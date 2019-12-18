Середина пятидесятых. В никому не известной команде завода «Фрезер» растёт Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — нападающий настолько же одарённый, насколько безалаберный. Он не держит режим, гуляет с друзьями и совсем не думает о своём будущем. Тем не менее на товарищеском матче с «Торпедо» его выход меняет всё, и молодой игрок становится членом московской команды. В Москве Стрельцов моментально становится игроком основы и любимцем публики, но вместо того,…
Биографию не читали даже
Пропустили очень важные моменты
Фильм ужасен
Всем совктую сходить на фильм ... Я в полном восторге 😊😊😊
чего-то фильму не хватило...
а вот, что раздражало - это компьютерная графика!!! неужели было не снять футбольный процесс без чёртовой графики?
еще, я, может, зря сравниваю, но с фильмом "Движение Вверх", где более реалистично показано то время(например,Брежнев и Хрущев, какие-то ненастоящие, как говорил Крамаров;)))
Петров, Петров, ну молодец, что?! везде! но как-то не показал легенду СССР ;((
5 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail