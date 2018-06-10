Практически ни один Каннский кинофестиваль не обходится без участия в конкурсе фильмов российских режиссёров. В этом году их даже два: «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. После оглашения основной программы многие стали обвинять фестиваль в политизации, в частности, из-за присутствия на нём «Лета», о ситуации вокруг режиссёра которого не слышал разве что тот, кто совсем изолирован от новостей. Однако проект Серебренникова, который он не…
Музыкальную драму Кирилла Серебренникова «Лето» можно назвать одним из самых знаковых отечественных фильмов этого года. И дело вовсе не в скандалах, связанных с режиссером картины, и уж точно не в том, что это дебютная роль в кино Ромы Зверя. Просто «Лето» - действительно сильный фильм, заслуженно получивший признание на Каннском кинофестивале за саундтреки. Как бы Андрей Звягинцев, будучи в составе жюри, не пытался объяснить своим коллегам, о чем этот фильм, вряд ли хоть один из иностранцев понял всю его суть. Здесь не так важна сама история, о которой многие спорят. Атмосфера Ленинграда 80-х, бунтарский дух панк рока, лето и музыка - наша с вами история. В этом фильме именно все это выходит на первый план. Главный герой фильма - музыкант Майк Науменко, лидер группы Зоопарк. В начале 80-х он уже был на пике популярности и регулярно давал концерты в Рок клубе на Рубинштейна. Имея влияние в кругах музыкантов, он помогает начинающей группе молодого и еще никому не известного Виктора Цоя. Цой - талантливый, немногословный и гордый, ему на тот момент около 19. Он много репетирует и пишет первые песни «Алюминиевые огурцы» и «Восьмиклассницу». Майк помогает ему с записью первого альбома, в то время как работа над его собственными хитами продвигается с трудом. Кроме того ситуация усугубляется еще тем, что его жена, Наталья Науменко, увлекается многообещающим гитаристом.
После скандала, связанного с реакцией Бориса Гребенщикова на сценарий к этому фильму, даже не хочется рассуждать о точности биографических данных. Пусть это художественный вымысел, все равно только очевидцы событий знают, как было на самом деле, да и то забыли уже большую часть. Чтобы в этом не было никаких сомнений, Серебренников ввел в свою картину моего самого любимого персонажа - скептика. Этот герой разговаривает напрямую со зрителем (дерзко смотрит прямо в камеру), кричит или показывает ярко красную табличку в черно-белом фильме - этого на самом деле никогда не было.
Ключевую позицию в этом фильме занимает все таки музыка. Главные герои и все их окружение живут только музыкой и идеями о свободе. Слушая эти знакомые песни мы глубже чувствуем эпоху, погружаемся в атмосферу фильма. Конечно, не обошлось без самых знаковых песен группы Кино и Зоопарк, а также многочисленных бессмертных хитов рока того времени. Персонаж Майка Науменко много времени проводит перерисовывая самые знаменитые обложки альбомов и переводит на русский тексты песен. Это рассказ о зарождении русского рока - о том, как Цой был одним из первых, кто писал свое, а не пытался подражать Западу. Науменко был хорошим музыкантом, но сейчас никто не вспоминает о группе Зоопарк, тогда как Цой жив. Свобода и музыка показаны на контрасте с общественностью - куда же без этого. Как в «Стилягах» Тодоровского, общественность высказывает свое негативное мнение, активно осуждает и ждет, что музыканты будут проявлять активную жизненную позицию. Хотя это 80-е, Сталина нет уже почти 30 лет. Мне больше всего понравилось, как в этом фильме показана организация концертов: улыбающиеся лица, прилично одетая молодежь, которым нельзя даже подпевать. Они хлопают в перерыве между песнями и лишь легонько отбивают такт ногами под любимые песни. Как человек, который давольно часто ходит на рок концерты, я не могу себе представить, как можно было это выдержать! Ну и Ленинград. Город восхитительный и великолепный. Прогулки по крышам и подворотням, старые трамваи и знакомые улицы. Этому городу даже не нужны декорации, чтобы воссоздать ту атмосферу. Шикарная коммунальная квартира, в которой жили Майк и Наталья - широкая лестница и старинная лепнина на потолке смотрит на то, кто создается история. Такая милая хозяйка в исполнении Лии Ахеджаковой, которая поражается современной моде, но все таки принимает этих бунтарей.
Фильм получился очень ностальгический. Ностальгия по времени, молодости и дерзости, по Ленинграду и портвейну в граненых стаканах, песнях под гитару и купанию голышом в заливе. Это именно воспоминания, а не попытка экранизировать биографию героев - в них есть пелена теплой грусти. Когда в последний раз в этом городе было такое теплое лето?
немного странно было смотреть на такого Цоя, в смысле, такую сторону его жизни, но интересно и тонко.
не верил в игру Ромы Зверя, но приятно удивлён и хочу сказать потрясающе!
10 баллов из 10ти!
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