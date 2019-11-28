Наша рецензия

Зима была долгой — поклонникам «Холодного сердца» пришлось ждать вторую часть целых шесть лет. Но студии Disney деньги всегда были по душе, поэтому не выпустить в прокат сиквел картины, собравшей в прокате 1,2 миллиарда долларов и ставшей самой кассовой анимационной лентой в истории, она не могла. И вот он перед нами: всё с теми же любимыми героями, новыми музыкальными номерами и ещё более завораживающей графикой. Кажется, мир в Эренделле наконец восстановился и все в…