Cory LambertЯ бы хотел сказать, что со временем становится легче. Но нет. Если в этом есть какое-то утешение, то это... привыкаешь к боли, наверное. Я ходил на семинар по горю в Каспре. Знаешь об этом? Не знаю, зачем. Просто хотел, чтобы всё плохое ушло. Хотел ответы... на вопросы, на которые их не найти. После семинара ко мне подошёл консультант и сел рядом. И сказал кое-что, что мне запомнилось. Не знаю, в чём дело — в словах или в том, как он сказал. Он сказал: «Есть хорошие новости и плохие. Плохие — ты уже никогда не будешь прежним. Ты никогда не станешь целым, никогда. Ты потерял дочь. Это ничем не заменить. А хорошие новости в том, что как только ты это примешь и позволишь себе страдать... ты сможешь навещать её в мыслях и вспоминать всю любовь, которую она тебе дала, всю радость, которую она знала.» Суть в том, Мартин, что нельзя уходить от боли. Если уйдёшь — ты лишишь себя... Ты лишишь себя всех её воспоминаний. Каждого последнего. От её первого шага до последней улыбки. Убери всё прочее. Просто прими боль, Мартин. Слышишь меня? Прими её. Это единственный способ сохранить её с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ChipЧувак, меня прям бесит. Хочется всю эту чертову вселенную побить. Ты понимаешь, как это ощущается?
Cory LambertПонимаю. Но я решил бороться с этим чувством, потому что понял — мир победит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cory LambertВолки не убивают неудачливых оленей. Они убивают слабых. Ты боролась за свою жизнь, Джейн. И теперь можешь уйти с ней.
Jane BannerКак далеко, ты думаешь, здесь кто-то может пробежать босиком?
Cory LambertНе знаю. Как измерить чью-то волю к жизни? Особенно в таких условиях. Но я знала эту девчонку. Она была бойцом. Так что, как бы далеко ты ни думал, что она бежала... могу тебе гарантировать — она бежала дальше.
MartinПочему каждый раз, когда вы пытаетесь нам помочь, вы сначала нас оскорбляете, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Natalie[рассказ]В моём идеальном мире есть луг. Где ветер танцует с ветвями дерева, бросая пятна света, как леопардовые, на поверхность пруда. Дерево стоит высокое, величественное и одинокое, даря тень всему, что под ним.
Natalie[девочка бегает в панике]Здесь, в колыбели всего, что мне дорого.
[она падает]
NatalieЯ храню каждое твоё воспоминание. И когда меня застанет лёд реальности... вдали от твоих любящих глаз, я вернусь сюда, закрою глаза и найду утешение в простой совершенстве того, что ты есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MartinТы водишь эту ФБРшницу, чтобы она не заблудилась, да?
Cory LambertЗнаешь, мы старались быть очень осторожными с Эмили. Пытались предусмотреть всё. Она была такой хорошей девочкой. Но мы ослабили бдительность. И зачем я тебе это рассказываю? У тебя когда-нибудь могут появиться дети. Нельзя моргать. Ни разу, никогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jane BannerДай мне свою рацию. Мой лучший шанс выбраться отсюда — вертолёт. У тебя же такого нет, да?
Cory LambertЗа последние несколько лет ты только и делал, что х#йню, Чип.
ChipЭто место, чувак, оно забирает у нас всё. Что забрало и у тебя.
Cory LambertЯ не собираюсь стоять тут и говорить, что жизнь справедлива — она такой не бывает. Ни для кого из нас. Но что нам остаётся? Эта земля — всё, что у нас осталось.
ChipКакого х#я ты несёшь про «мы»? Единственное родное в тебе — это твоя бывшая жена и дочь, которых ты не смог защитить. Может, если бы ты стал детективом...
Cory Lambert[Кори хватает Чипа и резко прижимает к стене]Об этом лучше не говорить. Понял меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cory LambertТы собираешься читать мне нотации про защиту людей, когда сам делаешь ту хрень, что их губит? В отличие от большинства, у тебя был каждый шанс свалить отсюда, если бы ты этого хотел. У тебя была армия, у тебя был колледж, что угодно, это был твой выбор. Посмотри, что ты выбрал!
Cory LambertСтрадания тяжело даются молодым. У них нет нашего опыта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NatalieВ моём идеальном мире есть луг. Там ветер танцует с ветвями дерева, бросая пятна света, словно леопардовые, на поверхность пруда. Дерево стоит высокое, величественное и одинокое, затеняя мир под собой. Настанет день, когда я прислонюсь к его стволу и посмотрю на долину, где солнце греет, но не жжёт. Я буду наблюдать, как листья меняют цвет — сначала зелёные, потом янтарные, затем багровые. Потом не останется ни одного листа. Но дерево не умрёт. Потому что в этом месте зима никогда не приходит. Здесь, в колыбели всего, что мне дорого, я храню каждую твою память. И когда я окажусь застывшей в грязи реального мира, далеко от твоих любящих глаз, я вернусь сюда, закрою глаза и утешусь простой совершенностью осознания того, что ты есть.