Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в сиквеле «Ветреной реки»

Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в сиквеле «Ветреной реки»

23 марта 2023 16:02
Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в сиквеле «Ветреной реки»

Во второй части появятся некоторые актеры из оригинального фильма.

В актерском составе сиквела «Ветреной реки» произошло пополнение. Согласно Deadline, к касту второй части присоединились звезда сериала «Наследники» Алан Рак и Гил Бирмингем из оригинальной ленты Тейлора Шеридана. Вместе с ними к команде примкнули Кали Реис, которую в этом году можно будет увидеться в четвертом сезоне «Настоящего детектива», и Татанка Минс, сыгравший в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Ранее роли в продолжении получили Джейсон Кларк, Скотт Иствуд, Мартин Сенсмейер и Чэск Спенсер.

Режиссером выступит Кари Скогланд («Сокол и Зимний солдат»). Сценарий написали Патрик Мэссет и Джон Зинмен — авторы первой «Лары Крофт» с Анджелиной Джоли и драмы «Золото» с Мэттью МакКонахи. Сам Шеридан в разработке сиквела не участвует.

В центре повествования окажется новое ужасающее событие в резервации Ветреная река. Происходит серия ритуальных убийств, но власти и правоохранительные органы бессильны. В местность для расследования прибывает ФБР и обращается за помощью к молодому следопыту Чипу Хэнсону (Сенсмейер) из первой картины. Герои Джереми Реннера и Элизабет Олсен в сюжете не задействованы.

Официальное название второй части — «Ветреная река: Следующая глава». Съемки уже стартовали и проходят в Канаде. Дата релиза пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Related video