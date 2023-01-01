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Холодное сердце 2 Холодное сердце 2
Киноафиша Фильмы Холодное сердце 2 Награды и номинации мультфильма Холодное сердце 2
Frozen 2 Холодное сердце 2 2019 / США
7.6 Оцените
272 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации мультфильма Холодное сердце 2

Вся информация о мультфильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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