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Ози Икхайл
Osy Ikhile
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Ози Икхайл
Ози Икхайл
Osy Ikhile
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Боксёр
(2025)
7.4
Настоящий американец
(2018)
7.0
Тарзан. Легенда
(2016)
Фильмография Ози Икхайла
7.9
Боксёр
Heavyweight
триллер
2025, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Цитадель
боевик, триллер
2023, США
5.9
Убийственная команда
The Kill Team
боевик, драма, триллер
2019, Испания / США
7.4
Настоящий американец
драма, спорт
2018, США
6.9
Дом, который построил Джек
The House That Jack Built
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Дафна
Daphne
драма, комедия
2017, Великобритания
7
Тарзан. Легенда
The Legend of Tarzan
боевик, приключения
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Конец детства
драма, фантастика, мини-сериал
2015, США
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Новости о Ози Икхайле
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