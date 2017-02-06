Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Ефим Петрунин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 июня 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Биография Ефима Петрунина
Родился 1 июня 1990 года. Новосибирск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Ефима Петрунина
Стрельцов
биография, спорт, драма
2020, Россия
6.0
Русалка. Озеро мертвых
ужасы
2018, Россия
7.0
Гуляй, Вася!
комедия
2017, Россия
6.0
Призрак
комедия, семейный
2015, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Санкт-Петербурге состоится премьера комедии «Гуляй, Вася!»
9 февраля в Синема Парк в ТРК «Питер Радуга» пройдет премьерный показ новой российской комедии «Гуляй, Вася!». Фильм представят режиссер Роман Каримов и актер Роман Курцын.
Написать
6 февраля 2017 14:31
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь