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Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды. В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того,…