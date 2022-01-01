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Мультфильмы для девочек

Все 36 Онлайн
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Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2021, США
Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Волшебный парк Джун
Волшебный парк Джун
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, фэнтези
2018, Украина
Клара и волшебный дракон
Клара и волшебный дракон
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, приключения, семейный
2018, Украина
Барби: Виртуальный мир
Барби: Виртуальный мир
6.0
анимация
2017, США
Моана
Моана
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2016, США
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, приключения, анимация, фэнтези
2014, Россия
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, семейный, анимация, приключения
2014, США
Золушка: Полный вперед!
Золушка: Полный вперед!
7.0
анимация
2013, Франция
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Принцесса-лягушка
Принцесса-лягушка
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, приключения, детский, комедия
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
Снежная королева
Снежная королева
Смотреть за 1 рубль
6.0
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
Гномео и Джульетта
Гномео и Джульетта
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
Барби: Тайна феи
Барби: Тайна феи
Смотреть онлайн
6.0
анимация, фэнтези, семейный
2011, США
Барби: Академия принцесс
Барби: Академия принцесс
Смотреть онлайн
7.0
анимация, сказка, семейный
2011, США
Барби: Приключения Русалочки
Барби: Приключения Русалочки
Смотреть онлайн
7.0
семейный, анимация
2010, США
Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
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Неспроста считается, что девочки — более нежные и ранимые создания, чем мальчики. Они не устраивают «войнушки» и гонки, а любят спокойные игры в дочки-матери или принцесс. То же самое касается их анимационных предпочтений — девочек вряд ли заинтересуют пришельцы и роботы, зато они с удовольствием посмотрят мультфильмы про королей и королев, фей, барби, единорогов, лошадок и других милых животных.

Мультфильмы для девочек учат тому, что добро всегда вознаграждается, а злые поступки неизбежно приводят к неудачам. Большинство современных мультиков для маленьких принцесс уже не прославляют сказочных принцев, спасающих своих возлюбленных из высоких башен или лап дракона. Девочки тоже могут постоять за себя, теперь их главная защита не в крепком мужском плече, а в собственной силе и уме. Кроме того, у главной героини всегда есть верные подруги, которые придут на помощь. Маленькие зрительницы с удовольствием наблюдают за приключениями мультяшных персонажей и с детства начинают ценить дружбу.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие мультфильмы для девочек в хорошем качестве.

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