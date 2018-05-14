6.9
The House That Jack Built - trailer in russian. перевыпуск
6.9

The House That Jack Built

, 2018
The House That Jack Built
Denmark, France, Germany, Switzerland / Thriller, Drama, Horror / 18+
Synopsis

The story follows Jack, a highly intelligent serial killer over the course of 12 years and depicts the murders that truly develop Jack as a serial killer.

Cast

Riley Keough
Uma Thurman
Matt Dillon
Jeremy Davies
Edward Speleers
Siobhan Fallon Hogan
Director Lars von Trier
Writer Lars von Trier, Jenle Hallund
Composer Víctor Reyes
Film details

Country Denmark / France / Germany / Switzerland
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2018
Online premiere 14 December 2018
World premiere 14 May 2018
Release date
23 April 2026 Russia Vereteno 18+
8 April 2019 Argentina
7 March 2019 Australia
30 November 2018 Austria
17 October 2018 Belgium
1 November 2018 Brazil
9 March 2019 Bulgaria
6 December 2018 Chile
2 May 2019 Colombia
4 October 2018 Czechia
29 November 2018 Denmark
19 November 2018 Estonia
8 March 2019 Finland
17 October 2018 France
29 November 2018 Germany
12 December 2018 Great Britain
11 October 2018 Greece
23 March 2019 Hong Kong
19 November 2018 Hungary
3 May 2019 Iceland
14 December 2018 Ireland
28 February 2019 Italy
14 June 2019 Japan
6 December 2018 Kazakhstan
30 November 2018 Lithuania
7 December 2018 Mexico
10 January 2019 Netherlands
4 April 2019 New Zealand
18 October 2018 Norway
11 April 2019 Peru
12 October 2018 Poland
3 January 2019 Portugal
18 January 2019 Romania
17 January 2019 Slovakia
22 November 2018 Slovenia
21 February 2019 South Korea
25 January 2019 Spain
15 March 2019 Sweden
9 January 2019 Tunisia
6 December 2018 Ukraine
MPAA R
Budget €8,700,000
Worldwide Gross $3,081,913
Production Zentropa Entertainments, Film i Väst, Copenhagen Film Fund
Also known as
The House That Jack Built, La casa de Jack, A Casa que Jack Construiu, A ház, amit Jack épített, Dom, który zbudował Jack, Jack staví dům, Jack stavia dom, Jek qurgan uy, La casa di Jack, La casa que Jack construyó, La maison que Jack a bâtie, La maison que Jack a construite, Māja, ko uzcēla Džeks, Maja, mille Jack ehitas, Namas, kurį pastatė Džekas, The House That Jack Built - A Casa de Jack, Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ, Дім, який побудував Джек, Дом, который построил Джек, Кућа коју је Џек саградио, Къщата, която Джак построи, ハウス・ジャック・ビルト, 傑克蓋的房子

Rate 70 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2033 In the Thriller genre  393 In the Drama genre  891 In the Horror genre  143 In films of Denmark  13 In films of France  143 In films of Germany  70 In films of Switzerland  4 In films of 2018  75

Baltika
21:30 from 620 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
17:00 from 450 ₽
Similar films for The House That Jack Built

Presence
Presence Horror, Thriller
2025, USA
5.0
Longlegs
Longlegs Horror, Thriller
2024, USA
6.0
Dogville
Dogville Thriller, Drama
2003, Denmark / Sweden / Norway / Finland / Great Britain / France / Germany / Netherlands
7.0
Antichrist
Antichrist Horror, Drama
2009, Denmark / Germany / France / Sweden / Italy / Poland
6.0
Nymphomaniac: Vol. II
Nymphomaniac: Vol. II Fantasy, Drama
2014, Denmark / Belgium / France / Germany / Great Britain
6.0
Nymphomaniac: Vol. I
Nymphomaniac: Vol. I Drama, Adult
2013, Denmark / Germany / France / Belgium / Great Britain
6.0
Melancholia
Melancholia Sci-Fi, Drama
2010, Germany / Sweden / Denmark / France / Italy
7.0
Dancer in the Dark
Dancer in the Dark Musical, Drama
2000, Denmark / Germany / Netherlands / USA / Great Britain / France / Sweden / Finland / Iceland / Norway
7.0
Titane
Titane Drama, Thriller
2021, France / Belgium
6.0
Irréversible - Inversion Intégrale
Irréversible - Inversion Intégrale Crime, Drama, Mystery
2020, France
7.0
Climax
Climax Drama
2018, France
7.0
Suspiria
Suspiria Thriller, Horror, Mystery
2018, USA / Italy
6.0

Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
