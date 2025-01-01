Я бы хотел сказать, что со временем становится легче. Но нет. Если в этом есть какое-то утешение, то это... привыкаешь к боли, наверное. Я ходил на семинар по горю в Каспре. Знаешь об этом? Не знаю, зачем. Просто хотел, чтобы всё плохое ушло. Хотел ответы... на вопросы, на которые их не найти. После семинара ко мне подошёл консультант и сел рядом. И сказал кое-что, что мне запомнилось. Не знаю, в чём дело — в словах или в том, как он сказал. Он сказал: «Есть хорошие новости и плохие. Плохие — ты уже никогда не будешь прежним. Ты никогда не станешь целым, никогда. Ты потерял дочь. Это ничем не заменить. А хорошие новости в том, что как только ты это примешь и позволишь себе страдать... ты сможешь навещать её в мыслях и вспоминать всю любовь, которую она тебе дала, всю радость, которую она знала.» Суть в том, Мартин, что нельзя уходить от боли. Если уйдёшь — ты лишишь себя... Ты лишишь себя всех её воспоминаний. Каждого последнего. От её первого шага до последней улыбки. Убери всё прочее. Просто прими боль, Мартин. Слышишь меня? Прими её. Это единственный способ сохранить её с собой.