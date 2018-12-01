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Одним из главных событий Каннского кинофестиваля в этом году стало возвращение «блудного сына» Лазурного берега Ларса фон Триера с его новым фильмом «Дом, который построил Джек». Из-за неверно истолкованных слов о Гитлере во время пресс-конференции «Меланхолии» в 2011 году режиссёра объявили персоной нон-грата киносмотра, и вот, спустя 7 лет, он явил каннской публике своё новорожденное детище. Во время премьеры несколько десятков человек покинули зал,…