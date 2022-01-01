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Фильмы Диснея про Рождество
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Фильмы Диснея про Рождество

Фильмы и мультфильмы кинокомпании Disney всегда радуют детей и их родителей яркими, красочными историями на любой вкус. Во время зимних каникул эти новогодние истории – отличный выбор для досуга. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

Все 22 Онлайн
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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
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8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Олаф и холодное приключение
Олаф и холодное приключение
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, короткометражный, анимация, комедия, приключения
2017, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, анимация
2012, США
Санта Лапус 2: Санта лапушки
Санта Лапус 2: Санта лапушки
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный
2012, США
Держись, Чарли, это Рождество!
Держись, Чарли, это Рождество!
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма, семейный
2011, США
В поисках Санта-Лапуса
В поисках Санта-Лапуса
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, приключения, семейный
2010, Канада
Рождественская история
Рождественская история
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Рождественская пятёрка
Рождественская пятёрка
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный, фэнтези
2009, США / Канада
Барби: Рождественская история
Барби: Рождественская история
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6.0
анимация, семейный
2008, США / Канада
Снежная пятёрка
Снежная пятёрка
Смотреть за 1 рубль
5.0
приключения, семейный
2008, США
Микки: И снова под Рождество
Микки: И снова под Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, семейный
2004, США
Санта Клаус 2
Санта Клаус 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
Винни Пух: Рождественский Пух
Винни Пух: Рождественский Пух
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, комедия, драма
2002, США
Микки: Однажды под Рождество
Микки: Однажды под Рождество
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия, семейный
1999, США
Я буду дома к Рождеству
Я буду дома к Рождеству
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, семейный
1998, США / Канада
Санта Клаус
Санта Клаус
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, фэнтези, комедия
1994, США
Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
Рождественская сказка Маппетов
Рождественская сказка Маппетов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, комедия, мюзикл
1992, США
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Пять лучших новогодних мультфильмов Disney

Новогодние мультики Дисней – это множество сказочных персонажей, увлекательных сюжетов и непередаваемой атмосферы. Кинокомпания создает картины для малышей и взрослых, в каждую историю добавляя интересные детали и отсылки.

Микки: Однажды под Рождество, 1999

Мышиная чета Микки и Минни, собаки Гуфи и Плуто и утиная семья Дональда собираются, чтобы весело провести время и поделиться друг с другом забавными историями о рождественских чудесах. Мультфильм состоит из трех сюжетных повествований. Минни и Микки рассказывают, как однажды хотели устроить чудесный праздник друг для друга. У Гуфи припасена забавная история о рождественских приключениях и о настоящем Санта-Клаусе, который посетил его дом. А племянники Дональда вспоминают, как предвкушали Рождество и в итоге устроили катастрофу.

Кошмар перед Рождеством, 1993

Один из мультфильмов Тима Бертона переносит зрителя в мир Хэллоуина, где царят страхи и ожившие кошмары. Мрачная вселенная населена монстрами, живыми мертвецами и чудовищами, а возглавляет их Джек Скелингтон. В канун праздника правитель случайно оказывается в городе Рождества, где внезапно узнает о существовании веселья, радости и добрых поступков. Скелингтон одержим любопытством узнать, каково это: делать людей счастливыми. Чтобы попробовать, он похищает Санта-Клауса и становится на его место, но его подарки никому не нравятся, и результаты подмены плачевны. Джек понимает свою ошибку и немедленно начинает ее исправлять.

Рождественская история, 2009

Мультфильм основан на одноименной повести Чарльза Диккенса. Эбенезер Скрудж терпеть не может рождественские праздники и связанную с ними суету. Его заботят только деньги и способы их заработать. Но однажды в его мрачном доме появляются призраки и демонстрируют ужасные вещи из прошлого скряги, его настоящего и даже будущего. В памяти Скруджа всплывает детство, первая любовь, потерянная из-за его жадности, все люди, которых он обидел своей алчностью. Эбенезер с ужасом вспоминает, скольких сделал несчастными своей высокомерностью и черствостью. Старик внезапно резко переосмысливает свое существование и радикально меняет планы на жизнь.

Холодное сердце, 2013

Сбывается мрачное древнее пророчество: страна погружается в вечную стужу. Принцесса Анна должна найти свою сестру: только Эльза сможет избавить королевство от вечной зимы. В сопровождении храброго Кристоффа и Свена, его преданного оленя, Анна отправляется в горы на поиски. По дороге героев ждет множество приключений, увлекательных историй и встреч. Им предстоит бороться с жестокой стихией холода, чтобы спасти страну и своих близких.

101 далматинец, 1961

Роджер, увлеченный работой композитор, живет в Лондоне. Его далматинец Понго озабочен холостяцкой жизнью хозяина и однажды решает вмешаться. Он ненавязчиво сталкивает его с миловидной Анитой при помощи ее далматина Пэдди. Теперь в доме две счастливых семьи: Роджер с Анитой и их далматинцы, ждущие потомство. У Пэдди и Понго появляется пятнадцать прекрасных щенят, и на горизонте появляется Круэлла – старая знакомая Аниты. Де Виль хочет купить маленьких далматинцев, чтобы сделать из них шубу. Девушка отказывает злодейке, и тогда за щенками начинается охота. Малышей похищают и с другими пятнистыми щенками увозят в неизвестном направлении. Пэдди, Понго и множество псов со всей округи ведут поиски…

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