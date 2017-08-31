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Алексей Колган
Алексей Колган
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Алексей Колган
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Дата рождения
21 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Алексей Колган
Родился 21 ноября 1971 года. Львов, СССР (Украина).
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Фильмография Алексей Колган
Первый Оскар
драма, исторический, военный
2022, Россия
7.0
Гурвинек. Волшебная игра
анимация, семейный, приключения
2018, Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.0
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
Дама Пик
драма
2016, Россия
7.0
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
анимация, фантастика, приключения
2015, Россия
0.0
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика
2013, Россия
6.0
Как поймать перо Жар-Птицы
анимация
2012, Россия
5.0
Если бы да кабы
приключения, комедия
2011, Россия
5.0
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3D-мультфильм «Гурвинек и волшебный музей» покажут в России
29 августа в пражском кинотеатре Cinestar Anděl Cinema состоялась мировая премьера 3D-мультфильма «Гурвинек и волшебный музей». Это анимация совместного производства России, Чехии и
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31 августа 2017 11:15
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