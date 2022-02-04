Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Келси Эсбиль
Келси Эсбиль
Kelsey Asbille
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Келси Эсбиль
Kelsey Asbille
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 сентября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Келси Эсбиль
Родилась 9 сентября 1991 года. Колумбия, Южная Каролина, США.
Развернуть
Фильмография Келси Эсбиль
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.0
Беги
мелодрама, боевик, триллер
2013, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Йеллоустоун» официально продлен на пятый сезон
Семья землевладельцев Даттон ожидаемо вернется на экраны.
Написать
4 февраля 2022 12:34
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России