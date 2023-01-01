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Дом, который построил Джек Дом, который построил Джек
Киноафиша Фильмы Дом, который построил Джек Дом, который построил Джек, 2018: актеры и роли
The House That Jack Built Дом, который построил Джек 2018 / Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дом, который построил Джек, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Райли Кио Райли Кио Riley Keough Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Мэтт Диллон Мэтт Диллон Matt Dillon Джереми Дэвис Джереми Дэвис Jeremy Davies Эдвард Спелирс Эдвард Спелирс Edward Speleers Шиван Фэллон Шиван Фэллон Siobhan Fallon Hogan Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Софи Гробёль Софи Гробёль Sofie Gråbøl Дэвид Бэйли Дэвид Бэйли David Bailie Ози Икхайл Ози Икхайл Osy Ikhile
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