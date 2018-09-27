Содержание:

Бруно Ганц – Фильмы

- Бруно Ганц – “Небо над Берлином”

- Бруно Ганц – Гитлер

Бруно Ганц – Личная жизнь

Швейцарский актер Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе (Швейцария) в семье швейцарского рабочего и итальянки. Окончил музыкально-театральное училище в родном городе. Дебютировал в кино в 19-летнем возрасте. В 1962 году переехал в Германию.

Бруно Ганц – Фильмы

Актер снимался у таких мастеров авторского кино как Вим Вендерс, Эрик Ромер, Вернер Херцог, Ларс фон Триер. Культовые роли Ганца приходятся на 1970-80-ые годы.

В экранизации новеллы Клейста “Маркиза фон О” (1976) Эрика Ромера Бруно Ганц сыграл главную роль – русского подполковника.

Сотрудничество Ганца и Вендерса началось с картины “Американский друг” (1977), в которой Бруно сыграл неизлечимо больного владельца багетной мастерской Йонатана Циммермана. Затем последовала самая большая работа Вендерса – картина “Небо над Берлином” (1987). В 1993 году вышло продолжение ленты под названием “Так далеко, так близко!”. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

В 1979 году на экраны вышел ремейк классического немецкого хоррора “Носферату – призрак ночи” Вернера Херцога. В этом фильме Ганц выступил в главной роли: он сыграл агента по недвижимости Джонатана Харкера, который отправился в таинственную Трансильванию к графу Дракула (Клаус Кински).

В 2000-ые годы снялся в проектах: “Хлеб и тюльпаны” (2000), “Лютер” (2003), “Витус” (2006), “Комплекс Баадера-Майнхоф” (2008).

Одна из самых значимых работ актера в этот период – образ профессора Роля в драме Стивена Долдри “Чтец” (2008) с Рэйфом Файнсом и Кейт Уинслет в главных ролях.

В картине Ларса фон Триера “Дом, который построил Джек” (2018) Ганц сыграл Верджа (Вергилия), слушателя и проводника серийного убийцы Джека.

Бруно Ганц – “Небо над Берлином”

Визитной карточкой Бруно Ганца считается образ ангела Дамиэля в фэнтезийной драме Вима Вендерса “Небо над Берлином” (1987). По сюжету картины два ангела – Дамиэль и Кассиэль (Отто Зандер) – немного завидуют смертным. Дамиэль влюбляется в цирковую акробатку Марион (Сольвейг Доммартин) и отказывается от вечной жизни во имя земной любви. Картина получила награду Каннского кинофестиваля, премии European Film Awards и German Film Awards. Также у картины есть продолжение — “Небо над Берлином 2”, в котором Бруно Ганц вернулся к своей роли.

Бруно Ганц – Гитлер

Одной из самых знаковых и известных работ швейцарского актера стала роль Адольфа Гитлера в фильме немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля “Бункер” (2004). В картине показаны последние дни Третьего рейха. Сцена, в которой Гитлер (Ганц) в бешенстве ругается, понимая, что война проиграна, стала вирусной. “Бункер” получил “Оскар” в номинации “лучший зарубежный фильм”, а Ганц удостоился награды European Film Awards и German Film Awards. Также один из фрагментов картины получил широкую известность в интернете, когда пользователи стали накладывать на него свои звуковые дорожки.

Бруно Ганц – Личная жизнь

В 1965 году женился на девушке Сабине. В браке родился сын Даниэль. Сейчас супруги живут раздельно. В 2018 году доктора обнаружили у актера рак толстой кишки, из-за чего Ганц прибегнул к химиотерапии.