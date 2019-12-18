Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стрельцов Стрельцов
Киноафиша Фильмы Стрельцов Отзывы о фильме «Стрельцов»
Стрельцов 2020 / Россия
6.0 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Стрельцов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды. В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fdkl1987 18 декабря 2019, 17:04
Опять Петров?!! Кино одного актера... решил Безрукова переплюнуть...
18 декабря 2019, 17:04 Ответить
nadiateacher 12 января 2020, 22:07
У нас есть другие актеры? Такое ощущение, что один Петров.
12 января 2020, 22:07 Ответить
Ольга Хангельдыева 22 января 2020, 13:56
Как же надоел этот Петров...Других актеров что ли нет в РФ????
22 января 2020, 13:56 Ответить
Alex Nesterovski 20 февраля 2020, 12:39
Мдаа действительно, такое ощущение что актёров больше нет в русском кино, как не новинка так Петруня, уже начинает подбешивать и даже принципиально из за него не охота в кино идти...
20 февраля 2020, 12:39 Ответить
Лиля Кашапова 23 февраля 2020, 22:08
А чем это вам не угодил Петров ?
23 февраля 2020, 22:08 Ответить
Катя Варенникова 8 марта 2020, 12:21
Шикарный актёр.Идёт на оскар .Побольше фильмов с ним.
8 марта 2020, 12:21 Ответить
Мария Алексашина 12 марта 2020, 10:04
Уже есть такой фильм все тоже самое только там в главной роли Дима Власкин, мини сериал"в созвездие стрельца, там блин даже главного героя по фильму зовут так же, не могли придумать другое что не будь, все только переделывать за кем то, да кстати Фильм с Димой Власкиным огонь, советую посмотреть, он действительно сыграл офигенно!
12 марта 2020, 10:04 Ответить
Елизавета Козлова 21 марта 2020, 13:47
Наши снимают либо говнофильмы, либо о людей которых давно нет как и государства.
21 марта 2020, 13:47 Ответить
Татьяна Фалошкина 2 апреля 2020, 10:39
в ответ на сообщение Alex Nesterovski от 20 февраля 2020, 12:39
Согласна с вами , скоро ни одного российского фильма без Петрова не будет. Надо пародию сделать - известные советские фильмы и везде лицо Петрова.🤣
2 апреля 2020, 10:39 Ответить
Татьяна Фалошкина 2 апреля 2020, 10:41
в ответ на сообщение Катя Варенникова от 8 марта 2020, 12:21
Оскара не видать ему
2 апреля 2020, 10:41 Ответить
Александр Островский 11 мая 2020, 21:16
в ответ на сообщение nadiateacher от 12 января 2020, 22:07
Есть. Козловский
11 мая 2020, 21:16 Ответить
Александр Лукашин 15 сентября 2020, 18:40
Недовольные и умеющие только критиковать всегда найдутся. Очень давно жду выхода этого фильма. Надеюсь, что фильм не разочарует.
15 сентября 2020, 18:40 Ответить
androys 23 сентября 2020, 18:55
Эт точто Петров уже достал
23 сентября 2020, 18:55 Ответить
Сергей Обманов 24 сентября 2020, 22:07
Оценка
Блин весь фильм слищаныц с фильма Воронцов изменены кое какие моменты. Плогиат полный... Постановка так себе... Короче говоря зря потратил время...
24 сентября 2020, 22:07 Ответить
Александр Шибанов 26 сентября 2020, 12:26
Оценка
Вполне приличный фильм. Только наличие дрища Петрова расстроило.
26 сентября 2020, 12:26 Ответить
Алина Исайкина 29 сентября 2020, 08:34
Что вы все ноете, хороший актер поэтому его везже и пихают, популярный и много кому нравится, а если вам не нравится почему бы не пойти на другой фильм, он не один в прокате -.-
29 сентября 2020, 08:34 Ответить
udavf 29 сентября 2020, 17:17
Отличный фильм
29 сентября 2020, 17:17 Ответить
Сергей 30 сентября 2020, 16:04
в ответ на сообщение Лиля Кашапова от 23 февраля 2020, 22:08
Ну вот лично мне всем угодил. И актер хороший и все такое. Но! Когда человека становится много - это хочешь не хочешь, начинает раздражать и хочется немного отдохнуть от него. Не потому что он плохой или надоел, а просто нужна пауза )
30 сентября 2020, 16:04 Ответить
Sololineabuse Ab 30 сентября 2020, 22:27
Оценка
Фильм снят ужасно
Биографию не читали даже
Пропустили очень важные моменты
Фильм ужасен
30 сентября 2020, 22:27 Ответить
Станислав Ян 6 октября 2020, 12:06
Оценка
Фильм понравился. Петров - молодец. Режиссер - Учитель. Стрельцову - поклон.
6 октября 2020, 12:06 Ответить
kudryavtseva201820 7 октября 2020, 05:07
Оценка
Фильм не очень, хотя трейлер интересный . Кажется , что фильм нудный и тягомотный.
7 октября 2020, 05:07 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 14 октября 2020, 11:16
Оценка
ничего что стрельцов- атлетически сложенный блондин на 10 см выше петрова а песня последняя электричка впервые прозвучала в 1966 году?
14 октября 2020, 11:16 Ответить
ksenia24561 17 октября 2020, 18:22
Фильм просто супер. Но концовки не хватает.
Всем совктую сходить на фильм ... Я в полном восторге 😊😊😊
17 октября 2020, 18:22 Ответить
Pakha Ivanov 18 октября 2020, 14:29
Оценка
Отличный фильм, если не рассматривать профессионально. С удовольствием провели время просмотра в кинотеатре. Очень эмоциональный, ни разу не заскучали..
18 октября 2020, 14:29 Ответить
Dolly Hugscrew 24 октября 2020, 09:10
Оценка
Примитивный сюжет фильма делает просмотр скучным, порой до тошноты. Откровенно потерянное время, особенно, если хоть немного увлекаться историей своей страны и любить футбол.
24 октября 2020, 09:10 Ответить
kamil-zarifov 2 ноября 2020, 01:47
Норм фильм
2 ноября 2020, 01:47 Ответить
cool.igor-1969 22 ноября 2020, 21:42
Оценка
Не зацикливаюсь на актёрах, считаю, как с песней: "Если хочется ещё раз послушать, значит нравится!" Так и здесь. Фильм очень понравился! Умеют наши за душу взять! Я не фанат спортивный, но фильм зацепил!
22 ноября 2020, 21:42 Ответить
Павел Амелин 23 ноября 2020, 23:32
Оценка
Что за говнофильм .... Футболист-мажер в 50-х, что за бред.
23 ноября 2020, 23:32 Ответить
Павел Амелин 23 ноября 2020, 23:35
Оценка
Конченное дно, жесть просто. Смотреть тошно как искажается реальность прошлых лет. ФУ...
23 ноября 2020, 23:35 Ответить
Андрей 18 декабря 2020, 22:28
Оценка
на один раз фильм!
чего-то фильму не хватило...
а вот, что раздражало - это компьютерная графика!!! неужели было не снять футбольный процесс без чёртовой графики?
еще, я, может, зря сравниваю, но с фильмом "Движение Вверх", где более реалистично показано то время(например,Брежнев и Хрущев, какие-то ненастоящие, как говорил Крамаров;)))
Петров, Петров, ну молодец, что?! везде! но как-то не показал легенду СССР ;((
5 баллов из 10ти!
18 декабря 2020, 22:28 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 46 комментариев
Комната чудес
Комната чудес 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 34 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 38 комментариев
До рассвета
До рассвета 28 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Флэш
Флэш 5 комментариев
Город астероидов
Город астероидов 1 комментарий
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 4 комментария
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 1 комментарий
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 3 комментария
Вызов
Вызов 262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 23 комментария
Волшебный голос Джельсомино 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 3 комментария
2+1
2+1 15 комментариев
Из глубины 1 комментарий
Юра дворник
Юра дворник 10 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 1 комментарий
Король неба
Король неба 13 комментариев
Мой пёс Руни
Мой пёс Руни 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App