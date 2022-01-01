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Йен Боэн
Йен Боэн
Ian Bohen
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Йен Боэн
Ian Bohen
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Дата рождения
24 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Йена Боэна
Родился 24 сентября 1976 года. Кармел, Калифорния, США.
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Фильмография Йена Боэна
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.0
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