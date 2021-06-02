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Михаил Идов
Михаил Идов
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Михаил Идов
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Дата рождения
9 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Композитор
Биография Михаила Идова
Родился 9 июля 1976 года. Рига, СССР (Латвия).
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Фильмография Михаила Идова
Джетлаг
комедия, драма
2021, Россия
7.0
Юморист
драма, биография
2018, Россия / Латвия / Чехия
6.0
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Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев ссорятся и улетают в разные концы света в трейлере фильма «Джетлаг»
Картина выходит в российский прокат 1 июля 2021 года.
Написать
2 июня 2021 13:53
Почему «Юморист» не провалился
Мария Кувшинова об экономике трагикомедии Михаила Идова, а также о самом фильме.
Написать
6 марта 2019 11:19
Рэпер Фейс записал саундтрек к «Юмористу» Михаила Идова
Режиссёрский дебют сценариста «Лета» Михаила Идова стартует в прокате 1 марта.
Написать
12 февраля 2019 00:51
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