Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в сиквеле «Ветреной реки»

В актерском составе сиквела «Ветреной реки» произошло пополнение. Согласно Deadline, к касту второй части присоединились звезда сериала «Наследники» Алан Рак и Гил Бирмингем из оригинальной ленты Тейлора Шеридана. Вместе с ними к команде примкнули Кали Реис, которую в этом году можно будет увидеться в четвертом сезоне «Настоящего детектива», и Татанка Минс, сыгравший в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Ранее роли в продолжении получили Джейсон Кларк, Скотт Иствуд, Мартин Сенсмейер и Чэск Спенсер.

Режиссером выступит Кари Скогланд («Сокол и Зимний солдат»). Сценарий написали Патрик Мэссет и Джон Зинмен — авторы первой «Лары Крофт» с Анджелиной Джоли и драмы «Золото» с Мэттью МакКонахи. Сам Шеридан в разработке сиквела не участвует.

В центре повествования окажется новое ужасающее событие в резервации Ветреная река. Происходит серия ритуальных убийств, но власти и правоохранительные органы бессильны. В местность для расследования прибывает ФБР и обращается за помощью к молодому следопыту Чипу Хэнсону (Сенсмейер) из первой картины. Герои Джереми Реннера и Элизабет Олсен в сюжете не задействованы.

Официальное название второй части — «Ветреная река: Следующая глава». Съемки уже стартовали и проходят в Канаде. Дата релиза пока не анонсирована.