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Кристен Белл
Кристен Белл
Kristen Bell
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Кристен Белл
Kristen Bell
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Дата рождения
18 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хантингтон-Вудс, Мичиган, США
Рост
155 см
Биография Кристен Белл
Родилась 18 июля 1980 года. Хантингтон-Вудс, Мичиган, США.
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Фильмография Кристен Белл
Отчаянные аферистки
комедия
2021, США
6.0
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
Юные титаны, вперед!
анимация, фантастика
2018, США
6.0
Как отец
драма, комедия
2018, США
6.0
Панды
документальный
2018, США
7.0
Очень плохие мамочки 2
комедия
2017, США
6.0
Как быть латинским любовником
комедия
2017, США
6.0
Калифорнийский дорожный патруль
комедия, боевик
2017, США
6.0
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