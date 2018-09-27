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Бруно Ганц

Bruno Ganz
Бруно Ганц
Бруно Ганц Bruno Ganz
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Дата рождения
22 марта 1941
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
16 февраля 2019
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Бруно Ганца

Содержание:

Бруно Ганц – Фильмы
 - Бруно Ганц – “Небо над Берлином”
 - Бруно Ганц – Гитлер
Бруно Ганц – Личная жизнь

Швейцарский актер Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе (Швейцария) в семье швейцарского рабочего и итальянки. Окончил музыкально-театральное училище в родном городе. Дебютировал в кино в 19-летнем возрасте. В 1962 году переехал в Германию.

Бруно Ганц – Фильмы

Актер снимался у таких мастеров авторского кино как Вим Вендерс, Эрик Ромер, Вернер Херцог, Ларс фон Триер. Культовые роли Ганца приходятся на 1970-80-ые годы.

В экранизации новеллы Клейста “Маркиза фон О” (1976) Эрика Ромера Бруно Ганц сыграл главную роль – русского подполковника.

Сотрудничество Ганца и Вендерса началось с картины “Американский друг” (1977), в которой Бруно сыграл неизлечимо больного владельца багетной мастерской Йонатана Циммермана. Затем последовала самая большая работа Вендерса – картина “Небо над Берлином” (1987). В 1993 году вышло продолжение ленты под названием “Так далеко, так близко!”. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 1979 году на экраны вышел ремейк классического немецкого хоррора “Носферату – призрак ночи” Вернера Херцога. В этом фильме Ганц выступил в главной роли: он сыграл агента по недвижимости Джонатана Харкера, который отправился в таинственную Трансильванию к графу Дракула (Клаус Кински).

В 2000-ые годы снялся в проектах: “Хлеб и тюльпаны” (2000), “Лютер” (2003), “Витус” (2006), “Комплекс Баадера-Майнхоф” (2008).

Одна из самых значимых работ актера в этот период – образ профессора Роля в драме Стивена Долдри “Чтец” (2008) с Рэйфом Файнсом и Кейт Уинслет в главных ролях.

В картине Ларса фон Триера “Дом, который построил Джек” (2018) Ганц сыграл Верджа (Вергилия), слушателя и проводника серийного убийцы Джека.

Бруно Ганц – “Небо над Берлином”

Визитной карточкой Бруно Ганца считается образ ангела Дамиэля в фэнтезийной драме Вима Вендерса “Небо над Берлином” (1987). По сюжету картины два ангела – Дамиэль и Кассиэль (Отто Зандер) – немного завидуют смертным. Дамиэль влюбляется в цирковую акробатку Марион (Сольвейг Доммартин) и отказывается от вечной жизни во имя земной любви. Картина получила награду Каннского кинофестиваля, премии European Film Awards и German Film Awards. Также у картины есть продолжение — “Небо над Берлином 2”, в котором Бруно Ганц вернулся к своей роли.

Бруно Ганц – Гитлер

Одной из самых знаковых и известных работ швейцарского актера стала роль Адольфа Гитлера в фильме немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля “Бункер” (2004). В картине показаны последние дни Третьего рейха. Сцена, в которой Гитлер (Ганц) в бешенстве ругается, понимая, что война проиграна, стала вирусной. “Бункер” получил “Оскар” в номинации “лучший зарубежный фильм”, а Ганц удостоился награды European Film Awards и German Film Awards. Также один из фрагментов картины получил широкую известность в интернете, когда пользователи стали накладывать на него свои звуковые дорожки.

Бруно Ганц – Личная жизнь

В 1965 году женился на девушке Сабине. В браке родился сын Даниэль. Сейчас супруги живут раздельно. В 2018 году доктора обнаружили у актера рак толстой кишки, из-за чего Ганц прибегнул к химиотерапии.

Интересные факты о Бруно Ганце

- Чтобы сыграть Адольфа Гитлера, актер четыре месяца дотошно изучал его личность.

- С 1996 года Бруно Ганц является владельцем кольца Иффланда (Август Вильгельм Иффланд – немецкий драматург и актер). Украшенный бриллиантами перстень получает лучший немецко-говорящий актер. Обладатель кольца может передать перстень лучшему по его мнению актеру.

Фильмография Бруно Ганца
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Мой друг Зигмунд Фрейд
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама 2018, Австрия / Германия
6.0
Вечеринка
Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.0
Когда убывает день
Когда убывает день
драма, комедия 2017, Германия
6.0
Еврей должен умереть
Еврей должен умереть
драма 2016, Швейцария
6.0
Помнить
Помнить
триллер 2015, Канада
6.0
Хайди
Хайди
семейный 2015, Германия / Швейцария
7.0
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27 сентября 2018 11:41
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