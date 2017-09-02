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Олаф и холодное приключение Олаф и холодное приключение
Киноафиша Фильмы Олаф и холодное приключение
Olaf's Frozen Adventure

Олаф и холодное приключение, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эльза сообщает Анне, что с момента смерти их родителей никакие праздничные традиции не соблюдаются. Свен и Олаф хотят вернуть сестрам праздник…

  • Изначально фильм был анонсирован как телевизионный специальный выпуск, который должен был быть показан на канале ABC. Только на середине производства его создатели и руководители Disney сочли проект «слишком кинематографичным» для телевидения и решили показать его в кинотеатрах по всему миру. Впечатленные сногсшибательной анимацией и акцентом на семью и традиции, руководители Disney решили выпустить эту короткометражу вместе с фильмом «Тайна Коко» от Disney Pictures и Pixar, так как они считали, что это будет идеальный вариант. В «Коко» идет речь о праздновании Диа-де-лос-Муэртос.
  • Режиссеры Кевин Детерс и Стиви Вермерс, продюсер Рой Конли и исполнительный продюсер Джон Лассетер предполагали, что лента отлично предварит выпуск «Холодного сердца 2» (2019), подготовив зрителей к происходящим в нем событиям.
  • Многие из традиций, «собранных» Олафом, основаны на настоящих праздничных традициях скандинавского региона Северной Европы.
  • Тортик в форме елки, фигурирующий в сюжете — традиционный норвежский рождественский торт. Он называется крансекаке, что переводится как «торт с венком».

Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это — самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках лучших праздничных традиций и обычаев.

5.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 2 сентября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Стиви Вермерс
В ролях
Джош Гад
Джош Гад
Кристен Белл
Кристен Белл
Идина Мензел
Идина Мензел
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Олаф и холодное приключение 2 постера
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Олаф и холодное приключение смотреть онлайн

Олаф и холодное приключение
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саундтрек мультфильма Олаф и холодное приключение
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