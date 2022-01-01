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Топ лучших мультфильмов всех времен
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Топ лучших мультфильмов всех времен

Все 58 Онлайн
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Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2021, США
Лука
Лука
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
Душа
Душа
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Вперёд
Вперёд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Дитя погоды
Дитя погоды
8.0
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
Суперсемейка 2
Суперсемейка 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, детский
2018, США
Тайна Коко
Тайна Коко
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения
2017, США
Моана
Моана
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2016, США
Зверополис
Зверополис
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
Миньоны
Миньоны
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, анимация, семейный
2015, США
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
Пингвины Мадагаскара
Пингвины Мадагаскара
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, анимация, комедия, семейный
2014, США
Гадкий я 2
Гадкий я 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный
2013, США
Семейка Крудс
Семейка Крудс
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
Университет монстров
Университет монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
Франкенвини
Франкенвини
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
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Disney, DreamWorks, Illumination, Pixar, Союзмультфильм, Blue Sky — студии, подарившие нам и нашим детям множество прекрасных часов, проведенных за просмотром увлекательных историй с любимыми героями. У вас легко всплывут образы при упоминании таких персонажей, как Шрек, ленивец Сид, ночная фурия, миньоны, лев Симба, обезьянка Абу, рыбка Флаундер, панда, владеющая мастерством кунг-фу, и многие другие.

Мы скажем: «Арабская ночь горяча словно день», а вы попробуйте теперь не допеть: «Тут жарко всегда, и даже когда опускается тень. Арабская ночь, дым горящих костров, Мистический край факиров и тайн, обманов и снов».

Благодаря мультфильмам, которые сейчас изобилуют качественной яркой картинкой, мельчайшими деталями, интересными диалогами и глубоким смыслом, анимация по праву стала жанром для всех возрастов. Многие мультфильмы запоминаются на всю жизнь.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы в хорошем качестве. Перед вами топ лучших мультфильмов всех времен по версии редакции Киноафиши.

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