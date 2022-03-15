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Кристен Белл

Kristen Bell
Кристен Белл
Кристен Белл Kristen Bell
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Дата рождения
18 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хантингтон-Вудс, Мичиган, США
Рост
155 см
Биография Кристен Белл

Родилась 18 июля 1980 года. Хантингтон-Вудс, Мичиган, США.

Фильмография Кристен Белл
Отчаянные аферистки
Отчаянные аферистки
комедия 2021, США
6.0
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.0
Юные титаны, вперед!
Юные титаны, вперед!
анимация, фантастика 2018, США
6.0
Как отец
Как отец
драма, комедия 2018, США
6.0
Панды
Панды
документальный 2018, США
7.0
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
комедия 2017, США
6.0
Как быть латинским любовником
Как быть латинским любовником
комедия 2017, США
6.0
Калифорнийский дорожный патруль
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик 2017, США
6.0
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15 марта 2022 16:43
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона Дальнейшая история сатирического детектива будет зависеть от реакции аудитории.
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1 февраля 2022 15:45
Кристен Белл пьет вино и расследует убийства в трейлере мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» Зрителей ждет сатирический психологический триллер.
Написать
5 января 2022 14:12
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