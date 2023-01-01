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Киноафиша Фильмы Лето Лето, 2018: актеры и роли
Лето 2018 / Россия
7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Лето, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников
В ролях
Ирина Старшенбаум Ирина Старшенбаум Рома Зверь Рома Зверь Роман Билык Тео Ю Тео Ю Teo Yoo Александр Кузнецов Александр Кузнецов Александр Горчилин Александр Горчилин Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Филипп Авдеев Филипп Авдеев Filipp Avdeyev Юлия Ауг Юлия Ауг Никита Ефремов Никита Ефремов Георгий Кудренко Георгий Кудренко Елена Коренева Елена Коренева Александр Баширов Александр Баширов Антон Адасинский Антон Адасинский Anton Adasinsky Александра Ревенко Александра Ревенко Никита Еленев Никита Еленев
Роли озвучивали
Денис Клявер Денис Клявер
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
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2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
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Свободные отношения
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Быть
Быть
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