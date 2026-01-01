Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
События
Вопросы и ответы
Лия Ахеджакова
Liya Akhedzhakova
Киноафиша
Персоны
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Liya Akhedzhakova
Дата рождения
9 июля 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Днепропетровск, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Лии Ахеджаковой
Родилась 9 июля 1938 года. Днепропетровск, СССР (Украина).
Развернуть
Популярные фильмы
8.5
Ирония судьбы, или с легким паром!
(1975)
8.5
Падал прошлогодний снег
(1983)
8.3
Москва слезам не верит
(1979)
Фильмография Лии Ахеджаковой
4.1
Золотые соседи
Zolotyye sosedi
комедия, драма
2022, Россия
5.3
Комета Галлея
Kometa Galleya
комедия, мелодрама
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Лето
Leto
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.4
Кроткая
Krotkaya / A Gentle Creature
драма
2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Смотреть трейлер
Рецензия
Игра в джин
спектакль
2015, Россия
6.7
Мамы
Mamy
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Иван Царевич и Серый Волк
Ivan Tsarevich i Seryy Volk
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
Смотреть трейлер
Магический кубок
Quaranteen
мистика, семейный, комедия
2010, Россия
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Лие Ахеджаковой
«Ленинградский киноклуб» стартует в «Родине»
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить