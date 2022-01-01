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Василий Мищенко
Василий Мищенко
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Василий Мищенко
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Дата рождения
22 июля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Василия Мищенко
Родился 22 июля 1955 года. Шолоховский, Ростовская область, СССР (Россия).
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Фильмография Василия Мищенко
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.0
Флэшмоб
комедия
2021, Россия
0.0
Семь пар нечистых
драма, военный, приключения
2018, Россия
8.0
Частное пионерское. Ура каникулы!
детский, приключения
2015, Россия
7.0
Ванечка
мелодрама
2007, Россия
6.0
А поутру они проснулись
комедия, драма
2003, Россия
6.0
Гениальная идея
комедия
1991, СССР
3.0
Дураки умирают по пятницам
боевик, криминал
1990, Болгария
4.0
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