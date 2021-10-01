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Иван Капитонов
Иван Капитонов
Ivan Kapitonov
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Иван Капитонов
Ivan Kapitonov
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Дата рождения
20 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Биография Ивана Капитонова
Родился 20 мая 1979 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ивана Капитонова
Голова-жестянка
драма, комедия
2022, Россия
0.0
Ледяной демон
ужасы
2021, Россия
5.0
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1 октября 2021 13:11
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