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Киноафиша Фильмы Ветреная река Цитаты из фильма Ветреная река

Цитаты из фильма Ветреная река

Cory Lambert Я бы хотел сказать, что со временем становится легче. Но нет. Если в этом есть какое-то утешение, то это... привыкаешь к боли, наверное. Я ходил на семинар по горю в Каспре. Знаешь об этом? Не знаю, зачем. Просто хотел, чтобы всё плохое ушло. Хотел ответы... на вопросы, на которые их не найти. После семинара ко мне подошёл консультант и сел рядом. И сказал кое-что, что мне запомнилось. Не знаю, в чём дело — в словах или в том, как он сказал. Он сказал: «Есть хорошие новости и плохие. Плохие — ты уже никогда не будешь прежним. Ты никогда не станешь целым, никогда. Ты потерял дочь. Это ничем не заменить. А хорошие новости в том, что как только ты это примешь и позволишь себе страдать... ты сможешь навещать её в мыслях и вспоминать всю любовь, которую она тебе дала, всю радость, которую она знала.» Суть в том, Мартин, что нельзя уходить от боли. Если уйдёшь — ты лишишь себя... Ты лишишь себя всех её воспоминаний. Каждого последнего. От её первого шага до последней улыбки. Убери всё прочее. Просто прими боль, Мартин. Слышишь меня? Прими её. Это единственный способ сохранить её с собой.
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Chip Чувак, меня прям бесит. Хочется всю эту чертову вселенную побить. Ты понимаешь, как это ощущается?
Cory Lambert Понимаю. Но я решил бороться с этим чувством, потому что понял — мир победит.
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Cory Lambert Волки не убивают неудачливых оленей. Они убивают слабых. Ты боролась за свою жизнь, Джейн. И теперь можешь уйти с ней.
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Cory Lambert Везение здесь не живёт.
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Jane Banner Не стоит ли нам подождать подкрепления?
Ben Это не та страна, где ждут подкрепления. Здесь ты сам за себя.
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Martin Слышал, что случилось. Говорят, один всё ещё пропал.
Cory Lambert Нет. Никого не пропало.
Martin Как он ушёл?
Cory Lambert Тихо и незаметно.
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Cory Lambert Волков не ловят там, где они могут быть. Их ищут там, где они уже побывали.
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Jane Banner Она пробежала шесть миль по снегу.
Cory Lambert Да, пробежала.
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Jane Banner Как далеко, ты думаешь, здесь кто-то может пробежать босиком?
Cory Lambert Не знаю. Как измерить чью-то волю к жизни? Особенно в таких условиях. Но я знала эту девчонку. Она была бойцом. Так что, как бы далеко ты ни думал, что она бежала... могу тебе гарантировать — она бежала дальше.
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Alice Crowheart Термобельё может задираться между ягодицами.
[видит, что Джейн в стрингах]
Alice Crowheart Похоже, у тебя это уже случилось.
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Martin Почему каждый раз, когда вы пытаетесь нам помочь, вы сначала нас оскорбляете, а?
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[первые строки]
Natalie [рассказ] В моём идеальном мире есть луг. Где ветер танцует с ветвями дерева, бросая пятна света, как леопардовые, на поверхность пруда. Дерево стоит высокое, величественное и одинокое, даря тень всему, что под ним.
Natalie [девочка бегает в панике] Здесь, в колыбели всего, что мне дорого.
[она падает]
Natalie Я храню каждое твоё воспоминание. И когда меня застанет лёд реальности... вдали от твоих любящих глаз, я вернусь сюда, закрою глаза и найду утешение в простой совершенстве того, что ты есть.
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Martin Ты водишь эту ФБРшницу, чтобы она не заблудилась, да?
Cory Lambert Меня об этом просили, а не то, что я делаю.
Martin Тогда что ты делаешь?
Cory Lambert Я охотник, Мартин. Как ты думаешь, что я делаю?
Martin Если найдёшь того, кто это сделал... Мне без разницы, кто это. Понял меня?
Cory Lambert [кивает] Там, где они стоят.
Martin Тогда слазь с моей веранды и иди делай.
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Evan Что, бл#ь, ты делаешь? Почему ты меня обходишь?
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Мартин [финальные реплики] Есть минутка посидеть со мной?
Кори Ламберт Я никуда не денусь.
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Cory Lambert Знаешь, мы старались быть очень осторожными с Эмили. Пытались предусмотреть всё. Она была такой хорошей девочкой. Но мы ослабили бдительность. И зачем я тебе это рассказываю? У тебя когда-нибудь могут появиться дети. Нельзя моргать. Ни разу, никогда.
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Jane Banner Дай мне свою рацию. Мой лучший шанс выбраться отсюда — вертолёт. У тебя же такого нет, да?
Cory Lambert Нет.
Jane Banner Дай мне свою рацию. Иди за ними.
Cory Lambert Я их не приведу. Ты должна это понимать.
Jane Banner Понимаю.
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Casey Прости, пап.
Cory Lambert Эй, каково правило, дружок? Пистолет всегда заряжен, даже если на самом деле нет. Понял?
Casey Да.
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Martin Я уже хотел бросить... и тут звонит телефон... а это никогда не к добру... но сегодня — к лучшему.
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Chip Я ни х#я не делал.
Cory Lambert За последние несколько лет ты только и делал, что х#йню, Чип.
Chip Это место, чувак, оно забирает у нас всё. Что забрало и у тебя.
Cory Lambert Я не собираюсь стоять тут и говорить, что жизнь справедлива — она такой не бывает. Ни для кого из нас. Но что нам остаётся? Эта земля — всё, что у нас осталось.
Chip Какого х#я ты несёшь про «мы»? Единственное родное в тебе — это твоя бывшая жена и дочь, которых ты не смог защитить. Может, если бы ты стал детективом...
Cory Lambert [Кори хватает Чипа и резко прижимает к стене] Об этом лучше не говорить. Понял меня?
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Cory Lambert Ты собираешься читать мне нотации про защиту людей, когда сам делаешь ту хрень, что их губит? В отличие от большинства, у тебя был каждый шанс свалить отсюда, если бы ты этого хотел. У тебя была армия, у тебя был колледж, что угодно, это был твой выбор. Посмотри, что ты выбрал!
[указывает в сторону дома с наркотиками]
Cory Lambert Посмотри, что ты выбрал. Чёрт тебя побери.
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Chip [о его сестре] Ты сказал «была». Что ты имеешь в виду под «была»? Что ты имеешь в виду под «была»? Что ты имеешь в виду под «была»?
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Casey [о подруге сестры] Она умерла, как Эмили?
Cory Lambert Она умерла от холода.
Casey Значит, как и Эмили.
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Ben Я ценю твою страсть, это не типичная реакция ФБР. Но Рэнди на нашей стороне.
Jane Banner Когда мой начальник увидит его отчёт, он захочет вернуть меня в Вегас. Не то чтобы я сильно помогал, но я — всё, что у вас есть.
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Cory Lambert Ты мог бы позвонить и спросить, знаешь ли.
Jane Banner Я хотел понять, зачем ты мне помогаешь. Теперь понял.
🧡
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Jane Banner Что думаешь?
Cory Lambert Я знаю только то, что говорят следы.
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Wilma Ты в порядке?
Cory Lambert Бывало и лучше.
Wilma Всё возвращается, да?
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Evan [Дилану, перед тем как тот его застрелит] Пшёл ты, поехали!
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Wilma Так ты, Бен и эта маленькая девчонка из ФБР собрались своей компанией, чтобы всё разобраться, слышала.
Cory Lambert Просто пытаюсь помочь.
Wilma Ты не найдёшь ответов, которые ищешь, что бы ни нашёл.
Cory Lambert Это не про Эмили.
Wilma [сдерживая слёзы] Спокойной ночи, Кори.
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Cory Lambert Страдания тяжело даются молодым. У них нет нашего опыта.
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Natalie В моём идеальном мире есть луг. Там ветер танцует с ветвями дерева, бросая пятна света, словно леопардовые, на поверхность пруда. Дерево стоит высокое, величественное и одинокое, затеняя мир под собой. Настанет день, когда я прислонюсь к его стволу и посмотрю на долину, где солнце греет, но не жжёт. Я буду наблюдать, как листья меняют цвет — сначала зелёные, потом янтарные, затем багровые. Потом не останется ни одного листа. Но дерево не умрёт. Потому что в этом месте зима никогда не приходит. Здесь, в колыбели всего, что мне дорого, я храню каждую твою память. И когда я окажусь застывшей в грязи реального мира, далеко от твоих любящих глаз, я вернусь сюда, закрою глаза и утешусь простой совершенностью осознания того, что ты есть.
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Jane Banner О боже.
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Cory Lambert Шторм вернётся.
Jane Banner Вот это да, есть на что надеяться.
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Cory Lambert Ты лучше полегче с Чипом.
Cory Lambert Страдания тяжело даются молодым, у них нет нашей закалки.
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Cory Lambert Ты ищешь улики, но не видишь всех признаков.
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