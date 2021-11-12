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Джулия Джонс
Джулия Джонс
Julia Jones
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Джулия Джонс
Julia Jones
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Дата рождения
23 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
173 см
Биография Джулии Джонс
Родилась 23 января 1981 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Джулии Джонс
Думай как собака
комедия
2019, США
5.0
Снегоуборщик
боевик, триллер, драма
2019, Великобритания
6.0
Дурацкое дело нехитрое
триллер, боевик
2018, Великобритания
6.0
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.0
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
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Персонаж Майкла С Холла теряет над собой контроль в новом проморолике «Декстера: Новая кровь»
По прошествии лет титульный герой поддался своей темной стороне, чем навлек на себя неприятности.
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12 ноября 2021 11:38
Знакомые и новые лица вместе: появилось фото с главными персонажами «Декстера: Свежая кровь»
На снимке герой Майкла С. Холла запечатлен в окружении призраков прошлого и жителей Айрон-Лэйк.
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21 октября 2021 14:18
«Эволюционирующий монстр» Майкл С Холл точит свой тесак в новом трейлере «Декстера: Свежая кровь»
В свежем ролике углубляются в сюжет и показывают главного злодея.
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10 сентября 2021 12:11
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