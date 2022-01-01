В классических детективах расследование сложных дел всегда ведут следователи-мужчины. Но у женщин не меньше шансов на то, чтобы раскрыть непростое преступление. Интуиция и врожденное умение обращать внимание на незначительные на первый взгляд детали помогают им расследовать запутанные дела и отправлять за решетку убийц и маньяков.

Пять самых увлекательных фильмов про женщин-детективов

Современные режиссеры уже давно отказались от стереотипов о том, что лишь мужчина может расследовать сложные преступления. Главные роли в детективах все чаще достаются женщинам. Им не хуже, чем мужчинам, удается подмечать важные детали. А иногда они видят даже больше, чем их коллеги противоположного пола. Женская интуиция способна помочь там, где пасуют логика и рациональный подход.

Ветреная река

Во время работы над фильмом Элизабет Олсен столкнулась с воспалением глаз из-за отраженных от снега солнечных лучей. По сюжету на территории индейской резервации находят труп молодой местной жительницы. Ее изнасиловали, но патологоанатом не может написать убийство как причину смерти. Жертва умерла от холода. Расследовать дело прибывает агент-новичок ФБР Джейн Беннер. Ей непросто работать в незнакомых условиях, не зная специфики и обычаев коренного населения.

За помощью она обращается к местному егерю.

Она испекла убийство: Тайна сливового пудинга

Этот комедийный детектив входит в цикл лент, рассказывающих о приключениях проницательного кондитера Ханны Свенсен. Не так давно она помогла в расследовании громкого преступления, но теперь ей предстоит новое испытание. Женщине придется выбрать одного из претендентов на ее руку и сердце. Внимание ей оказывают сразу два поклонника – дантист и помощник шерифа. Мать и сестра дают собственные советы, но Ханне придется отложить в сторону личные переживания. В канун Рождества происходит очередное преступление, за расследование которого она обязана взяться.

Ведь рядом с кондитерской находят застреленным ее постоянного покупателя.

Забирая жизни

Напряженный триллер с непредсказуемым финалом переносит зрителей в начало 80-х. Молодой парень убивает другого и присваивает себе его вещи. Через 20 лет в Монреале находят тело неизвестного человека. У детективов нет ни одной улики, поэтому расследование передают в ФБР. Агент Иллиана Скотт понимает, что новое преступление связано с другими подобными убийствами. На протяжении многих лет серийный маньяк убивал людей, но так и не был пойман. Однако его цель не связана с жестокостью.

Убийца проживал жизнь каждого человека, которого когда-то лишил жизни.

Афера Томаса Крауна

Классический фильм 1968 года стал обладателем премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню. В 1999 году на экраны вышел ремейк криминального триллера, который также был высоко оценен критиками. Главный герой ленты – миллионер из Бостона Томас Краун. Он пытается разнообразить жизнь и постоянно ищет новые впечатления. Очередным развлечением для него становится идеальное ограбление банка. Интеллектуал продумывает все до мелочей. Но расследовать дело поручают следователю страховой компании Вики Андерсон.

И она чувствует, что именно Краун стоит за дерзким преступлением.

Бесшумный

Рейберн работает в заповеднике, который когда-то основал. 5 лет назад мужчина лишился дочери. Она пропала, пока он ходил за выпивкой. С тех пор главный герой не оставляет попыток найти возможного убийцу. Поэтому, когда в парке находят тело неизвестной девушки, он решает, что это его дочь. Но жертвой оказывается не она. Убийство начинает расследовать шериф Элис Густафсон. Сначала она решает, что с преступлением может быть связан Рейберн.