Пять лучших новогодних мультфильмов Disney

Новогодние мультики Дисней – это множество сказочных персонажей, увлекательных сюжетов и непередаваемой атмосферы. Кинокомпания создает картины для малышей и взрослых, в каждую историю добавляя интересные детали и отсылки.

Микки: Однажды под Рождество, 1999

Мышиная чета Микки и Минни, собаки Гуфи и Плуто и утиная семья Дональда собираются, чтобы весело провести время и поделиться друг с другом забавными историями о рождественских чудесах. Мультфильм состоит из трех сюжетных повествований. Минни и Микки рассказывают, как однажды хотели устроить чудесный праздник друг для друга. У Гуфи припасена забавная история о рождественских приключениях и о настоящем Санта-Клаусе, который посетил его дом. А племянники Дональда вспоминают, как предвкушали Рождество и в итоге устроили катастрофу.

Кошмар перед Рождеством, 1993

Один из мультфильмов Тима Бертона переносит зрителя в мир Хэллоуина, где царят страхи и ожившие кошмары. Мрачная вселенная населена монстрами, живыми мертвецами и чудовищами, а возглавляет их Джек Скелингтон. В канун праздника правитель случайно оказывается в городе Рождества, где внезапно узнает о существовании веселья, радости и добрых поступков. Скелингтон одержим любопытством узнать, каково это: делать людей счастливыми. Чтобы попробовать, он похищает Санта-Клауса и становится на его место, но его подарки никому не нравятся, и результаты подмены плачевны. Джек понимает свою ошибку и немедленно начинает ее исправлять.

Рождественская история, 2009

Мультфильм основан на одноименной повести Чарльза Диккенса. Эбенезер Скрудж терпеть не может рождественские праздники и связанную с ними суету. Его заботят только деньги и способы их заработать. Но однажды в его мрачном доме появляются призраки и демонстрируют ужасные вещи из прошлого скряги, его настоящего и даже будущего. В памяти Скруджа всплывает детство, первая любовь, потерянная из-за его жадности, все люди, которых он обидел своей алчностью. Эбенезер с ужасом вспоминает, скольких сделал несчастными своей высокомерностью и черствостью. Старик внезапно резко переосмысливает свое существование и радикально меняет планы на жизнь.

Холодное сердце, 2013

Сбывается мрачное древнее пророчество: страна погружается в вечную стужу. Принцесса Анна должна найти свою сестру: только Эльза сможет избавить королевство от вечной зимы. В сопровождении храброго Кристоффа и Свена, его преданного оленя, Анна отправляется в горы на поиски. По дороге героев ждет множество приключений, увлекательных историй и встреч. Им предстоит бороться с жестокой стихией холода, чтобы спасти страну и своих близких.

101 далматинец, 1961

Роджер, увлеченный работой композитор, живет в Лондоне. Его далматинец Понго озабочен холостяцкой жизнью хозяина и однажды решает вмешаться. Он ненавязчиво сталкивает его с миловидной Анитой при помощи ее далматина Пэдди. Теперь в доме две счастливых семьи: Роджер с Анитой и их далматинцы, ждущие потомство. У Пэдди и Понго появляется пятнадцать прекрасных щенят, и на горизонте появляется Круэлла – старая знакомая Аниты. Де Виль хочет купить маленьких далматинцев, чтобы сделать из них шубу. Девушка отказывает злодейке, и тогда за щенками начинается охота. Малышей похищают и с другими пятнистыми щенками увозят в неизвестном направлении. Пэдди, Понго и множество псов со всей округи ведут поиски…