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Холодное сердце 2 Холодное сердце 2
Киноафиша Фильмы Холодное сердце 2 Холодное сердце 2, 2019: актеры и роли
Frozen 2 Холодное сердце 2 2019 / США
8.5 Оцените
266 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Холодное сердце 2, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Бак Крис Бак Chris Buck Дженнифер Ли Дженнифер Ли Jennifer Lee
В ролях
Кристен Белл Кристен Белл Kristen Bell Идина Мензел Идина Мензел Idina Menzel Джонатан Грофф Джонатан Грофф Jonathan Groff Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Стерлинг К. Браун Стерлинг К. Браун Sterling K. Brown Джош Гад Джош Гад Josh Gad
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