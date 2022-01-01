Неспроста считается, что девочки — более нежные и ранимые создания, чем мальчики. Они не устраивают «войнушки» и гонки, а любят спокойные игры в дочки-матери или принцесс. То же самое касается их анимационных предпочтений — девочек вряд ли заинтересуют пришельцы и роботы, зато они с удовольствием посмотрят мультфильмы про королей и королев, фей, барби, единорогов, лошадок и других милых животных.

Мультфильмы для девочек учат тому, что добро всегда вознаграждается, а злые поступки неизбежно приводят к неудачам. Большинство современных мультиков для маленьких принцесс уже не прославляют сказочных принцев, спасающих своих возлюбленных из высоких башен или лап дракона. Девочки тоже могут постоять за себя, теперь их главная защита не в крепком мужском плече, а в собственной силе и уме. Кроме того, у главной героини всегда есть верные подруги, которые придут на помощь. Маленькие зрительницы с удовольствием наблюдают за приключениями мультяшных персонажей и с детства начинают ценить дружбу.

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