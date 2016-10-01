Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 июля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Лии Ахеджаковой

Родилась 9 июля 1938 года. Днепропетровск, СССР (Украина).

Фильмография Лии Ахеджаковой
Комета Галлея
Комета Галлея
комедия, мелодрама 2020, Россия
5.0
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Кроткая
Кроткая
драма 2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
6.0
Игра в джин
спектакль 2015, Россия
0.0
Мамы
Мамы
комедия 2012, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.0
Любовь-морковь 3
Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.0
Магический кубок
Магический кубок
мистика, семейный, комедия 2010, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Ленинградский киноклуб» стартует в «Родине» Год российского кино близится к завершению. В честь этого в Санкт-Петербурге откроется проект «Ленинградский киноклуб», который подарит зрителям возможность увидеть на большом экране
Написать
1 октября 2016 10:47
Все новости
Статьи о персоне
«Продаётся всё!»: Ахеджакова сорвала маску с Прокловой 83-летняя актриса возмутилась поступком коллеги.
2 комментария
19 июня 2022 09:37
83-летняя Ахеджакова сорвала маску с оскандалившейся Прокловой: такого не ожидал никто Знаменитость уверена, что личная жизнь должна оставаться личной.
Написать
30 мая 2022 17:45
Ипполит — китаец, подруга Нади — афроамериканка: Ахеджакова пришла в ужас от новой «Иронии судьбы» Звезду не интересует американская версия любимой многими комедии.
Написать
14 января 2022 09:41
Все статьи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши