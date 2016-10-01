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Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
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Лия Ахеджакова
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Дата рождения
9 июля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Лии Ахеджаковой
Родилась 9 июля 1938 года. Днепропетровск, СССР (Украина).
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Фильмография Лии Ахеджаковой
Комета Галлея
комедия, мелодрама
2020, Россия
5.0
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.0
Кроткая
драма
2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
6.0
Игра в джин
спектакль
2015, Россия
0.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
7.0
Любовь-морковь 3
комедия
2010, Россия
7.0
Магический кубок
мистика, семейный, комедия
2010, Россия
0.0
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1 октября 2016 10:47
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«Продаётся всё!»: Ахеджакова сорвала маску с Прокловой
83-летняя актриса возмутилась поступком коллеги.
2 комментария
19 июня 2022 09:37
83-летняя Ахеджакова сорвала маску с оскандалившейся Прокловой: такого не ожидал никто
Знаменитость уверена, что личная жизнь должна оставаться личной.
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30 мая 2022 17:45
Ипполит — китаец, подруга Нади — афроамериканка: Ахеджакова пришла в ужас от новой «Иронии судьбы»
Звезду не интересует американская версия любимой многими комедии.
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14 января 2022 09:41
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