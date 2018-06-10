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Лето 2018 / Россия
7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Лето»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Практически ни один Каннский кинофестиваль не обходится без участия в конкурсе фильмов российских режиссёров. В этом году их даже два: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. После оглашения основной программы многие стали обвинять фестиваль в политизации, в частности, из-за присутствия на нём «Лета», о ситуации вокруг режиссёра которого не слышал разве что тот, кто совсем изолирован от новостей. Однако проект Серебренникова, который он не…

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Irina Vinogradova 10 июня 2018, 14:06
Оценка
Жаль потраченного времени и денег
10 июня 2018, 14:06 Ответить
Alessia 11 июня 2018, 03:41
Оценка
Прекрасный фильм! Особенно для петербуржцев. И для всех, кто помнит Виктора Цоя и любит его песни. 28 лет прошло, но твои песни живут, их поют даже совсем молодые люди, они звучат на улицах нашего города. Мы помним тебя, Витя!
11 июня 2018, 03:41 Ответить
Ekaterina Stern 14 июня 2018, 12:09
Оценка
Замечатеьный, стильный фильм, передающий дух и атмосферу того времени
14 июня 2018, 12:09 Ответить
Anastasia Ganina 14 июня 2018, 21:50
Лето! Сегодня сейшн в Ленсовета
Музыкальную драму Кирилла Серебренникова «Лето» можно назвать одним из самых знаковых отечественных фильмов этого года. И дело вовсе не в скандалах, связанных с режиссером картины, и уж точно не в том, что это дебютная роль в кино Ромы Зверя. Просто «Лето» - действительно сильный фильм, заслуженно получивший признание на Каннском кинофестивале за саундтреки. Как бы Андрей Звягинцев, будучи в составе жюри, не пытался объяснить своим коллегам, о чем этот фильм, вряд ли хоть один из иностранцев понял всю его суть. Здесь не так важна сама история, о которой многие спорят. Атмосфера Ленинграда 80-х, бунтарский дух панк рока, лето и музыка - наша с вами история. В этом фильме именно все это выходит на первый план. Главный герой фильма - музыкант Майк Науменко, лидер группы Зоопарк. В начале 80-х он уже был на пике популярности и регулярно давал концерты в Рок клубе на Рубинштейна. Имея влияние в кругах музыкантов, он помогает начинающей группе молодого и еще никому не известного Виктора Цоя. Цой - талантливый, немногословный и гордый, ему на тот момент около 19. Он много репетирует и пишет первые песни «Алюминиевые огурцы» и «Восьмиклассницу». Майк помогает ему с записью первого альбома, в то время как работа над его собственными хитами продвигается с трудом. Кроме того ситуация усугубляется еще тем, что его жена, Наталья Науменко, увлекается многообещающим гитаристом.
После скандала, связанного с реакцией Бориса Гребенщикова на сценарий к этому фильму, даже не хочется рассуждать о точности биографических данных. Пусть это художественный вымысел, все равно только очевидцы событий знают, как было на самом деле, да и то забыли уже большую часть. Чтобы в этом не было никаких сомнений, Серебренников ввел в свою картину моего самого любимого персонажа - скептика. Этот герой разговаривает напрямую со зрителем (дерзко смотрит прямо в камеру), кричит или показывает ярко красную табличку в черно-белом фильме - этого на самом деле никогда не было.
Ключевую позицию в этом фильме занимает все таки музыка. Главные герои и все их окружение живут только музыкой и идеями о свободе. Слушая эти знакомые песни мы глубже чувствуем эпоху, погружаемся в атмосферу фильма. Конечно, не обошлось без самых знаковых песен группы Кино и Зоопарк, а также многочисленных бессмертных хитов рока того времени. Персонаж Майка Науменко много времени проводит перерисовывая самые знаменитые обложки альбомов и переводит на русский тексты песен. Это рассказ о зарождении русского рока - о том, как Цой был одним из первых, кто писал свое, а не пытался подражать Западу. Науменко был хорошим музыкантом, но сейчас никто не вспоминает о группе Зоопарк, тогда как Цой жив. Свобода и музыка показаны на контрасте с общественностью - куда же без этого. Как в «Стилягах» Тодоровского, общественность высказывает свое негативное мнение, активно осуждает и ждет, что музыканты будут проявлять активную жизненную позицию. Хотя это 80-е, Сталина нет уже почти 30 лет. Мне больше всего понравилось, как в этом фильме показана организация концертов: улыбающиеся лица, прилично одетая молодежь, которым нельзя даже подпевать. Они хлопают в перерыве между песнями и лишь легонько отбивают такт ногами под любимые песни. Как человек, который давольно часто ходит на рок концерты, я не могу себе представить, как можно было это выдержать! Ну и Ленинград. Город восхитительный и великолепный. Прогулки по крышам и подворотням, старые трамваи и знакомые улицы. Этому городу даже не нужны декорации, чтобы воссоздать ту атмосферу. Шикарная коммунальная квартира, в которой жили Майк и Наталья - широкая лестница и старинная лепнина на потолке смотрит на то, кто создается история. Такая милая хозяйка в исполнении Лии Ахеджаковой, которая поражается современной моде, но все таки принимает этих бунтарей.

​​​​​​​Фильм получился очень ностальгический. Ностальгия по времени, молодости и дерзости, по Ленинграду и портвейну в граненых стаканах, песнях под гитару и купанию голышом в заливе. Это именно воспоминания, а не попытка экранизировать биографию героев - в них есть пелена теплой грусти. Когда в последний раз в этом городе было такое теплое лето?
14 июня 2018, 21:50 Ответить
deerokol 16 июня 2018, 10:15
Оценка
Филь просто ВОСТОРГ!!!
16 июня 2018, 10:15 Ответить
Анри Кириа 30 июня 2018, 13:32
Оценка
Я не заметил как пролетели два с половиной часа. Хотелось продолжения. Моментами, фильм безумен и театрален, но этот факт также не оставил негативных эмоций. Спасибо всем тем кто принимал участие в этом шедевре!
30 июня 2018, 13:32 Ответить
Андрей 25 ноября 2018, 23:56
Оценка
грустный, но оригинально поставленный сюжет!
немного странно было смотреть на такого Цоя, в смысле, такую сторону его жизни, но интересно и тонко.
не верил в игру Ромы Зверя, но приятно удивлён и хочу сказать потрясающе!
10 баллов из 10ти!
25 ноября 2018, 23:56 Ответить
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