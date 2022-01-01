Конечно, волшебников и магии не существует в природе. Но хочется верить, что чудеса не просто возможны, но и случаются. Вопрос, что конкретно принимать за чудо. Нередко люди поступают просто волшебно! А иногда – как последние злые и неудачливые колдуны…

Пять лучших мультфильмов про магию и волшебство, которые можно посмотреть с детьми

Детям до определенного возраста просто необходимо верить в сказку. Иначе не развивается воображение и не начинает действовать эмпатия. Это не значит, что они до поступления в институт будут ждать письма из Хогвартса. Это всего лишь означает, что они вырастут интересными, творческими и добрыми.

«Вперед», 2020

Это необычная страна, населенная всевозможными сказочными созданиями. Но эльфы тут не красавчики, а единороги воруют объедки из мусорных баков. Братья-эльфы Барли и Йэн скучают по покойному отцу. Но их мама знает, как им помочь: на день рождения младшего она извлекает оставленный их папой для них волшебный посох. Он действует загадочно: парни снова смогут увидеть отца, но ненадолго…

Компания «Дисней» пошла на беспрецедентный шаг, сделав ленту доступной для цифровой загрузки всего через 2 недели после его выхода на экраны – иначе зрители не увидели бы его из-за пандемии.

«Песнь моря», 2014

На ирландском острове живет рыбак Конор. У него роман с шелки – морской девой. У них появляются дети. Бен оказывается обычным человеком, как отец. А вот его сестренку мать рожает в море – и исчезает навсегда, оставив новорожденного младенца на берегу. Мальчик не слишком привязан к сестре – ему обидно, что папа балует ее, позволяя делать все, что захочет маленькая Сирша. На шестой день рождения малышка забирается на чердак, находит там длинную белую одежду, надевает ее и уходит к морю…

В сцене прогулки детей по городу видна статуя Молли Мэлоун крупным планом – то есть они гуляют по Дублину.

«Красавица и чудовище», 1991

Маленький принц не впустил в замок нищую старуху, испугавшись ее изможденного вида. Та оказывается могущественной колдуньей и наказывает мальчишку, превратив его в чудище и наложив на весь замок заклятие. Розу, принесенную с собой, ведьма оставляет ему – к нему вернется прежний облик, если он познает подлинную любовь до того, как с цветка упадет последний лепесток… Проходит время. В соседнем городке живет девушка Белль – окружающие считают ее слегка «с присвистом», ведь она не хочет замуж за завидного парня!

Большинство скульптур в замковом интерьере – на самом деле более ранние версии облика главного героя.

«По ту сторону океана», 2016

Загадочная земля за огромной водой населена многочисленным народом духов. Они отвечают за все происходящее в нашем мире – за перемены погоды, разнообразные события и движения человеческого сердца. Достигнув совершеннолетия, жители этого мира отправляются изучать человеческий. Юне исполнилось 16 лет, теперь она должна обернуться дельфином и плыть к людям. Что она и делает – но не вполне удачно. Застигнутая штормом, она не может справиться с течением и запутывается в рыбацких сетях…

После выпуска в Китае картина стала второй по сборам среди анимационных за всю историю.

«Холодное сердце», 2013

У старшей принцессы королевства Эренделл Эльзы есть колдовская способность: она способна к созданию всего, что связано с морозом. Снег и лед у нее получаются просто отлично. Но не вовремя. Юная девушка, еще не умеющая управлять чувствами, нечаянно наносит магический удар в голову младшей сестренки, и Анна начинает превращаться в ледышку. Отцу девочек приходится попросить помощи у правителя троллей, Пабби. Тот спасает заколдованную, стирает ей память, а Эльзу предостерегает – если она не научится безупречному контролю, быть беде…