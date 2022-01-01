Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мультфильмы про магию и волшебство
Киноафиша Подборки Мультфильмы про магию и волшебство

Мультфильмы про магию и волшебство

Все 33 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Сказки серого волка
Сказки серого волка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2020, Великобритания
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Вперёд
Вперёд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
Она видела небо
Она видела небо
Смотреть онлайн
6.0
анимация, драма, семейный
2019, Япония
Астерикс и тайное зелье
Астерикс и тайное зелье
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2018, Франция
По ту сторону океана
По ту сторону океана
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2017, Китай
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
Кингсглейв: Последняя фантазия XV
6.0
фантастика, фэнтези, приключения, анимация, аниме
2016, Япония
Странные чары
Странные чары
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, мюзикл
2015, США
Холодное торжество
Холодное торжество
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, комедия
2015, США
Песнь моря
Песнь моря
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, анимация, семейный
2014, Ирландия / Дания / Бельгия
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, семейный, анимация, приключения
2014, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
Судьба/Ночь Схватки: Клинков бесконечных край
Смотреть за 1 рубль
7.0
аниме
2010, Япония
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
Иллюзионист
Иллюзионист
7.0
анимация
2009, Великобритания / Франция
Феи: Потерянное сокровище
Феи: Потерянное сокровище
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, сказка
2009, США
Шрэк 2
Шрэк 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
Ключи от времени
Ключи от времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, семейный, фэнтези
2004, Россия
Карлик Нос
Карлик Нос
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация, семейный, сказка
2003, Россия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Драма Семейный Приключения Комедия Фэнтези Детский Фантастика Аниме Мюзикл Мелодрама Сказка Короткометражный
Страна
Все Великобритания Япония США Франция Китай Ирландия Дания Бельгия Россия Канада Испания Польша Венгрия СССР
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Конечно, волшебников и магии не существует в природе. Но хочется верить, что чудеса не просто возможны, но и случаются. Вопрос, что конкретно принимать за чудо. Нередко люди поступают просто волшебно! А иногда – как последние злые и неудачливые колдуны…

Пять лучших мультфильмов про магию и волшебство, которые можно посмотреть с детьми

Детям до определенного возраста просто необходимо верить в сказку. Иначе не развивается воображение и не начинает действовать эмпатия. Это не значит, что они до поступления в институт будут ждать письма из Хогвартса. Это всего лишь означает, что они вырастут интересными, творческими и добрыми.

«Вперед», 2020

Это необычная страна, населенная всевозможными сказочными созданиями. Но эльфы тут не красавчики, а единороги воруют объедки из мусорных баков. Братья-эльфы Барли и Йэн скучают по покойному отцу. Но их мама знает, как им помочь: на день рождения младшего она извлекает оставленный их папой для них волшебный посох. Он действует загадочно: парни снова смогут увидеть отца, но ненадолго…

Компания «Дисней» пошла на беспрецедентный шаг, сделав ленту доступной для цифровой загрузки всего через 2 недели после его выхода на экраны – иначе зрители не увидели бы его из-за пандемии.

«Песнь моря», 2014

На ирландском острове живет рыбак Конор. У него роман с шелки – морской девой. У них появляются дети. Бен оказывается обычным человеком, как отец. А вот его сестренку мать рожает в море – и исчезает навсегда, оставив новорожденного младенца на берегу. Мальчик не слишком привязан к сестре – ему обидно, что папа балует ее, позволяя делать все, что захочет маленькая Сирша. На шестой день рождения малышка забирается на чердак, находит там длинную белую одежду, надевает ее и уходит к морю…

В сцене прогулки детей по городу видна статуя Молли Мэлоун крупным планом – то есть они гуляют по Дублину.

«Красавица и чудовище», 1991

Маленький принц не впустил в замок нищую старуху, испугавшись ее изможденного вида. Та оказывается могущественной колдуньей и наказывает мальчишку, превратив его в чудище и наложив на весь замок заклятие. Розу, принесенную с собой, ведьма оставляет ему – к нему вернется прежний облик, если он познает подлинную любовь до того, как с цветка упадет последний лепесток… Проходит время. В соседнем городке живет девушка Белль – окружающие считают ее слегка «с присвистом», ведь она не хочет замуж за завидного парня!

Большинство скульптур в замковом интерьере – на самом деле более ранние версии облика главного героя.

«По ту сторону океана», 2016

Загадочная земля за огромной водой населена многочисленным народом духов. Они отвечают за все происходящее в нашем мире – за перемены погоды, разнообразные события и движения человеческого сердца. Достигнув совершеннолетия, жители этого мира отправляются изучать человеческий. Юне исполнилось 16 лет, теперь она должна обернуться дельфином и плыть к людям. Что она и делает – но не вполне удачно. Застигнутая штормом, она не может справиться с течением и запутывается в рыбацких сетях…

После выпуска в Китае картина стала второй по сборам среди анимационных за всю историю.

«Холодное сердце», 2013

У старшей принцессы королевства Эренделл Эльзы есть колдовская способность: она способна к созданию всего, что связано с морозом. Снег и лед у нее получаются просто отлично. Но не вовремя. Юная девушка, еще не умеющая управлять чувствами, нечаянно наносит магический удар в голову младшей сестренки, и Анна начинает превращаться в ледышку. Отцу девочек приходится попросить помощи у правителя троллей, Пабби. Тот спасает заколдованную, стирает ей память, а Эльзу предостерегает – если она не научится безупречному контролю, быть беде…

Аниматорам прямо в студию привозили живого северного оленя, чтобы они изучили, как он выглядит и движется.

Выбор редакции
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Приложение киноафиши