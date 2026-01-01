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Ози Икхайл
Ози Икхайл Osy Ikhile
Киноафиша Персоны Ози Икхайл

Ози Икхайл

Osy Ikhile

Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Боксёр 7.9
Боксёр (2025)
Настоящий американец 7.4
Настоящий американец (2018)
Тарзан. Легенда 7.0
Тарзан. Легенда (2016)

Фильмография Ози Икхайла

Боксёр 7.9
Боксёр Heavyweight
триллер 2025, Великобритания
Цитадель 6.1
Цитадель
боевик, триллер 2023, США
Убийственная команда 5.9
Убийственная команда The Kill Team
боевик, драма, триллер 2019, Испания / США
Настоящий американец 7.4
Настоящий американец
драма, спорт 2018, США
Дом, который построил Джек 6.9
Дом, который построил Джек The House That Jack Built
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
Смотреть трейлер Рецензия
Дафна 6
Дафна Daphne
драма, комедия 2017, Великобритания
Тарзан. Легенда 7
Тарзан. Легенда The Legend of Tarzan
боевик, приключения 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Конец детства 6.9
Конец детства
драма, фантастика, мини-сериал 2015, США
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Новости о Ози Икхайле
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Люди против передовых технологий: вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»
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