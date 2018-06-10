Наша рецензия

Практически ни один Каннский кинофестиваль не обходится без участия в конкурсе фильмов российских режиссёров. В этом году их даже два: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. После оглашения основной программы многие стали обвинять фестиваль в политизации, в частности, из-за присутствия на нём «Лета», о ситуации вокруг режиссёра которого не слышал разве что тот, кто совсем изолирован от новостей. Однако проект Серебренникова, который он не…