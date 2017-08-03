Кори Лабмерт (Джереми Реннер) охотник. Если быть немного точнее, то он выслеживает и отстреливает хищников, повадившихся таскать домашний скот. Ламберт искал пуму и двоих котят, уроки по охоте которым незадачливая мать давала с использованием животных местных индейцев, когда нашел окоченевший труп девушки. Кори был лично знаком с убитой, Нэтали (Келси Чоу) дружила с его дочерью. Как потом покажет экспертиза, незадолго до смерти девушка была изнасилована. ФБР отправляет в индейскую резервацию…
Кажется только, что роль агента Бэннер преувеличена, она весь фильм вела себя немного глупо, в конце, кажется, показала профессионализм, но только в конце, когда попросила рацию, чтобы вызвать вертолет 😃
Снег, снег, один сплошной снег. Психика человека даёт сбой, если постоянно видеть одно и тоже. С ней в принципе происходит что-то дикое, если она только и осознает, что перед ней одно и то же зрелище - маленькие, сыпучие кристаллики льда. Шаг вправо - снег. Шаг влево - снег. Конечно, психоустойчивость - дело такое. Воспитание силы воли, её закалка, но когда человек подвергается затяжке собственных мыслей - то тут уже никакая помощь не сделает чуда. Хуже съехавшей головы может быть только её медлительность. То, как флегматично человек убивает себя, делает из него жертву. Не чью-либо жертву. Он становится жертвой самого себя и единственное, что он может сделать - умереть быстрее, чем психика сделает это за него.
Как бы в доказательство того, что от картины не стоит ждать чего-то сверхординарного, сценарист триллеров «Убийца» и «Любой ценой» Тейлор Шеридан с самого начала иллюстрирует перед нами тёмную и мрачную резервацию «Ветреная река». Заброшенное место для всего мира пытается не идти на дно, в которое загоняют его жители. Если раньше над ними преобладали амбиции о светлом будущем, то теперь - это косяк в руке и срок в колонии. Закалённые жители привыкли к своему местообитанию, а правоохранительные органы уже не удивляются происходящему. Для каждого из них всё это – обычный день. Главный вопрос, который кружится в голове - это не «как?» и «почему?», а «кто следующий?». Для индейцев, на чьих землях ходят чужие, практически все белые уже «свои». Кори (Джереми Реннер) находится между двух миров. Его бывшая жена - индианка, а дети - полукровки. Поэтому для всех он, как бы, родной. Но доля недоверия к нему остаётся по сей день.
«Ветреная река» сильно отличается от своих коллег по жанру. Вроде бы, фильм не показывает ничего того, что может сильно удивить, но проведённая работа заставляет изменить свою позицию по этому поводу. Фильм медленно и не спеша идёт по чётко выстроенному плану, позволяя зрителю насладиться развитием персонажей. Картина не мчится за мгновенным результатом, а позволяет вслушаться в поставленную проблему. Это ни в коем случае ни минус, и от этого целостность фильма не страдает. Благодаря этому можно с лёгкостью разгадать, каким человеком является персонаж. Чем он мыслит и что хочет в дальнейшем. Помимо этого, локации резиденции невероятно симпатичны. Продвигаясь от одной местности к другой, зритель достигает новых высот, которые предлагает «Ветреная река». По сути, это снег. Гора снега, который валит отовсюду. Но то, насколько красиво изобразили долину - это неописуемо и передать словами увиденное невозможно. Лента рисует выпуклые психологические портреты, обращает внимание зрителей на смешанные нюансы отношений белых и «красных» американцев, делает тоже самое, что и с персонажами - выстраивает чёткую грань между двух сторон. Вы думаете, что это обычная работа с местностью, но это не так. Посмотрите на любой-другой фильм, который можно хоть немного сравнить с картиной Тейлора Шаридана - вы не увидите и малейший сходности.
Главная загадка, которая ставится в начале - что же произошло? Насилие, путём жестокого избиения девушки? Или грубость, переросшая в убийство? Основной посыл понятен, раскрывать его я не буду. Самое главное - это то, что сценарий не позволяет додумывать за него, как это часто случается в других фильмах. От концовки ждёшь, что она разложит всё пополам, попутно давая частички, которые будет необходимо поставить на доску трофеев. Но этого не происходит, а финал представляет собой что-то вроде откровения души. Основное раскрытие происходит неожиданно - так, как этого не ожидает ни один зритель. Путём флэшбека нам дают посмотреть на главного антагониста, который в общем-то, им не является. И в этом весь восклицательный знак - не ждите предсказуемости, что есть везде. Сказки бывают везде, а «Ветреная река» предполагает реал, которого слишком мало в мировом кинематографе. Кто-то считает, что конец, представленный в фильме - это абсурд, так делать нельзя. Но именно это и есть творчество - вам суют то, чего вы не ожидаете, но при этом сильно хотите. Режиссёр угадал с формулой кино, потому оно и получилось высшим.
Кроме того, детектив предлагает нам поразительную историю персонажей, каждой из которых хочется похлопать. Неважно, какую роль отвели актёру и его герою - он всё равно получит своё время для проявления. Кори - местный охотник на живность давно привык ко всевозможным ужасам долины. Его не пугает ни жестокая смерть, ни задушенное самоубийство. Все знают, что Реннер - разноплановый актёр и способен сыграть любого персонажа, но его игра здесь - это больше чем игра. Джереми выражает сочувствие, словно его постигла такая участь, а не его друзей. Он показывает настоящую, живую игру, от которой приходишь в восторг. То же самое происходит и Элизабет Олсен, но её Джейн Беннер - это скорей наивная горожанка, чем опытный сотрудник. На деле всё так и есть - Элизабет справляется с обязанностями новичка. Другое дело, что она это делает не как простак, способный на многое. Агент ФБР привык к городской жизни и не знает, что такое жизнь в резиденции. По ходу фильма её герой развивается. Если вначале нам показывают самоуверенного стажёра, то к концу - это закоренелый «индианец», повидавший настоящую тяжесть жизни. Главная фишка процесса развития как сценария, так и персонажей - фильм не подаётся как типичный расследовательный детектив. «Ветреная река» подается чопорно и бездушно — но при этом постоянно хранит пустую, необоснованную интригу.
Вердикт. До главного события кинематографа остаётся всего-ничего. Оскар готовится к открытию, а перед нами первый реальный участник на его победу. «Ветреная река», как уже говорилось, создаёт настоящие эмоции от просмотра картины и делает так, что фильм не хочется признавать обычным фильмом. Дуэт Реннер-Олсен делает из «Ветреной реки» настоящее кино, которое способно урвать не одну статуэтку на ближайшем мероприятии. Кажется, «Фильм года» в этот раз будет по-настоящему напряжённым.
Хотелось выделить один единственный эпизод в фильме, который является «вышкой», но не получается. В фильме две масштабные экшн-сцены, и они обе получились на загляденье. Режиссер создал их простыми, поддающимися логике человека бойнями, которые можно смотреть не ради перестрелки. Кроме того, конец фильма, с участием Джереми Реннера и Гила Бирменгема – это настоящий эпик, с шикарным прописанием диалога!
хорошо, но достаточно спокойно развивается сюжет, до конца не понятно, чем всё закончится.
пара диалогов были очень странные, похожие на статусы в контакте ;)))
актёры молодцы, природа красивая!
8 баллов из 10ти!
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