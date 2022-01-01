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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Дэвид Бэйли
Дэвид Бэйли
David Bailie
О персоне
Фильмография
Дэвид Бэйли
David Bailie
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Дата рождения
4 декабря 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Дэвида Бэйли
Родился 4 декабря 1937 года. Спрингс, Южная Африка.
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Фильмография Дэвида Бэйли
Западня для дьявола
ужасы
2020, Италия
3.0
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
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