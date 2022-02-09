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Идина Мензел
Идина Мензел
Idina Menzel
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Идина Мензел
Idina Menzel
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Дата рождения
30 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Идины Мензел
Родилась 30 мая 1971 года. США.
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Фильмография Идины Мензел
Золушка
мюзикл, комедия
2021, США / Великобритания
4.0
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия
2019, США
7.0
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
Олаф и холодное приключение
семейный, короткометражный, анимация, комедия, приключения
2017, США
5.0
Холодное торжество
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.0
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.0
Спроси у пыли
мелодрама, драма
2006, США
7.0
Богема
драма, мелодрама, мюзикл
2005, США
6.0
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Идина Мензел и Джэ Су Пак получили роли в фильме «Безнадзорные дети»
Главных героев сыграют юные звезды «Восьмого класса» и «Минари».
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9 февраля 2022 17:00
Производство фильма «Злая» вновь отложено
Также съемочная группа переедет из США в Великобританию.
Написать
28 октября 2021 11:32
Завершились съемки сиквела «Зачарованной» с Эми Адамс
Бонусом опубликовано закулисное фото.
Написать
5 августа 2021 16:47
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