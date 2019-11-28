Зима была долгой — поклонникам «Холодного сердца» пришлось ждать вторую часть целых шесть лет. Но студии Disney деньги всегда были по душе, поэтому не выпустить в прокат сиквел картины, собравшей в прокате 1,2 миллиарда долларов и ставшей самой кассовой анимационной лентой в истории, она не могла. И вот он перед нами: всё с теми же любимыми героями, новыми музыкальными номерами и ещё более завораживающей графикой. Кажется, мир в Эренделле наконец восстановился и все в…
Недавно свет увидело долгожданное продолжение, уже всем полюбившейся истории о сестрах, на чьи плечи взвалилось управление целым королевством. Эренделл - небольшое королевство, которым править девушка Эльза, обладающая даром, который не так давно был ей неподвластен - обращать в лед все, что она пожелает. Как только Эльзе удалось овладеть ее силой, над ее владениями нависла новая угроза - духи прошлого пробудились и их намеренья уж далеко не дружелюбные. Бушующий ветер и содрагающаяся земля вынудили народ покинуть свои дома, а её сестра Анна вместе с Кристоффом, оленем Свеном и снеговичком Олофом отправятся с Эльзой, чтобы выяснить, какая тайна покрыта пеленой времени, а голос, который слышится Эльзе - их единственная зацепка.
Оснавная смысловая нагрузка направлена на то, что является причиной предательства, причиной нежеланных расставаний, причиной неправдивых емоций и лжи, войн и страданий, отреканий от мечт во имя навязаных устоев существования. Имя этому - страх. Страх перед неизведаным, страх перед искренностью, страх перед своими чувствами, страх быть неуслушеным, брошеным, непонятым. Но сложно признать свои страхи в мире, где быть слабым, или иметь свое мнение, или быть непохожим на других приравниваются к неполноценности. Лишь честность по отношению к себе сможет сломать стены, много лет возводимые своим же разумом, между причинно-следственными связями своих желаний и действий.
Именно с этой проблемой современности столкнулись герои даной истории. Каждый из них проделал длинный путь глубинами души в осознании своих потайных чувств. Показанные героями упорство, целеустремленность и храбрость только доказывают, что не существует прегдад с которыми не сможет справится человек, существует лишь страх того, что находится за этими преградами.
Сюжет индентичен первой части,только в первой части больше сюжетного прогресса, больше дейсвий.
А в данной части вы будете слушать час нытья в виде песен дисней и 30 минут мультика
очень сильно критиковал и критикую американские мультфильмы, типа, Шреков и им подобных, за то что они не детские, злые, что детям их нельзя показывать... а вот этот мультфильм как раз!!! 6+
я бы даже сказал 3+! диалоги и сюжет, как у Хохи с Веснушкой, или Степашки и Хрюши, или что там еще современное, про солнышко, травку и красивый лес!
моя низкая оценка не справедлива, 3 балла из 10ти, т.к. это мои проблемы, что мне не 3 года и, что мне было тяжело смотреть, как взрослому, который решил посмотреть одну серию Смешариков или "круглых зверей"(забыл как называются, Лосяж вроде от туда).
очень качественный и добрый мультик, рекомендую к просмотру все малышам!
первая часть очень понравилась!
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