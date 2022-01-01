Disney, DreamWorks, Illumination, Pixar, Союзмультфильм, Blue Sky — студии, подарившие нам и нашим детям множество прекрасных часов, проведенных за просмотром увлекательных историй с любимыми героями. У вас легко всплывут образы при упоминании таких персонажей, как Шрек, ленивец Сид, ночная фурия, миньоны, лев Симба, обезьянка Абу, рыбка Флаундер, панда, владеющая мастерством кунг-фу, и многие другие.

Мы скажем: «Арабская ночь горяча словно день», а вы попробуйте теперь не допеть: «Тут жарко всегда, и даже когда опускается тень. Арабская ночь, дым горящих костров, Мистический край факиров и тайн, обманов и снов».

Благодаря мультфильмам, которые сейчас изобилуют качественной яркой картинкой, мельчайшими деталями, интересными диалогами и глубоким смыслом, анимация по праву стала жанром для всех возрастов. Многие мультфильмы запоминаются на всю жизнь.

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