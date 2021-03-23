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Ник Кейв
Ник Кейв
Nick Cave
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Ник Кейв
Nick Cave
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Дата рождения
22 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Композитор, Актер
Биография Ник Кейв
Родился 22 сентября 1957 года. Варраканабил, Виктория, Австралия
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Фильмография Ник Кейв
Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen
мюзикл, документальный
2017, Дания
8.0
Прекрасные дни в Аранхуэсе
драма
2016, Франция / Германия / Португалия
5.0
One More Time with Feeling
документальный, мюзикл
2016, Австралия
8.0
Гластонбери
документальный, мюзикл
2006, США / Великобритания
6.0
Джонни-замша
мелодрама, комедия
1991, Франция / США / Швейцария
7.0
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23 марта 2021 15:59
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