Одним из главных событий Каннского кинофестиваля в этом году стало возвращение «блудного сына» Лазурного берега Ларса фон Триера с его новым фильмом «Дом, который построил Джек». Из-за неверно истолкованных слов о Гитлере во время пресс-конференции «Меланхолии» в 2011 году режиссёра объявили персоной нон-грата киносмотра, и вот, спустя 7 лет, он явил каннской публике своё новорожденное детище. Во время премьеры несколько десятков человек покинули зал,…
Иногда говорят «Этот фильм не для зрителей», подразумевая самокопание режиссёра, желание угодить критикам или пустой формализм. Так вот, «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера именно для зрителей. Для всех. И в первую очередь для тех, кто на любое кино приходит развлечься, отдохнуть и пожевать попкорна. Для тех, кого уже не пробить драмой и жестокостью, для тех, кто привык к насилию.Фон Триер принял этот вызов, и просто с самого старта начал давать оплеухи. Грубо, прямо в лоб, отказавшись от формы в пользу содержания. Не с театральностью «Догвилля». Но с бешеной съёмкой: не в фокусе, дрожащей, теряющей героев из виду. Так, будто сам смотришь на всё это. На насилие, которое происходит на экране, на натуралистичные убийства. Хватит смеяться, это не гротеск от Тарантино, здесь всё реально.
Но не пробить загрубевшую кожу, люди улыбаются и хихикают. Ну да, кроваво, да, тело женщины, привязанное к машине, тащат по дороге, оставляя на асфальте след из крови из мозгов. Видели и не такое. Хорошо, тогда пусть будет актуальнее. Пусть будет издевательство ребёнка над животным. Пусть будут туши убитых зверей. Затихли. Все ведь сейчас моралисты, над мёртвыми животными не смеются, только над людьми.
Но вот на сцене с убийством детей снова захихикали. И над унижением женщины тоже. Причём женщины же и смеются. Правильно, ведь это же кино, тут не по-настоящему. И в голове главного героя тоже всё не по-настоящему, он лишён эмпатии, лишь научился её отлично изображать. Как и люди в зале. Как и они, Джек своими руками уничтожает близких. Тех, кто поверил ему. Просто в качестве эксперимента, просто для разнообразия, для интереса в жизни. Он ведь живёт по своим правилам, отличный слоган, повесьте его на стенку в офисе. Он думает, что всю жизнь строит дом, хотя на самом деле только рушит.
И ведь жертвы сами во всём виноваты. Как по его мнению, в недостатках дома виноват материал. Не нужно быть таким грубым с тем, кто тебе помог, не нужно так жадничать, не нужно быть тупой, в конце концов. Сами напросились же, он ведь будто старался не убивать их. Сами… пока автор не тычет рожей героя (или всё-таки зрителя?) в то, что он оправдывает убийства, что он гордится глупостью жертв. Так же, как в жизни оправдывают воровство и изнасилования. А то и убийства. Только другие, далёкие, где-нибудь в другой стране, где люди сами виноваты, что родились там.
Да и не ловит его никто. И вот оно, снова оправдание. Ведь действительно, преступник столько следов оставляет, а его никто не видит, он сам орёт в окно, что убийца, сам идёт к полицейскому и признаётся… но всем просто наплевать. Не их дело. Но это не оправдание Джека, а обвинение всем остальным. Не героям — зрителям. Обвинение в пассивной поддержке всего происходящего вокруг, в наблюдении и бездействии.
И если «магии кино» не хватает, чтобы осознать это. Вот вам Гитлер, Бухенвальд, сравнение геноцида с искусством. Неужели уже не смешно? А ведь сейчас это тоже просто картинки на экране. Но уже чтобы наверняка, чтобы и самые толстокожие поняли о чём речь. Слишком много в последнее время говорят, что человека определяет отношение к животным, к слабым, к обездоленным. И все кинулись защищать животных. Забыв о том, что рядом есть люди. Не слабые и не обездоленные, и с недостатками, и раздражающие. Но если мучение утёнка вызывает больше эмоций, чем документальные кадры Холокоста — самое время задуматься, что же не так.
А если не до конца пробил сюжет — вот вам напоследок форма. Невероятно красивая, художественная, но невыносимая, с ядовитыми красками, с громким звуком и писком, от которого болят уши. Вот только надо было ещё громче, чтобы невозможно стало слушать, чтобы все разбежались из зала. Вот бы был идеальный финал — люди убегают с фильма, роняя вещи, а не спокойные сборы под ироничную Hit the road Jack.
«Дом, который построил Джек» — очередной тест, как лакмусовая бумажка для реагентов или пятна Роршаха. Таким же тестом была «мама!» Аронофски — каждый видел в фильме то, чего боится. Фильм фон Триера нужно включить каждому и наблюдать за реакцией — своей и окружающих. Некоторых от него тошнит, кто-то зависнет почти без дыхания, кто-то будет смеяться. Но каждый должен найти что-то, что пугает его самого, каждый должен найти в Джеке частичку себя. А потом думать, что же это значило, и что с этим делать.
P.S.: Выйдя из зала я слегка дрожащими руками пытался надеть шарф. Нетвёрдо стоящая на ногах девушка подошла ко мне и не очень внятно спросила: «А Триер где?». «Уже закончился», — буркнул я. «Да неееее, — отвечала она — я пять минут назад вышла, и там ещё всё было, а теперь вход не могу найти». Я очень надеюсь, что она выбежала из зала именно чтобы напиться под впечатлением. Говорят, что слишком частый приём лекарств заставляет вирусы мутировать и порождает более опасные штаммы. Так и Ларсу фон Триеру придётся снимать ещё жёстче, ещё грубее, чтобы добраться до тех, кто и на этом фильме ничего не понял. Чтобы и девушка, потерявшая вход, поняла.
Куда смотрит Мединский с Милоновым?)
Половина зала ушла через полчаса просмотра.
во-первых, каак можно сравнивать "Джека" с "Трансформерами"!! это же абсолютно разный жанр, стиль, да всеее. их объединяет только то, что это все "фильмы"!
во-вторых, да, жестко, да, чернуха, но если смотрели другие работы режиссера - вас это не удивит и не испугает. будете оценивать без шелухи типа "фу, бе, мерзость".
фильм сильный, он цепляет и оставляет мощные эмоции. советую!
Не для любителей "Аквамена" и "Трансформеров" .
Достойная игра главного героя. Хорош во всём. В музыкальных вставках, в концовке да и вообще в целом. Нужно глубоко мыслить, что бы понять такое, ведь это искусство!
Люди, которые уходили с фильма, психологически не готовы вообще подобное смотреть. Народ привык к красивым картинкам не несущим никакой смысловой нагрузки, тупым шуткам "около ширинки"и сексу.
Полная деградация.
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