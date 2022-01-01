Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Парадиз

Прокатчик Парадиз

О прокатчике

Прокатная компания «Парадиз» была основана в 1992 году, и за это время она приобрела права на более чем 1000 самых разных шедевров мирового кино. Именно благодаря ей, российские зрители смогли увидеть ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Педро Альмодовара и Эмира Кустурицы. Помимо авторского и фестивального кино «Парадиз» также продвигает на рынке отечественные картины.

Самыми успешными фильмами компании последних двадцати лет стали «Авиатор», «Невыносимая жестокость», «Александр», «К-19», «Обитель зла 3» и многие другие.

В группу компаний «Парадиз» также входит подразделение по производству фильмов, основанное в 2003 году. Среди самых известных картин, выпущенных в прокат, следует выделить такие, как «Сволочи», «Соловей-Разбойник», «Танец Дели» и «Мой парень – ангел».

Фильмы
Кунг Фьюри 2
боевик, комедия, фантастика , США / Швеция
0.0
Arthur the King
анимация , США
0.0
Окрыленный молитвой
драма 2023, США
0.0
Боец: король ринга
Боец: король ринга
криминал, драма, биография 2022, Великобритания
0.0
Ник и нефритовое дерево
Ник и нефритовое дерево
анимация, детский 2022, Россия / Китай
0.0
Лулу и Бриггс
Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Криминальный город 2
Криминальный город 2
криминал 2022, Корея
0.0
Смотреть за 1 рубль
X
X
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Все фильмы
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши