей, проблемы панибратсва и коррупции. один из тех фильмов, который нужно именно смотреть проводя сравнение с настоящей жизнью. Несмотря на то, что показана америка все очень похоже с российской действительностью. хорошо, что есть люди, кому не все равно.
11 апреля 2018, 17:09 Ответить
Виктория Справедливая 11 июня 2018, 08:03
Оценка
Советую. Очень интересный фильм.
11 июня 2018, 08:03 Ответить
Тати Фокс 17 июня 2018, 00:23
Оценка
Фильм заставляющий думать, окунающий с головой в реальность. Сюжет достаточно закручен, есть интрига. Просмотром очень довольны, не смотря на тяжелый осадок и кучу мыслей.
17 июня 2018, 00:23 Ответить
Anastasia Pastva 4 августа 2018, 11:59
Оценка
Просто один из лучших, лучший в 18 году точно !
4 августа 2018, 11:59 Ответить
Katniss 20 октября 2018, 23:18
Оценка
Три билборда на границе Эббинга, Миссури

У тебя была чёрная полоса, но скоро всё изменится!

Мне было сложно начать писать о фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", и не только по тому, что у него талантливый режиссер и сценарист – Мартин МакДона, а фильм был ярким претендентом на "Оскар". Главной особенностью фильма является то, что при всей простоте изложения сюжета, он удивительно психологичный и многогранный, как, впрочем, и многие персонажи, его населяющие.

Повествование начинается с нераскрытого дела: семь месяцев назад в Эббинге, небольшом городке в американской глубинке, произошло трагическое событие – погибла молодая девушка, которая была изнасилована и сожжена. Убийцу так и не нашли. Все жители городка, конечно, сочувствуют близким погибшей, но жизнь все-таки берет своё, и только мать не может смириться с таким исходом дела. Ей кажется, что полиция бездействует. Тогда Милдред Хейс (Фрэнсис МакДорманд) арендует на год три билборда недалеко от места гибели дочери, в которых прямо указывает на бездействие шефа полиции Уильяма Уиллоуби (Вуди Харрельсон) и отсутствие результата в деле своей дочери.

Однако фильм не о полицейском расследовании. Это не детектив, а драма, иногда с элементами комедии, где все перемешано, как и бывает обычно в жизни. Горе Милдред затронуло многих, и все они по-своему с этим справляются. В фильме перед нами проходит целая череда ярких образов, за которыми стоят непростые человеческие судьбы, чем он не только подкупает, но еще больше напоминает жизнь.

Какой же мы видим главную героиню – Милдред? Внешне невозмутимая, она полна глухой ярости, которой всё нипочем. Это больше всего характерно для поведения людей, которые начинают приходить в себя после несчастья. Им хочется винить в происшедшем себя, весь мир, кричать об этом, они могут быть агрессивными во вне или, наоборот, уходить в себя и не реагировать на другие раздражители, ведь всё это – ниже их уровня боли. Кинорассказ ведется в простой манере, в яркий летний солнечный день, да так, что начинает действительно казаться – этого просто не могло быть! Но... жизнь не может быть прежней, когда ты потерял ребенка!

Если сравнить роль Милдред с Мардж из фильма братьев Коэн "Фарго", которую тоже играла Фрэнсис МакДорманд, то это две совершенно разные женщины – по мировосприятию, семье, профессии и пр. В "Трех билбордах", в своей семейной жизни ещё до трагедии с дочерью, Милдред – жертва, она подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа-полицейского, который избивал её. Несчастье сделало Милдред стойкой и мужественной, и единственное, чего она теперь хочет – это справедливости. Действия Милдред не всегда законны, а правда, сказанная в лицо, обжигает, но именно этими поступками она запускает цепь событий, которые сдвигают ситуацию с мертвой точки.

Примечателен и другой персонаж в фильме – офицер Диксон (Сэм Рокуэлл), первоначально производящий впечатление социопата или человека с неустойчивой психикой. Этот образ раскрывается в "Трех билбордах" постепенно, как будто мы читаем книгу, переворачивая страницу за страницей. Вдруг оказывается, что он рано пережил смерть отца и травмирован излишней привязанностью к нему матери. Только начальник полиции Уиллоуби смог разглядеть в Диксоне скрытую доброту и дар детектива, если попробовать, конечно, хотя бы раз ради разнообразия справиться с гневом!

Лично для меня такая поддержка Диксона от бывшего шефа полиции была просто поворотным моментом в фильме. Оказывается, человек может не просто раскрыться, когда к нему кто-то относится искренне, но даже перевоплотиться, стать другим: чутким, понимающим, умеющим сопереживать своим близким – страдающей Милдред, стареющей матери, травмированному парню-рекламщику и др.

Интересно, что оба главных героя – Милдред и Диксон – писались автором именно под Фрэнсис МакДорманд и Сэма Рокуэлла, других вариантов даже не предполагалось. Для режиссер и драматурга было бы катастрофой, если бы Фрэнсис отказалась. Она настолько убедительна в своем образе, что можно устрашиться ее ярости, ее слов, ее поступков, хотя Милдред совсем не злой человек. В ней есть мера трезвого ума, гнева и здорового юмора, такой баланс трудно сыграть!

В противовес праведному гневу Милдред и деструктивной, разрушающей агрессии Диксона выступает шеф полиции Уиллоуби, уважаемый всеми жителями городка и даже Милдред. Он проявляет сочувствие и терпение к обоим героям. Для него, тяжелобольного онкологией, смирение, любовь, милосердие очень важны, как и семейные ценности, ведь у него любимая жена и две дочки. Милдред не зря атаковала именно его своими билбордами: вот кто действительно мог помочь, так это Уиллоуби, если бы только это было в его власти. Однако дело вовсе не в нем. Бывают такие личные драмы, где только время расставляет все по своим местам.

Хочу отметить прекрасный актерский ансамбль – Фрэнсис МакДорманд (Милдред), Сэм Рокуэлл (офицер Диксон) и Вуди Харрельсон (шеф полиции Уиллоуби), в котором главная отличительная черта каждого персонажа – психологизм и амбивалентность. Блестящая игра, браво! Им вторит не менее замечательная игра других актеров фильма – образы, что называется, "просто в точку".

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", несмотря на печальную завязку, смотрится легко и непринужденно, оставляя позитивное ощущение. Что немаловажно, в нем отсутствует гнетущая обстановка и приятная визуальная картинка. Всё очень жизненно, тонко, интересно, без накатанной колеи и узнаваемых ходов. Считаю, что это талантливое, запоминающееся произведение, снятое не менее талантливым режиссером и сценаристом – Мартином МакДона. Фильм действительно для такой премии, как "Оскар"! Недаром он получил награду Венецианского фестиваля за лучший сценарий, выиграл 4 премии "Золотой глобус", а также 2 премии "Оскар": лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд и лучшая мужская роль – Сэм Рокуэлл! Еще раз браво!


Удачного просмотра!
20 октября 2018, 23:18 Ответить
Кира Франк 18 июня 2021, 16:29
в ответ на сообщение murka от 1 апреля 2018, 14:23
Сложно объяснить глубокий философский смысл таким тугим людям как ты! Смысл там виден невооружённым глазом, другое дело, что ТЫ НЕ понимаешь его, так это дело лично в тебе и в твоём мышлении. А не в фильме . Видимо это ты депрессивное г...., С неспособностью глубоко видеть и размышлять
18 июня 2021, 16:29 Ответить
Кира Франк 18 июня 2021, 16:33
в ответ на сообщение Андрей от 4 апреля 2018, 13:38
Глубокий смысл фильма был не в том, что женщина закидывала участок бутылками или что полицейский выкинул человека из окна!! Смысл был глубокий философский как могут меняться люди в зависимости от жизненных обстоятельств, фильм основан на психологии людей, фильм учит тому что надо всё равно быть милосердным и любящим, несмотря на трагедии


И кстати, карма наказала того человека который выкинул человека из окна. Они потом оказались вместе в одной палате в больнице. Тот кто выкинул человека сам пострадал от ожогов, а потом увидел милосердие со стороны того парня который оказался с ним в одной палате, которого он выкинул. Тот ему налил сока несмотря на то, что узнал в нём своего обидчика. Фильм учит прощать, фильм учит глубоко мыслить, и быть милосердным . Фильм показывает жестокость как то, от чего надо избавляться и как пример того к чему может привести злоба и жестокость! Фильм учит быть добрым, на плохих примерах и показано явно как люди которые вначале фильма были казалось бы неисправимы, они меняются
18 июня 2021, 16:33 Ответить
Кира Франк 18 июня 2021, 16:37
в ответ на сообщение Андрей от 4 апреля 2018, 13:38
Что касается поступкам женщины , главное героини, чья дочь была изнасилована и убита. Тут явно показана , что женщина могла с ума , она стала АГРЕССИВНАЯ и не в себе. Стала ненавидеть всех. И в первую очередь полицейских, потому что считала, что они не выполняют свою работу. Её можно понять у неё была трагедия в жизни ,плюс ещё муз ушёл к любовнице. Всё вместе навалилось. Этот фильм может научить двум вещам, что касается в примерах с этой женщиной : во первых, при любой потере близкого человека надо было пойти к психологу и прорабатывать свой геев, обиду и так далее. А не вредить другим людям. И во вторых, фильм учит , что никогда нельзя бросать своих близких в таких ситуациях. Если бы от неё не ушел муж, это бы не стало бы как масло в огонь, и она бы может была бы менее жестокой

Этот фильм кстати на реальных события. И эта женщина потом отсидела, потому ч о они в конце фильма с копом таки застрелили
18 июня 2021, 16:37 Ответить
Кира Франк 18 июня 2021, 16:40
в ответ на сообщение Андрей от 4 апреля 2018, 13:38
Не дописала, пардон. Они с тем копом, с которым он ехала в машине, три таки застрелили того парня, который в баре хвастался, что поджог и изнасиловал одну девку
18 июня 2021, 16:40 Ответить
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