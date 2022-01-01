Прокатчик Парадиз

Прокатная компания «Парадиз» была основана в 1992 году, и за это время она приобрела права на более чем 1000 самых разных шедевров мирового кино. Именно благодаря ей, российские зрители смогли увидеть ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Педро Альмодовара и Эмира Кустурицы. Помимо авторского и фестивального кино «Парадиз» также продвигает на рынке отечественные картины.

Самыми успешными фильмами компании последних двадцати лет стали «Авиатор», «Невыносимая жестокость», «Александр», «К-19», «Обитель зла 3» и многие другие.

В группу компаний «Парадиз» также входит подразделение по производству фильмов, основанное в 2003 году. Среди самых известных картин, выпущенных в прокат, следует выделить такие, как «Сволочи», «Соловей-Разбойник», «Танец Дели» и «Мой парень – ангел».