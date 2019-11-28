Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уикенд с батей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Холодное сердце 2 Холодное сердце 2
Киноафиша Фильмы Холодное сердце 2 Отзывы о мультфильме «Холодное сердце 2»
Frozen 2 Холодное сердце 2 2019 / США
8.5 Оцените
267 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Холодное сердце 2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Зима была долгой — поклонникам «Холодного сердца» пришлось ждать вторую часть целых шесть лет. Но студии Disney деньги всегда были по душе, поэтому не выпустить в прокат сиквел картины, собравшей в прокате 1,2 миллиарда долларов и ставшей самой кассовой анимационной лентой в истории, она не могла. И вот он перед нами: всё с теми же любимыми героями, новыми музыкальными номерами и ещё более завораживающей графикой. Кажется, мир в Эренделле наконец восстановился и все в…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Mikhail Kokin 28 ноября 2019, 13:16
Оценка
Хороший мульт!
28 ноября 2019, 13:16 Ответить
farangiz.quchqorova 28 ноября 2019, 19:08
Оценка
Супер
28 ноября 2019, 19:08 Ответить
Arsen Madiarov 29 ноября 2019, 06:26
😁
29 ноября 2019, 06:26 Ответить
Martynov Vladimir 29 ноября 2019, 09:49
Оценка
Осторожно - малозначимые спойлеры!:)
Недавно свет увидело долгожданное продолжение, уже всем полюбившейся истории о сестрах, на чьи плечи взвалилось управление целым королевством. Эренделл - небольшое королевство, которым править девушка Эльза, обладающая даром, который не так давно был ей неподвластен - обращать в лед все, что она пожелает. Как только Эльзе удалось овладеть ее силой, над ее владениями нависла новая угроза - духи прошлого пробудились и их намеренья уж далеко не дружелюбные. Бушующий ветер и содрагающаяся земля вынудили народ покинуть свои дома, а её сестра Анна вместе с Кристоффом, оленем Свеном и снеговичком Олофом отправятся с Эльзой, чтобы выяснить, какая тайна покрыта пеленой времени, а голос, который слышится Эльзе - их единственная зацепка.
Оснавная смысловая нагрузка направлена на то, что является причиной предательства, причиной нежеланных расставаний, причиной неправдивых емоций и лжи, войн и страданий, отреканий от мечт во имя навязаных устоев существования. Имя этому - страх. Страх перед неизведаным, страх перед искренностью, страх перед своими чувствами, страх быть неуслушеным, брошеным, непонятым. Но сложно признать свои страхи в мире, где быть слабым, или иметь свое мнение, или быть непохожим на других приравниваются к неполноценности. Лишь честность по отношению к себе сможет сломать стены, много лет возводимые своим же разумом, между причинно-следственными связями своих желаний и действий.
Именно с этой проблемой современности столкнулись герои даной истории. Каждый из них проделал длинный путь глубинами души в осознании своих потайных чувств. Показанные героями упорство, целеустремленность и храбрость только доказывают, что не существует прегдад с которыми не сможет справится человек, существует лишь страх того, что находится за этими преградами.
29 ноября 2019, 09:49 Ответить
Виктория Косичкина 29 ноября 2019, 09:50
Оценка
Очень чувственный мультфильм, с хорошим сюжетом, смотрится на одном дыхании!
29 ноября 2019, 09:50 Ответить
Татьяна Беспалова 29 ноября 2019, 10:24
Оболденный мульт
29 ноября 2019, 10:24 Ответить
Данила Шайдуров 29 ноября 2019, 12:20
Можно спросить 30ноября мультик идёт в кино
29 ноября 2019, 12:20 Ответить
Анастасия Бирюкова 29 ноября 2019, 15:05
Оценка
Очень круто!!!! И этим все сказано
29 ноября 2019, 15:05 Ответить
jenylishka 29 ноября 2019, 15:19
Оценка
Были вчера на этом мультике! Это просто супер! Неожиданный поворот,новые песни...в общем идти стоит однозначно!
29 ноября 2019, 15:19 Ответить
Никита Соловский 29 ноября 2019, 20:01
Оценка
Хороший мультфильм, конец очень славный также ящерка очень милая. То огненная была, то голубая
29 ноября 2019, 20:01 Ответить
Макс Василиженко 29 ноября 2019, 20:58
Скока стоит билеты на мультфильм
29 ноября 2019, 20:58 Ответить
Роман Сабиков 29 ноября 2019, 21:42
Оценка
Очень классный!!! Будет интересно как детям так и взрослым!!!
29 ноября 2019, 21:42 Ответить
sitnikowa.viktoria 29 ноября 2019, 22:20
Оценка
Классный нам очеоь понравился
29 ноября 2019, 22:20 Ответить
9121068887 30 ноября 2019, 14:02
Оценка
Потрясающий мультик!!!!!!!! Очень интересный!!!!!!
30 ноября 2019, 14:02 Ответить
nalivkinaleksandr742 30 ноября 2019, 14:55
Оценка
Мультфильм мощный!Ребенок в восторге.
30 ноября 2019, 14:55 Ответить
virineva 30 ноября 2019, 18:50
Оценка
Интересный мультик, нам понравился
30 ноября 2019, 18:50 Ответить
Илья Смирнов 1 декабря 2019, 10:15
Оценка
Очень красивый мультфильм. Смотрел, не зная о первой части ничего, но это не помешало увидеть приятную картинку
1 декабря 2019, 10:15 Ответить
yura-korsunov 1 декабря 2019, 20:33
Оценка
Отличный мультик
1 декабря 2019, 20:33 Ответить
freebanker 1 декабря 2019, 22:02
Оценка
Отличный мультик!
1 декабря 2019, 22:02 Ответить
Nuria_21 2 декабря 2019, 08:10
Ребёнку 2г 9 мес ещё рано в кинотеатр ходить? Как думаете? хочется мне , не испугается ли?) шумно ж бывает
2 декабря 2019, 08:10 Ответить
Ilya Kuzmin 5 декабря 2019, 08:58
Оценка
Не ведитесь, это ловушка.
Сюжет индентичен первой части,только в первой части больше сюжетного прогресса, больше дейсвий.
А в данной части вы будете слушать час нытья в виде песен дисней и 30 минут мультика
5 декабря 2019, 08:58 Ответить
pavel.kukushkin.1987 5 декабря 2019, 17:39
Оценка
Нормальный мульт
5 декабря 2019, 17:39 Ответить
sabinamustafaeva 7 декабря 2019, 01:06
Оценка
Мультик красивый, конечно, но смысла мало. Детям, думаю, понравится из-за достаточной яркости и зрелищности. Ничего более в нём нет. Не из особенных.
7 декабря 2019, 01:06 Ответить
viktor.aleshin.68 7 декабря 2019, 15:49
Оценка
Можно посмотреть в imax 3D качество звука и спецэффекты на высоте,содержание так себе.
7 декабря 2019, 15:49 Ответить
donvaleron73 8 декабря 2019, 20:23
Оценка
Классный мультик.Дочке очень понравился.
8 декабря 2019, 20:23 Ответить
tanyakis 9 декабря 2019, 20:48
Оценка
Ходила сегодня с сыном в кинотеатр Синема Стар г. Реутов, 2-ой км МКАД, ТРЦ «Шоколад» на мультфильм Холодное сердце 2, очень нам понравилось, кто не видел советую сходить посмотреть.
9 декабря 2019, 20:48 Ответить
ariet20986 10 декабря 2019, 05:28
Оценка
Сколько стоят билеты?
10 декабря 2019, 05:28 Ответить
anna.nikolenko.83 10 декабря 2019, 10:17
Оценка
Прекрасный фильм. Ходили с дочерью, малышке три года, смотрела на одном дыхании. Песни и музыка замечательные.
10 декабря 2019, 10:17 Ответить
Алёна Шестопалова 14 декабря 2019, 13:39
Оценка
Супер мультфильм!!! Мультфильм который у меня на первом месте!!!￼ Мне и трём детям очень понравился! Днтям 2, 7 и 11 лет!!! Готова еще раз 100 пересмотреть! Очень волшебный! Трогательный!!! Советую!!!
14 декабря 2019, 13:39 Ответить
Андрей 18 декабря 2019, 16:51
Оценка
наконец-то я оказался на другой стороне ;))
очень сильно критиковал и критикую американские мультфильмы, типа, Шреков и им подобных, за то что они не детские, злые, что детям их нельзя показывать... а вот этот мультфильм как раз!!! 6+
я бы даже сказал 3+! диалоги и сюжет, как у Хохи с Веснушкой, или Степашки и Хрюши, или что там еще современное, про солнышко, травку и красивый лес!
моя низкая оценка не справедлива, 3 балла из 10ти, т.к. это мои проблемы, что мне не 3 года и, что мне было тяжело смотреть, как взрослому, который решил посмотреть одну серию Смешариков или "круглых зверей"(забыл как называются, Лосяж вроде от туда).

очень качественный и добрый мультик, рекомендую к просмотру все малышам!

первая часть очень понравилась!
18 декабря 2019, 16:51 Ответить
Алёна Сухова 18 декабря 2019, 20:59
Оценка
Очень хороший и трогательный, помоему мнению это самый шикарный и чувственный мультфильм за историю дисней
18 декабря 2019, 20:59 Ответить
alexamyr 31 декабря 2019, 12:22
Оценка
Отличные песни, прекрасная озвучка! Чувственность мультфильма зашкаливает! Очень много смешных моментов, и грустных, до слез.. После мультфильма ощущение чего-то прекрасного.
31 декабря 2019, 12:22 Ответить
Николай и Алёна Стёпины 1 января 2020, 15:59
Цена билета?
1 января 2020, 15:59 Ответить
den-protector2012 6 января 2020, 23:33
Оценка
Красивый, но откровенно пустой фильм, не идет ни в какое сравнение с советскими фильмами (мультфильмами), снятыми (нарисованными) по мотивам русских народных сказок.
6 января 2020, 23:33 Ответить
В Т Б 9 декабря 2020, 18:29
Мультфильм,🤩🥰супер. Дочь кождый день просит
9 декабря 2020, 18:29 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 8 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 44 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 46 комментариев
Комната чудес
Комната чудес 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 34 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 38 комментариев
До рассвета
До рассвета 28 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Флэш
Флэш 5 комментариев
Город астероидов
Город астероидов 1 комментарий
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 4 комментария
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 1 комментарий
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 3 комментария
Вызов
Вызов 262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 23 комментария
Волшебный голос Джельсомино 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 3 комментария
2+1
2+1 15 комментариев
Из глубины 1 комментарий
Юра дворник
Юра дворник 10 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 1 комментарий
Король неба
Король неба 13 комментариев
Мой пёс Руни
Мой пёс Руни 3 комментария
Мегалодон
Мегалодон 22 комментария
Жили-были
Жили-были 3 комментария
Ночная сова
Ночная сова 2 комментария
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App