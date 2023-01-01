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Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек, 2018: актеры и роли
The House That Jack Built
Дом, который построил Джек
2018 / Дания / Франция / Германия / Швейцария
Трейлер
6.8
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Дом, который построил Джек, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер
Lars von Trier
В ролях
Райли Кио
Riley Keough
Ума Турман
Uma Thurman
Мэтт Диллон
Matt Dillon
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Эдвард Спелирс
Edward Speleers
Шиван Фэллон
Siobhan Fallon Hogan
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Софи Гробёль
Sofie Gråbøl
Дэвид Бэйли
David Bailie
Ози Икхайл
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