Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Бэйли

Дэвид Бэйли

David Bailie
Дэвид Бэйли
Дэвид Бэйли David Bailie
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 декабря 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Дэвида Бэйли

Родился 4 декабря 1937 года. Спрингс, Южная Африка.

Фильмография Дэвида Бэйли
Западня для дьявола
Западня для дьявола
ужасы 2020, Италия
3.0
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши